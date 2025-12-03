- Anzeige -
- Anzeige -
nfl

NFL: Dallas Cowboys vs. Kansas City Chiefs pulverisiert Thanksgiving-TV-Rekord

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 09:59 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Den knappen Sieg der Cowboys gegen die Chiefs an Thanksgiving verfolgten über 57 Millionen US-Amerikaner. Das ist ein neuer Fabelrekord.

Die Dallas Cowboys haben an Thanksgiving die Kansas City Chiefs in einem spannenden und hochklassigen Spiel mit 31:28 geschlagen.

Das Duell begeisterte nicht nur die Zuschauer im AT&T Stadium, es sorgte auch für einen Rekord bei den TV-Einschaltquoten für NFL-Spiele der Regular Season.

- Anzeige -
- Anzeige -

Kansas City Chiefs at Dallas Cowboys: Über 57 Millionen schauen zu

Wie "The Athletic" berichtet, schauten sich 57,2 Millionen Menschen in den USA die Begegnung bei "CBS" an. Das sind über 15 Millionen mehr als bei dem Spiel, das bisher die Bestmarke innehatte. 2022 lockte das Duell der Cowboys gegen die New York Giants - ebenfalls an Thanksgiving - 42,1 Millionen vor die Bildschirme.

Selbst das frühe Spiel an Thanksgiving zwischen den Detroit Lions und den Green Bay Packers (24:31) hatte mit 47,7 Millionen noch mehr TV-Zuschauer als das Cowboys-Giants-Spiel vor drei Jahren.

Das neue Rekordspiel der Cowboys gegen die Chiefs konnten sich die Fans in den USA nicht nur bei "CBS", sondern auch im Stream bei "Fubo", "Paramount+" und "NFL+" anschauen. Es ist also davon auszugehen, dass die Partie insgesamt noch von viel mehr Amerikanern gesehen wurde.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Kansas City Chiefs v Dallas Cowboys
News

Kommentar: Die Chiefs haben das Sieger-Gen verloren

  • 05.12.2025
  • 10:13 Uhr
Nov 30, 2025: James Cook III 4 during the Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills game in Pittsburgh, PA. CSM Pittsburgh USA - ZUMAcp5_ 20251130_faf_cp5_098 Copyright: xJasonxPohuskix
News

Steelers vorgeführt! Bills spielen 29 Mal dasselbe Play

  • 05.12.2025
  • 09:57 Uhr
imago images 1069648931
News

ran tippt Week 14: Texans beenden Hoffnungen der Chiefs

  • 05.12.2025
  • 09:51 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 05.12.2025
  • 08:58 Uhr
Dallas Cowboys vs Detroit Lions DETROIT,MICHIGAN-DECEMBER 4: Detroit Lions running back Jahmyr Gibbs 0 celebrates after scoring a touchdown during the first half of an NFL, American Football Herren...
News

Spektakel in Detroit! Lions und Gibbs überrollen Cowboys

  • 05.12.2025
  • 08:46 Uhr
New York Giants wide receiver Lil Jordan Humphrey (89) is tackled by Green Bay Packers safety Xavier McKinney (29) after a catch and run during a NFL, American Football Herren, USA game at MetLife ...
News

NFL und NFLPA einigen sich bei Streitthema Rasen

  • 05.12.2025
  • 08:14 Uhr

NFL: Das gabs noch nie! Cowboys-Kicker gelingt historisches

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Gibbs crasht Dallas-Comeback - Lions-Defense liefert

  • Video
  • 05:17 Min
  • Ab 0

NFL: Broncos-Quarterback Bo Nix stellt sich den Denver-Kritikern

  • Video
  • 02:21 Min
  • Ab 0

NFL - Travis Kelce über Taylor Swift: So oft streiten wir uns

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0