Kyle Pitts zeigte bei den Atlanta Falcons jüngst das beste Spiel seiner NFL-Karriere. Ein sehr guter Zeitpunkt, schließlich läuft sein Vertrag aus. So wie auch bei vielen anderen Topspielern. ran blickt auf die - Stand jetzt - namhaftesten Free Agents der kommenden Offseason. Von Chris Lugert Lange war es relativ ruhig geworden um Kyle Pitts, der Tight End der Atlanta Falcons konnte den großen Vorschusslorbeeren seit seiner starken Rookiesaison 2021 nie mehr wirklich gerecht werden. Dann kam dieses Spiel in Week 15 der Saison 2025 bei den Tampa Bay Buccaneers. Der inzwischen 25-Jährige fing elf Pässe für 166 Yards und drei Touchdowns - persönliche Karriere-Bestwerte in allen drei Kategorien. Es war ein Statement zum vielleicht bestmöglichen Zeitpunkt für Pitts, denn seine Zukunft in der NFL ist offen. Der Vertrag läuft nach der Saison aus. Bucs in der Krise: Head Coach ledert gegen eigene Spieler

Zweites NFL-Spiel in Deutschland? "Würde ich nicht ausschließen" Doch damit ist der Falcons-Profi nicht allein, zahlreiche namhafte Spieler werden im kommenden März zum offiziellen Start des neuen Ligajahres Free Agents. ran hat sich die prominentesten Kandidaten angeschaut.

- Anzeige -

- Anzeige -

Kyle Pitts (Tight End, Atlanta Falcons) Pitts spielt in Atlanta aktuell auf seiner Fifth-Year-Option, die die Falcons vor der Saison 2024 gezogen hatten. Beim Draft 2021 investierte die Franchise ihren Nummer-4-Pick in den Tight End, er galt damals als absolutes Elite-Material. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Doch den Erwartungen konnte er nie gerecht werden, auch wegen akuter Quarterback-Probleme bei den Falcons. Allerdings zeigte er auch individuell reichlich schwache Spiele. In seinem Rookie-Jahr knackte er mit Matt Ryan under Center zwar die 1.000-Yards-Marke, danach aber brach er ein. Schon in den zwei Spielen vor der Gala gegen die Bucs zeigte sich Pitts deutlich auffälliger. Hält dieser starke Trend bis Saisonende an, könnte Pitts doch noch einen Zahltag bekommen, wie er noch vor wenigen Wochen kaum denkbar schien - entweder in Atlanta oder woanders.

- Anzeige -

- Anzeige -

Daniel Jones (Quarterback, Indianapolis Colts) Es ist die wohl bitterste Geschichte dieser NFL-Saison. Der bereits als gescheitert gebrandmarkte Daniel Jones erlebt bei den Colts einen Aufstieg wie im Hollywood-Drehbuch, Indianapolis spielt lange um den Nummer-1-Seed in der AFC mit - und dann reißt sich Jones die Achillessehne. Damit dürfte der 28-Jährige wohl auch den Start der kommenden Saison verpassen, wobei unklar ist, ob und wo er dann unter Vertrag stehen wird. Die Colts gaben ihm vor der Saison nur einen Einjahresvertrag, weil absolut niemand damit gerechnet hat, dass er so auftrumpfen würde. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass es für die Colts ja sogar von Vorteil ist, wenn sie keinen schwer verletzten Quarterback bezahlen müssen. Doch spätestens mit dem All-In-Trade für Sauce Gardner hat sich Indianapolis voll und ganz auf Jones festgelegt. Weshalb er eigentlich einen neuen Vertrag von den Colts bekommen sollte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL: Quarterback-Situationen der Teams - Rookie feiert Starter-Premiere bei den Jets 1 / 33 © Getty Images Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 12. Dezember 2025) © 2025 Getty Images New York Jets

Nach seinem eher bescheidenen Debüt gegen die Dolphins in der Vorwoche feiert Brady Cook nun seine Premiere als NFL-Starter. Der 24-Jährige ersetzt bei den Jets den verletzten Tyrod Taylor. Auch Justin Fields kann nicht mitwirken, weshalb Cook die Offense anführen wird. Als Ersatz steht der kürzlich verpflichtete Adrian Martinez parat.

• Starter: Brady Cook (Rookie; im Bild)

• Practice Squad: Adrian Martinez

• Verletzt: Tyrod Taylor, Justin Fields © ZUMA Press Wire Indianapolis Colts

Daniel Jones verpasst mit einem Achillessehnenriss die restliche Spielzeit, was die Quarterback-Situation bei den Colts komplett durcheinander bringt. Gegen die Jaguars ersetzte ihn Rookie Riley Leonard, doch auch ihm plagt aktuell eine Knieverletzung. Die Colts haben auf die Probleme mit einem Knall reagiert: Philip Rivers, der seit 2020 kein NFL-Spiel absolviert hat, kehrt vorerst ins Practice Squad der Colts zurück. Sollte er sich im Training gut anstellen, könnte er bereits am Sonntag bei den Seattle Seahawks starten.

• Starter: Riley Leonard (Rookie)

• Backups: Brett Rypien, Philip Rivers

• Verletzt: Anthony Richardson, Daniel Jones (im Bild) © 2025 Getty Images Cleveland Browns

Der polarisierende Rookie Shedeur Sanders bleibt für die letzten vier Saisonspiele Starting-Quarterbacks der Cleveland Browns. Das gab Head Coach Kevin Stefanski bekannt. Sanders, der im diesjährigen Draft an Position 144 ausgewählt wurde, stand bereits in den vergangenen drei Begegnungen von Beginn an auf dem Feld. Zuletzt zeigte er die bislang beste Leistung seiner noch jungen NFL-Karriere.

