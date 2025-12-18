NFL: Chicago Bears könnten womöglich Bundesstaat verlassen - Governor von Illinois tobt

Die Chicago Bears wollen ein neues Stadion bauen. Da die Verhandlungen mit dem Bundesstaat Illinois stocken, schauen sich die Bears nun in Indiana um. Der Governor von Illinois ist sauer. Die Chicago Bears erweitern ihre Suche nach einem neuen Stadion und ziehen nun auch Standorte außerhalb von Illinois in Betracht, darunter den Nordwesten von Indiana, der zur Metropolregion Chicago gehört. Das geht aus einem offenen Brief des Team-Präsidenten Kevin Warren an die Fans hervor, der am 17. Dezember 2025 veröffentlicht wurde. Der Governor von Illinois, JB Pritzker, reagierte scharf auf die Ankündigung und bezeichnete sie als "erschütternde Ohrfeige" für die Fans. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn In dem Brief erklärt Warren, dass das Team Chancen im gesamten Chicagoland-Gebiet evaluieren werde, einschließlich Gebieten jenseits von Cook County. Die Bears besitzen seit 2023 ein 326 Hektar großes Grundstück in Arlington Heights, das sie für 197 Millionen US-Dollar erworben haben. Dort planten sie ursprünglich ein 60.000 Plätze umfassendes Stadion mit fester Kuppel als Teil eines fünf Milliarden Dollar teuren Mixed-Use-Projekts.

Chicago Bears: Milliardenprojekt neues Stadion Die Finanzierung des Stadions selbst sollte privat erfolgen, doch es gab einen Konflikt über Grundsteuern in Höhe von 100 Millionen Dollar sowie über öffentliche Mittel für Infrastrukturmaßnahmen wie Straßen und Versorgungseinrichtungen im Umfang von 855 Millionen Dollar. Nachdem Verhandlungen mit lokalen Behörden und Gesetzgebern ins Stocken geraten waren, hatten die Bears 2024 ihren Fokus vorübergehend auf einen Standort am Seeufer südlich des Soldier Field verlagert, um Bedenken der Steuerzahler zu berücksichtigen. Caleb Williams ist endlich in der NFL angekommen Im April 2025 kehrten sie jedoch zu Arlington Heights zurück und zielten auf einen Baubeginn Ende des Jahres ab. Der aktuelle Mietvertrag für das Soldier Field läuft bis 2033. Warren betonte in seinem Schreiben, dass die Erweiterung der Suche notwendig sei, um ein "weltklasse" Stadion zu realisieren und den Standard eines "Championship Teams" aufrechtzuerhalten.

Chicago Bears: Politik ist machtlos Er verwies auf frühere Bemühungen in Cook County und Arlington Heights, die jedoch an finanziellen Hürden scheiterten. Die Bears forderten keine staatlichen Steuergelder für den Stadionbau selbst, doch die Verhandlungen mit den Gesetzgebern in Illinois kamen nicht voran.

NFL Power Ranking vor Week 16: Green Bay Packers und Dallas Cowboys stürzen, neuer Spitzenreiter 1 / 33 © 2025 Getty Images NFL Power Ranking vor Week 16

Es geht in die Schlussphase der Regular Season! Super-Bowl-Favoriten kristallisieren sich heraus. Der Kampf um die Playoff-Plätze spitzt sich zu. Wie ist die aktuelle Gemengelage? ran präsentiert das Power Ranking vor dem 16. Spieltag. © 2025 Getty Images Platz 32: Las Vegas Raiders (Vorwoche: 32)

Die Entscheidung, die Franchise in die Hände von Pete Carroll zu legen, war ein kapitaler Fehler. Vegas belegt weiterhin den letzten Platz in unserem Ranking. Gegen die Philadelphia Eagles gab es bereits die zweite zu Null-Klatsche der Saison (0-31). Es ist auch egal, ob Geno Smith oder Kenny Pickett als Quarterback auftaucht. Dieses Team ist in der Besetzung verloren. © Imagn Images Platz 31: Tennessee Titans (Vorwoche: 27)

