"Sie haben uns in den Hintern getreten"

NFL: Buffalo Bills überrollen die Pittsburgh Steelers und benutzen 29 Mal den selben Spielzug

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 09:57 Uhr
  • ran

Die Buffalo Bills haben bei den Pittsburgh Steelers souverän gewonnen. Doch nicht nur das: Wie ein Hobby-Analyst auf Social Media nun herausstellte, benutzten die Bills dabei ständig den selben Spielzug.

"Sie haben uns in den Hintern getreten, auf allen Ebenen. Ich habe keine Worte für das, was passiert ist."

Schonungslos analysierte Pass Rusher T.J. Watt die vernichtende 7:26-Niederlage der Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills.

Besonders problematisch dabei: Die Bills erliefen insgesamt 249 Rushing Yards. Das ist ein NFL-Rekord für Auswärtsteams im Acrisure Stadium.

Running Back James Cook alleine brillierte mit 144 Yards. Allerdings mussten die Bills dafür nicht sonderlich kreativ werden.

NFL: Bills benutzen 29-mal den selben Spielzug

Laut dem "X"-Account "Film Watchers" hat Offensive Coordinator Joe Brady nämlich satte 29-mal das selbe Play angesagt. "So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen", heißt es in der Videoanalyse.

Die Bills stellen sich in einer engen Singleback-Formation auf, Quarterback Josh Allen Under Center und ein Running Back dahinter, die Passempfänger sind eng an der Offensive Line dran.

Logischerweise handelt es sich nicht um den exakt selben Spielzug, in der Formation und Richtung werden stets kleine Anpassungen vorgenommen. Die Grundlage des Laufspielzugs bleibt jedoch bei jedem Mal gleich.

Die Steelers verloren das Spiel am Ende mit 19 Punkten, die Offense von Star-Quarterback Aaron Rodgers wurde von den eigenen Fans ausgebuht.

