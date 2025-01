Dieses Zögern spielt den Bears in die Karten. Offensichtlich interessieren die sich für den aktuellen Dallas-Trainer Mike McCarthy als neuen Head Coach. Mehrere "ESPN"-Quellen berichten das.

Denn auch die Dallas Cowboys haben sich in Form von Besitzer Jerry Jones noch nicht darauf verständigt, wie sich die Franchise für die neue Saison aufstellen möchte.

Das Wichtigste in Kürze

Die Cowboys enttäuschten in dieser Saison selbst. Zwar war Quarterback Dak Prescott größtenteils verletzt, doch auch mit ihm wirkte die Mannschaft blass. Es reichte nur zu einem Record über 7-10.

Der aktuelle McCarthy-Vertrag läuft am Mittwoch aus. Bis zum 14. Januar dürfen die Cowboys exklusiv mit ihm verhandeln, danach wäre er Free Agent.

Mike McCarthy: Vom Rivalen zum neuen Cheftrainer?

Seit 2020 ist McCarthy Cowboys-Trainer. Zum zweiten Mal seitdem verpasst er mit dem Team die Playoffs. Seine Bilanz in der Regular Season liest mit 49-35 sich positiv, doch in den Playoffs steht er bei 1-3. Er selbst sagte bereits öffentlich, dass er "absolut" in Dallas bleiben möchte.

"Ich bin genauso ahnungslos wie ihr", antwortete Cowboys-Star Micah Parsons auf die Frage, ob er mehr über die Zukunft von McCarthy wüsste.

Ein Wechsel zu den Bears wäre nicht nur deswegen pikant, da beide Teams in der kommenden Saison aufeinander treffen. McCarthy war von 2006 bis 2018 der Trainer der Green Bay Packers, dem größten Chicago-Rivalen. In 26 Aufeinandertreffen war er als Coach 19-mal siegreich gegen die Bears.

Neben McCarthy sollen die Bears auch an Ben Johnson (Offensive Coordinator, Detroit Lions) , Arthur Smith (Offensive Coordinator, Pittsburgh Steelers) und Brian Flores (Defensive Coordinator, Minnesota Vikings) interessiert sein.