Nach dem Erfolgserlebnis über Cleveland der Reality Check. Gegen die San Francisco 49ers setzte es eine 24:37-Niederlage. Die Titans brauchen mehr Qualität. Ihr Record ist wie der von Las Vegas: 2-12. © UPI Photo Platz 30: New York Giants (Vorwoche: 31)

Ebenfalls 2-12 und damit im Klub der schwächsten Franchises sind die Giants. Sogar gegen die Commanders können sie mit dieser Defense nicht gewinnen (21:29). Interimscoach Mike Kafka steht 0-4. Das Problem sitzt tiefer. © UPI Photo Platz 29: New York Jets (Vorwoche: 30)

20:48. Die Jets hatten keine Chance gegen die Jacksonville Jaguars. Defensive Coordinator Steve Wilks wurde als Konsequenz entlassen. Ein Sündenbock. Sie haben ihre besten Spieler abgegeben und sind seit 14 Spielen ohne eine Interception. Undrafted Rookie QB Brady Cook ist natürlich überfordert. So wie Head Coach Aaron Glenn auch. © Imagn Images Platz 28: Cleveland Browns (Vorwoche: 29)

Shedeur Sanders hatte seinen "Willkommen in der NFL"-Moment gegen die Chicago Bears. Bei der 3:31-Niederlage gelang der gesamten Offensive nichts und Sanders unterliefen drei Interceptions. Auch wenn eine auf WR Jerry Jeudy ging. Das einzig Spannende: Schafft Myles Garrett den Sack-Rekord oder nicht? © Imagn Images Platz 27: Arizona Cardinals (Vorwoche: 24)

Auch wenn Trey McBride zu den besten Tight Ends der Liga gehört: Das restliche Team hat aufgegeben. Nachdem einige knappe Spiele verloren gegangen sind, ist der letzte Funke erloschen. Die Defense ist nicht so gut, wie vor der Saison behauptet. Die Offense ist nicht eiskalt genug. Die Quittung: 3-11 und Head Coach Jonathan Gannon und General Manager Monti Ossenfort sitzen auf dem Hot Seat. © Imagn Images Platz 26: Washington Commanders (Vorwoche: 28)

Sie können ja doch noch gewinnen! Gegen die New York Giants reichen eine handvoll Big Plays zum Sieg. WR Terry McLaurin stach heraus. Generell merkt man dem Team an, dass sie für Head Coach Dan Quinn spielen, auch wenn dieser fatale Entscheidungen in der Saison traf, wie zum Beispiel den Umgang mit Verletzungen. © ZUMA Press Wire Platz 25: New Orleans Saints (Vorwoche: 26)

Zweiter Sieg in Folge! Nachdem QB Tyler Shough gegen die Bucs in der Vorwoche mit seinem Laufspiel überzeugte, warf er gegen die Carolina Panthers präzise. Beim Rückstand von 10:17 kam Shough nach einem Zwischenfall aus dem blauen Zelt und brachte direkt sieben von acht Bällen an, führte die Saints zum 20:17-Erfolg. Ein weiteres Argument für die Zukunft. © IMAGO/Imagn Images Platz 24: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 23)

Im wohl schwächsten Spiel einer Burrow-Offense endete die Partie 24:0 zu Gunsten der Baltimore Ravens. Die Bengals sind durch. Burrow wirkt lustlos, ihm fehlt die Unterstützung. Zac Taylor ist mehr denn je auf dem Hot Seat. Dabei sollte das nicht nur für den Coach zählen. Das Front Office fuhr die Firma in dieser Saison mit Ansage an die Wand. © Imagn Images Platz 23: Atlanta Falcons (Vorwoche: 25)

