NFL: Chiefs verpassen vorzeitigen Einzug in die Play-offs

Anzeige

Die Kansas City Chiefs haben den vorzeitigen Einzug in die Play-offs der NFL verpasst. Der Super-Bowl-Champion verlor am "Christmas Day" überraschend mit 14:20 (7:17) gegen die Las Vegas Raiders. Den Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes fehlt in der AFC West weiter ein Erfolg für den achten Division-Sieg nacheinander.

Die Raiders wahrten dagegen ihre Chance auf die Play-offs - und damit auch auf einen Super Bowl im eigenen Stadion. Mit 7:8 Siegen muss das Team aus der Spielerstadt aber auf ein kleines Wunder hoffen. Die Chiefs führen dieselbe Division mit 9:6 Siegen weiter an.

Die Raiders profitierten im Arrowhead Stadium von schweren Fehlern der Chiefs. Innerhalb von sieben Sekunden erzielte die Defensive der Gäste gleich zwei Touchdowns, nachdem erst Running Back Isiah Pacheco den Ball verlor und dann Mahomes eine Interception warf. Las Vegas' deutscher Fullback Jakob Johnson kam nicht zum Einsatz.