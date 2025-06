NFL - Cleveland Browns: Deshaun Watson könnte im Oktober ins Training zurückkehren

Großer Konkurrenzkampf unter den Quarterbacks bei den Browns

Die Browns beschäftigen derzeit außer ihm noch vier weitere Quarterbacks: Kenny Pickett und Joe Flacco sowie die beiden Rookies Shedeur Sanders und Dillon Gabriel.

Nach der Äußerung von Besitzer Jimmy Haslam im April könnte es sogar sein, dass Watson gar kein Spiel mehr für das Team aus Cleveland bestreitet.

Dieser hatte am Rande des Owner-Meetings in Florida über die Verpflichtung von Watson gesagt: "Es war ein großer Fehlschlag. Wir dachten, wir hätten unseren Quarterback, aber dem war nicht so. Jetzt haben wir uns in ein Loch gegraben."

In der Tat zählt der Trade zu einem der schlechtesten, die es in der NFL seit der Jahrtausendwende gab. Der Quarterback wurde 2023 für drei Erstrundenpicks von den Houston Texans zu den Browns getradet.

Dort erhielt er einen vollgarantierten Vertrag über 230 Millionen Dollar, von denen Watson in den kommenden zwei Jahren noch 46 Millionen erhält.

Dass er diesen Monstervertrag verdient, konnte er zu keiner Zeit unter Beweis stellen. Aufgrund von Sperren und Verletzungen absolvierte er nur 19 von 54 möglichen Spielen.