Erneut späte Tua-Interception
NFL: Buffalo Bills setzen sich gegen Dolphins durch - Miami mit schlechtestem Start seit Jahren
- Aktualisiert: 20.09.2025
- 08:31 Uhr
Die Buffalo Bills fahren im dritten Saisonspiel den dritten Sieg ein. Gegen die Miami Dolphins ist es jedoch ein hartes Stück Arbeit.
In einem knappen AFC-East-Duell haben die Buffalo Bills in Week 3 der NFL mit 31:21 über die Miami Dolphins triumphiert und damit ihren perfekten Start in die Saison fortgesetzt.
Die Dolphins hingegen stolpern weiter und bleiben mit 0-3 chancenlos - ihr schlechtester Start seit 2019.
Vor 71.202 Zuschauern im Highmark Stadium in Orchard Park zeigten die Bills eine dominante Offensive, angeführt von Quarterback Josh Allen, der mit präzisen Pässen und starkem Running Game überzeugte.
Die Dolphins kämpften tapfer, konvertierten beeindruckend zehn von 15 Third Downs, doch entscheidende Fehler, darunter eine Roughing-the-Kicker-Strafe, als sie die Bills beim Stand von 21:21 eigentlich schon gestoppt hatten, brachen ihnen das Genick.
Statistisch unterstrichen die Bills ihre Überlegenheit: Josh Allen komplettierte 22 von 28 Pässen für 213 Yards und warf drei Touchdowns ohne eine einzige Interception. Running Back James Cook glänzte mit 108 Rushing-Yards und einem 2-Yard-TD-Run zu Beginn des dritten Viertels.
VIDEO: 300. Touchdown! Josh Allen zaubert bei Rekordspiel
Auf der anderen Seite brachte Tua Tagovailoa 23 von 34 Pässen für 146 Yards und zwei Touchdowns - zu Jaylen Waddle und Tyreek Hill - an den Mann, doch seine Offensive kam nie richtig in Schwung. Ollie Gordon erzielte Miamis einzigen Rushing Touchdown und die Dolphins dominierten zeitweise den Ballbesitz, scheiterten an der Bills-Defense aber in Schlüsselmomenten.
Miami Dolphins: Tua erneut mit später Interception
Miami eröffnete die Partie mit einem frühen Touchdown, doch die Bills antworteten prompt und führten nach drei von vier Vierteln mit 21:14. Im Schlussviertel der Wendepunkt: Zach Sielers Foul gegen Bills-Punter Cameron Johnston verschaffte Buffalo einen ersten Versuch an Miamis 36-Yard-Linie. Fünf Plays später stellte Allen mit einem 15-Yard-TD-Pass auf Khalil Shakir das 28:21 her.
Die Dolphins drängten zurück und erreichten bei noch drei Minuten auf der Uhr die Red Zone der Bills. Hier kam der spielentscheidende Moment: Linebacker Terrel Bernard, der Held des Abends, fing einen Pass von Tagovailoa ab - der einzige Turnover des Spiels. Es war Tuas vierte Interception der Saison und die zehnte in zehn Spielen gegen Buffalo.
Die Bills nutzten die Gunst der Stunde: Kicker Matt Prater (nach einem früheren Fehlversuch aus 39 Yards) verwandelte ein 48-Yard-Field Goal und besiegelte den 31:21-Sieg.
Allens verbesserte seine Thursday-Night-Bilanz damit auf 8-0 und seine Bilanz gegen Miami auf 14-2, er warf 45 Touchdown-Pässe in diesen Duellen. Gegen die Dolphins warf er zudem den 300. Touchdown seiner Karriere.
In Week 4 empfangen die Bills die New Orleans Saints, die Dolphins müssen sich am Montag zu Hause gegen die New York Jets behaupten, wo ein Sieg essenziell ist, um den Druck auf Coach Mike McDaniel zu mindern.