Kyle Pitts hat nach Jahren der großen Versprechen endlich eingehalten, was viele in ihm gesehen haben. Aber auch QB Kirk Cousins ist noch zu gebrauchen, wie er beim Comeback-Sieg über die Tampa Bay Buccaneers bewies (29:28). Zur Wahrheit gehört auch: Die Bucs haben das Spiel auf sensationelle Weise noch hergegeben. © UPI Photo Platz 22: Kansas City Chiefs (Vorwoche: 21)

Die Kansas City Chiefs sind bislang die große Enttäuschung der Saison. Selbst die absoluten Top-Stars wie Patrick Mahomes oder Tight End Travis Kelce patzen ungewohnt oft. Mit der 13:16-Niederlage gegen die Los Angeles Chargers ist gewiss: keine Playoffs. Noch schlimmer: Kreuzbandriss bei Mahomes. Symbolisch: Chris Jones, der auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht mal wusste, dass sie offiziell ausgeschieden sind. Der Downfall ist vollbracht. Bis auf die Secondary strotzt das Team jetzt vor Baustellen. © ZUMA Wire Platz 21: Miami Dolphins (Vorwoche: 19)

Die Pittsburgh Steelers nahmen in kalten Temperaturen den Dolphins das Laufspiel. Und mehr braucht es nicht, um gegen das Team von QB Tua Tagovailoa zu gewinnen (28:15). Head Coach Mike McDaniel entzieht seinem Quarterback die Startergarantie. Alles sei auf dem Prüfstand. Was sicher ist: keine Playoffs für Miami. © ZUMA Wire Platz 20: Minnesota Vikings (Vorwoche: Platz 22)

Wow! J.J. McCarthy spielt sein bestes Spiel der jungen Karriere und führt die Vikings zu einem 34:26-Erfolg über Dallas. Und das, ohne großartig mit Star-Receiver Justin Jefferson zu connecten. Zwei TD-Pässe auf Jalen Nailor, einmal lief er selbst. © 2025 Getty Images Platz 19: Dallas Cowboys (Vorwoche: 14)

Autsch. Die zusammengebastelte Defense von Besitzer Jerry Jones wurde von J.J. McCarthy vorgeführt. Bedeutet: Man hat nur noch eine einprozentige Chance auf die Playoffs. Dallas müsste alle drei verbliebenen Spiele gewinnen, die Philadelphia Eagles alle verlieren. Das war es. Trotz einer spektakulären Offense. Man hat sich verpokert. © 2024 Getty Images Platz 18: Carolina Panthers (Vorwoche: 15)

Das Bryce Youngsche Gesetz will es so. Natürlich verlieren die Panthers 17:20 gegen die Saints. Das Team kriegt einfach keine Konstanz rein. Nach teils famosen Vorstellungen folgen peinliche Pleiten. Das hat keine Langlebigkeit. © Imagn Images Platz 17: Tampa Bay Buccaneers (Vorwoche: 17)

Im letzten Viertel eine 14-Punkte-Führung gegen die Atlanta Falcons noch hergeben: Normalerweise hat das einen Downrank verdient, doch andere Teams waren noch bodenloser. Will denn niemand diese Division gewinnen? Bis auf Mike Evans hat das Team Richtung Ende des Spiels das Footballspielen eingestellt. Ja, es gibt viele Verletzungen. Doch dieses Mal fehlte sogar der Wille zum Schluss. So geht es nicht mehr weit. © IMAGO/Imagn Images Platz 16: Indianapolis Colts (Vorwoche: 18)

Wir ziehen unseren Hut! Es sah nicht alles rund aus, was Philip Rivers fabrizierte. Aber für einen 44-Jährigen, der von der Couch aufs Feld gegen eine der besten Teams und Defenses der Liga ran musste, war das ordentlich. 16:18 ging die Partie knapp verloren, da Rivers am Ende eine Interception warf. Aber er hat dem Team neues Leben eingehaucht. Deswegen klettern sie im Ranking trotz Niederlage. © Imagn Images Platz 15: Baltimore Ravens (Vorwoche: 20)

