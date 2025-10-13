NFL
NFL: Chiefs vs. Lions - Vorfall zwischen Smith-Schuster und Branch wird untersucht - Strafen möglich
- Veröffentlicht: 13.10.2025
- 15:58 Uhr
Brian Branch und JuJu Smith-Schuster geraten nach dem Spiel der Detroit Lions bei den Kansas City Chiefs aneinander. Nun nimmt sich die NFL der Auseinandersetzung an. Der Safety fällt nicht zum ersten Mal in dieser Saison negativ auf.
Der Nachschlag nach dem Sunday Night Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions könnte zu einem Nachspiel führen. Wie "ESPN"-Reporter Adam Schefter auf "X" schreibt, wird die NFL die Auseinandersetzung zwischen JuJu Smith-Schuster und Brian Branch untersuchen.
Zudem wird ein Funktionär zitiert, der betonte: "Auf dieser Grundlage werden disziplinarische Entscheidungen getroffen." Branch war er erst im September wegen eines Griffs in die Face-Maske und unsportlichen Verhaltens zu einer Strafe von 23.186 US-Dollar verurteilt worden.
Der Streit zwischen den beiden Profis war kurz nach dem letzten Snap des Spiels, das die Chiefs mit 30:17 gewannen, ausgebrochen. Branch hatte den Handschlag mit Patrick Mahomes verweigert. Der Safety der Lions ging dann auf Smith-Schuster zu und schubste diesen zu Boden.
Während der Chiefs-Receiver dem Übeltäter nachlief, griffen auch andere Profis ein. Im Laufe der weiteren Auseinandersetzung verlor Smith-Schuster sogar seinen Helm. Letztlich gelang es auch mit Hilfe herbeigeeilter Coaches, die Streithähne zu trennen.
Branch und Smith-Schuster geraten aneinander: "Es war kindisch"
Klare Worte für den Vorfall fand Dan Campbell. "Ich mag Brian Branch", sagte der Lions-Head-Coach über seinen Profi, ergänzte aber: "Was er getan hat, ist unentschuldbar und wird hier nicht akzeptiert werden. Das entspricht nicht unserer Arbeitsweise. Das entspricht nicht unseren Grundsätzen."
Branch erklärte seinen Ausraster damit, während des Spiels gefoult worden zu sein, ohne dass die Attacke geahndet wurde. Während eines Spielzugs zum Ende der Partie wurde er von Smith-Schuster per Schubser in den Rücken zu Boden gebracht. Die Strafe für "Illegal Block in the Back" blieb jedoch aus.
"Es war kindisch, aber ich habe es satt, dass die Leute zwischen den Spielzügen Dinge tun, die die Schiedsrichter nicht bemerken", schimpfte der 23-Jährige: "Sie versuchen, mich da draußen zu schikanieren. Ich hätte das niemals tun sollen. Es war kindisch."
Auch Smith-Schuster äußerte sich und zeigte sich dabei versöhnlich: "Er ist ein großartiger Spieler und für sein Team von enormer Bedeutung." Zu der Szene sagte er: "Nach dem Spiel wollte ich ihm die Hand geben. Aber dann schlug er mich."
Der 28-Jährige trug eine blutige Nase davon. Ob er den Zwischenfall noch teurer bezahlen muss, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.