nfl
NFL - New England Patriots: Rob Gronkowski unterschreibt bei seinem Ex-Team
- Aktualisiert: 11.11.2025
- 15:44 Uhr
- Leon Kerninger
Lange gab es Gerüchte zu diesem Thema, nun herrscht Klarheit. Rob Gronkowski wird sich den New England Patriots auf Basis eines Ein-Tages-Vertrages anschließen und seine Karriere als Patriot beenden.
Von Tobias Wiltschek und Leon Kerniger
Vor dem Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Teams, den Tampa Bay Buccaneers und den New England Patriots, verkündete die Tight-End-Legende Rob Gronkowski die frohe Botschaft. Er wird noch in dieser Woche einen Ein-Tages-Vertrag bei den Patriots unterschreiben und danach seine Karriere beenden.
Gronkowski spielte während seiner großartigen NFL-Karriere zwischen 2010 und 2018 bei den New England Patriots, wurde dort an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady dreimal Super-Bowl-Champion.
NFL: Rob Gronkowski kehrt an alte Wirkungsstätte zurück
In der TV-Sendung "FOX NFL Sunday" wurde neben Tom Brady auch Gronkowski gefragt, welchen seiner beiden Ex-Teams er die Daumen drücken wird und da verkündete er sein "Mini-Comeback": "Ich werde diese Woche einen Ein-Tages-Vertrag bei den Patriots unterschreiben, um als Patriot in den Ruhestand zu gehen und ein Patriot auf Lebenszeit zu bleiben … also bin ich für die Patriots."
Der 36-Jährige wurde 2010 in der zweiten Runde des Drafts von New England ausgewählt und spielte von 2010 bis 2018 für die Patriots. In dieser Zeit gewann der Tight End drei Super Bowls. Nach einem Jahr im Ruhestand setzte er seine Karriere von 2020 bis 2021 bei den Bucs fort, wo er wieder mit Brady zusammenspielte und den Super Bowl LV gewann.
Auch Brady konnte sich eine Bemerkung gegenüber den Bucs nicht verkneifen: "Ich sage nicht, für wen ich bin. Ich bin nicht wirklich für das eine oder andere Team, aber ein Team hat mir eine Statue gebaut, also liegt der Ball bei dir, Tampa. Nur so nebenbei!“
Externer Inhalt
NFL: Ex-Cheerleaderin Hurley hatte den Plan für Gronks Comeback
Die Idee dazu stammt nicht von ihm selbst, sondern von Susan Hurley. Die ehemalige Cheerleaderin war so etwas wie die gute Seele der Patriots. Sie organisierte viele Wohltätigkeitsveranstaltungen. Vergangene Woche ist sie nach einem langen Kampf mit dem Krebs verstorben.
"Susan Hurley ist der Grund, warum wir das in Angriff nehmen", sagte Gronkowski tief bewegt über den Vorstoß von Hurley, dass er seine Karriere als Patriot beenden wird. "Sie will es noch erleben, es ist ein großer Traum von ihr."
Gronkowski engagiert sich weiter für die Menschen in New England. Er und seine "Gronk Nation Youth Foundation" sorgten im Sommer mit einem Scheck in Höhe von 1,8 Millionen Dollar dafür, dass der in die Jahre gekommene Charlesbank Spielplatz in Boston renoviert und neu eröffnet werden kann. Damit machte er vor allem Hurley froh. "Diese großzügige Spende zeigt, wie sehr er sich mit New England verbunden fühlt, und dass sein Herz in Foxborough bleiben wird", sagte Hurley damals.
Nachdem er 2019 sein Karriereende bekanntgegeben hatte, kehrte Gronkowski 2020 zurück in die NFL und gewann zusammen mit Brady bei den Tampa Bay Buccaneers noch einmal den Super Bowl. Ein Jahr später beendete er seine Laufbahn zum zweiten Mal.
Nun wagt er noch einmal ein Comeback, auch wenn nur für einen einzigen Tag.