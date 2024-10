NFL: Cincinnati Bengals ringen New York Giants nieder

Der Sieg im Sunday Night Game von Woche 6 der NFL-Saison 2024 ging an die Cincinnati Bengals. Beim 17:7 über die New York Giants überzeugte vor allem die Defense.

Dank einer starken Vorstellung ihrer Defense um Trey Hendrickson (zwei Sacks, zwei Tackles for Loss) haben die Cincinnati Bengals ihren zweiten Sieg der laufenden NFL-Saison eingefahren.

Mit 17:7 setzten sich Quarterback Joe Burrow (208 Passing Yards, 55 Rushing Yards und ein Rushing Touchdown) und Co. in Woche 6 bei den New York Giants durch und halten somit den Anschluss in der AFC North.

Direkt im ersten Drive des Spiels setzte der Star-QB ein Zeichen und lief für 47 Yards in die Endzone, gleichbedeutend mit dem längsten Touchdown-Lauf seiner Karriere. Es waren auch die einzigen Punkte, die in der ersten Hälfte erzielt wurden.

Daniel Jones (205 Passing Yards, 56 Rushing Yards, eine Interception) und seine Kollegen bekamen trotz fünf Ballbesitzphasen keine Punkte auf die Anzeigetafel. Vier Drives endeten in Durchgang eins mit einem Punt, im ersten Viertel leistete sich der Spielmacher zudem eine Interception in der Redzone, die sich Bengals-Linebacker Germaine Pratt schnappte.

Im dritten Viertel startete New York erneut denkbar schlecht mit einem Turnover on Downs, schlug im Anschluss aber aus einem Fumble von Zack Moss Kapital. Jones führte die Giants bis an die gegnerische Endzone, Tyrone Tracy (50 Rushing Yards, 57 Receiving Yads) lief über ein Yard in sie hinein - der Ausgleich.