Gegen die Bengals reicht eine solide Leistung für einen Blowout-Sieg (24:0). Lamar Jackson ist immer noch nicht das, was wir von ihm kennen. Aber Derrick Henry überzeugte mal wieder. So wie die Defense. Die Ravens kämpfen um jedes Yard. Und das müssen sie auch. © IMAGO/Imagn Images Platz 14: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 16)

Es geht auch ohne T.J. Watt! Die Miami Dolphins waren kein Gegner (28:15) und die Steelers sammeln weiter Momentum gen Playoffs - auch wenn die Ravens im Nacken lauern. Besonders schön: Die Offense war lebendig. Das Laufspiel sowie Aaron Rodgers haben einen starken Tag. Darauf kann man aufbauen. © Getty Platz 13: Detroit Lions (Vorwoche: 13)

Die Lions stehen nach der Niederlage gegen die Los Angeles Rams nur noch 8-6. Mal wieder hat ein Gegner das Laufspiel unterbunden und die Lions waren entzaubert. Die Defense lässt zudem zu viel zu. Das Playcalling ist nicht mehr, wie es war. Sie rutschen ins Mittelmaß ab, obwohl sie als Contender eingestuft worden sind. Sie haben jetzt die letzte Chance, die Saison zu retten. © 2025 Getty Images Platz 12: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 12)

Das war quasi eine Bye Week. Mit Momentum-Boost. Der 31:0-Sieg über die Las Vegas Raiders ist schön zu lesen, aber das war kein Gegner, der in den Playoffs warten wird. Jalen Hurts sah dennoch wieder in Form aus. Sie müssen den Schwung jetzt mitnehmen, um eine Chance auf die Titelverteidigung zu haben. Mit den 4-10-Commanders wartet ein dankbarer Gegner dafür. © USA TODAY Network Platz 11: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 11)

Der Sargträger der Chiefs. Mit hartem, teils überharten Football haben die Chargers den Machtwechsel durchgebracht. Es ist bemerkenswert, wie dieses Team Siege einfährt, obwohl die Offensive Line durchlöchert ist. Aber der Pass Rush und ein tougher QB helfen. Sie werden niemals aufgeben. Das macht sie zum unbequemen Gegner. © Getty Images Platz 10: Green Bay Packers (Vorwoche: 5)

Gegen ein Top-Team zu verlieren ist das eine, aber den Spieler zu verlieren, der den Unterschied in Top-Spielen machen soll, das andere. 26:34 muss man sich den Broncos in einem tollen Football-Spiel geschlagen geben. Das kann passieren, zumal die Broncos aus jeder Redzone-Situation einen Touchdown erzielten. Aber Micah Parsons aufgrund eines Kreuzbandrisses zu verlieren, ist schmerzhafter als alles andere. Sie müssen die Köpfe jetzt oben halten. Mit einem 9-4-1-Record ist noch alles möglich. © Imagn Images Platz 9: San Francisco 49ers (Vorwoche: 9)

Kein anderes Team spielt mehr am Limit als die Niners. Verletzungen hier, Verletzungen da, egal. Die Mannschaft ackert und holt in einer schweren Division alles raus. Wann wird der so oft kritisierte Kyle Shanahan als legitimer Kandidat zum Coach des Jahres gehandelt? Was er aus dem Team rausholt ist spektakulär. Sie stehen trotz aller Widrigkeiten 10-4 und jagen die Los Angeles Rams und Seattle Seahawks. © Icon Sportswire Platz 8: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 10)

So langsam muss man Angst bekommen! 48:20 bügeln die Jaguars die schwachen Jets weg. QB Trevor Lawrence und Head Coach Liam Coen scheinen endlich auf einer Ebene zu sein, die Defense bleibt hungrig. Sie spielen sich in einen Rausch, auch dank netter Gegner. Jetzt warten die Broncos und wir wissen dann mehr, wie gut Jacksonville wirklich ist. © ZUMA Press Wire Platz 7: Buffalo Bills (Vorwoche: 8)

