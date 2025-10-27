NFL - Cincinnati Bengals verlieren gegen die New York Jets: Head Coach Zac Taylor zählt Defense an

Die Bengals geben den sicher geglaubten Sieg gegen die New York Jets aus der Hand. Head Coach Zac Taylor nimmt die eigene Defense in die Pflicht.

Lange sahen die Cincinnati Bengals am Sonntag wie die sicheren Sieger aus, dann gelang den bis dahin sieglosen New York Jets ein 15-Punkte-Comeback im letzten Viertel. Die Bengals verloren das turbulente Spiel mit 38:39 und wurden im eigenen Stadion ausgebuht.

Während die Jets den ersten Sieg der NFL-Saison bejubelten, bezeichnete Bengals-Head-Coach Zac Taylor die Niederlage als "demütigend". Im Anschluss zählte er die eigene Defense an.

"Ich denke, jemand muss hervortreten und die Gruppe anführen", sagte Taylor: "Darauf warte ich – dass jemand hervortritt, die Gruppe anführt, Verantwortung übernimmt und die Dinge wieder in die richtige Bahn lenkt."

Niemand sei in der Lage gewesen, ein Play zu machen und die Jets zu stoppen, führte Taylor weiter aus.