Und da war er wieder: Superman! Josh Allen liebt es, im letzten Viertel zurückzuliegen. Dank guter Veränderungen im Gameplan zur Halbzeit und des besseren Einsetzens von RB James Cook rücken die Bills um einen Sieg an die Patriots heran! Der 35:31-Erfolg war ein Statement. Aber es bleibt: Es reicht nicht, sich nur auf die Superman-Qualitäten zu verlassen. Das geht manchmal - wie hier - gut und ist beeindruckend. Aber sie müssen mehr Balance reinbekommen. © ZUMA Press Wire Platz 6: Chicago Bears (Vorwoche: 6)

Gegen die Browns zeigte das Team von Ben Johnson mal wieder, was es drauf hat. Die Defense dürstet nach Turnovern, die Offense ist kreativ. 30 Takeaways zu nur zehn Turnovern. Sie haben die Balance, die einigen fehlt. Die Bears können jeden schlagen. © ZUMA Press Wire Platz 5: Houston Texans (Vorwoche: 7)

Dass die Texans die vielleicht beste Defense der Liga stellen, dürfte den meisten mittlerweile bekannt sein. Doch jetzt fängt auch noch die Offense an zu zaubern! Die Texans führten 17:0, ehe den Cardinals auch nur ein First Down gelang. Der 40:20-Sieg über die Cards ist nur ein weiterer Schritt, aber der Record von 9-5 täuscht. Dieses Team ist aktuell viel weiter. Und ein echter Underdog auf den ganz tiefen Run. © Imagn Images Platz 4: Seattle Seahawks (Vorwoche: 3)

Kein Touchdown gegen die Indianapolis Colts - da kamen die Seahawks mit einem blauen Auge davon. Philip Rivers warf in diesem Spiel mehr TDs als Sam Darnold, der ohne einen blieb. Sie sind nach wie vor ein hungriges und gefährliches Team, aber wenn die Offense um ihren QB nur ein paar Prozente nachlässt, sind sie angreifbar. © Imagn Images Platz 3: New England Patriots (Vorwoche: 1)

Die Bestätigung, dass die Patriots einen dankbaren Spielplan haben und dennoch ein gutes Team sind. Gegen die Buffalo Bills reicht eben nicht nur eine gute Halbzeit. Danach wurden die Pats schläfriger, QB Drake Maye spielte nicht mehr außergewöhnlich und schon ist der Choke perfekt. Es sollte als Warnsignal dienen. Die Franchise gehört zu den besten. Aber die Bills sind nur noch einen Sieg hinter ihnen und es darf keine leichtfertigen Fehler mehr geben. © Getty Platz 2: Denver Broncos (Vorwoche: 4)

Statement-Sieg gegen Green Bay! Auch die Broncos haben einen verhältnismäßig leichten Spielplan und doch haben gegen die Packers bewiesen: Sie können es auch gegen gute Teams. Mit 12-2 weisen sie den besten Record der Liga auf und hätten aktuell eine Bye Week in den Playoffs. Zudem müssten alle in den Playoffs ins unbeliebte Denver reisen. Bo Nix bewies Clutch-Qualitäten (mal wieder) und die Defense ist brutal konsequent. Sie sind das neue Maß der Dinge in der AFC. © USA TODAY Network Platz 1: Los Angeles Rams (Vorwoche: 2)

Zurück an der Spitze! Auch wenn es gegen die Lions teils stotterte, lieferten die Rams über das ganze Spiel gesehen ab. Matthew Stafford, Puka Nacua, das Laufspiel, die Defense - das ist mit dem Gameplay von Head Coach Sean McVay pure Qualität. Jetzt wartet der Showdown in Seattle. Das vorzeitige Endspiel um die Division. Eine große Möglichkeit.