• Starter: Shedeur Sanders (Rookie; im Bild)

• Backups: Dillon Gabriel (Rookie)

• Practice Squad: Bailey Zappe

• Training nach Verletzung: Deshaun Watson © IMAGO/Imagn Images Washington Commanders

Rückkehr bei den Commanders. Head Coach Dan Quinn hat angekündigt, dass Jayden Daniels in Woche 14 gegen die Minnesota Vikings wieder als Starter auf das Feld zurückkehren wird. Der Spielmacher hatte in Woche neun eine Ellenbogenverletzung erlitten und musste seitdem pausieren.

• Starter: Jayden Daniels (im Bild)

• Backups: Marcus Mariota, Josh Johnson © Imagn Images Arizona Cardinals

• Starter: Jacoby Brissett (im Bild)

• Backup: Kedon Slovis

• Verletzt: Kyler Murray © 2025 Getty Images Atlanta Falcons

• Starter: Kirk Cousins (im Bild)

• Backup: Easton Stick

• Practice Squad: Kyle Trask

• Verletzt: Emory Jones, Michael Penix Jr. © Imagn Images Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson (im Bild)

• Backups: Tyler Huntley, Cooper Rush © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky

• Practice Squad: Shane Buechele © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backup: Andy Dalton, Hendon Hooker © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent © IMAGO/Imagn Images Cincinnati Bengals

• Starter: Joe Burrow (im Bild)

• Backup: Joe Flacco

• Practice Squad: Jake Browning © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backup: Joe Milton III

• Practice Squad: Will Grier © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backup: Kyle Allen

• Practice Squad: C.J. Beathard © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis

• Practice Squad: Clayton Tune © IMAGO/ZUMA Press Wire Houston Texans

• Starter: C.J. Stroud (im Bild)

• Backup: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie) © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)

• Backup: Nick Mullens

• Practice Squad: Carter Bradley © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backups: Gardner Minshew

• Practice Squad: Chris Oladokun © IMAGO/Imagn Images Las Vegas Raiders

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backups: Aidan O'Connell, Kenny Pickett

• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie) © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backup: Trey Lance

• Practice Squad: DJ Uiagalelei © ZUMA Press Wire Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford (im Bild)

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2025 Getty Images Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie) © Imagn Images Minnesota Vikings

• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)

• Backup: John Wolford, Max Brosmer (Rookie)

• Verletzt: Carson Wentz © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito © ZUMA Press Wire New Orleans Saints

• Starter: Tyler Shough (im Bild)

• Backup: Spencer Rattler

• Practice Squad: Jake Haener © IMAGO/ZUMA Press Wire New York Giants

• Starter: Jaxson Dart (im Bild)

• Backups: Jameis Winston, Russell Wilson © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Tanner McKee, Sam Howell

• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie) © IMAGO/ZUMA Press Wire Pittsburgh Steelers

• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)

• Backup: Mason Rudolph, Will Howard (Rookie)

• Practice Squad: Logan Woodside

• Verletzt: Skylar Thompson © Imagn Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy (im Bild)

• Backup: Mac Jones

• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie) © 2025 Getty Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backup: Teddy Bridgewater

• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie) © Imagn Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)

• Backup: Brandon Allen

• Practice Squad: Trevor Siemian

• Verletzt: Will Levis

Trey Hendrickson (Edge, Cincinnati Bengals) Die Saga um Trey Hendrickson bestimmte die vergangene Offseason der Bengals, am Ende einigten sich beide Parteien auf einen umstrukturierten Einjahresvertrag. Doch nach dieser Saison dürften sich die Wege trennen. Allerdings hat sich die Verhandlungsposition für den kürzlich 31 Jahre alt gewordenen Pass Rusher nicht verbessert. Hendrickson fällt aktuell verletzt aus, nach einer Operation an den Rumpfmuskeln wird er wohl die komplette restliche Saison verpassen. Auch zuvor konnte er in einer schwachen Bengals-Defense nur selten für Glanzpunkte sorgen. Ein fitter Hendrickson dürfte allerdings für viele Teams sehr interessant sein.

- Anzeige -

George Pickens (Wide Receiver, Dallas Cowboys) Wer vor der Saison gewettet hätte, dass George Pickens und nicht CeeDee Lamb der überragende Receiver bei den Cowboys sein würde, der hätte wohl ordentlich Geld verdient. Allerdings verpasste Lamb auch drei Spiele verletzt, was Pickens perfekt ausnutzte. Für die Cowboys hat sich der Trade für den Passempfänger vor der Saison gelohnt, allerdings ergibt solch ein Move nur dann wirklich Sinn, wenn anschließend der Vertrag auch verlängert wird. In dieser Hinsicht hat Dallas allerdings ein Problem. Denn die Franchise liegt schon jetzt weit über dem für 2026 prognostizierten Salary Cap. Zudem wurde Lamb erst teuer bezahlt, zwei finanzielle Nummer-1-Receiver kann sich eigentlich kein Team leisten. Was die Frage aufwirft, was mit Pickens nach der Saison passiert. Aktuell spielt er noch auf seinem Rookie-Vertrag, den er 2022 bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben hatte.

- Anzeige -

Rasheed Walker (Offensive Tackle, Green Bay Packers) Womöglich hat nicht jeder diesen Namen auf der Liste, aber Rasheed Walker ist der mit Abstand interessanteste Offensive Tackle, der nach der Saison in die Free Agency kommt - sofern die Packers nicht selbst alsbald Nägel mit Köpfen machen und den 25-Jährigen für die kommenden Jahre an sich binden. 2022 war Walker in der siebten Runde von den Packers gezogen worden und schaffte trotz dieser schwierigen Ausgangslage den Sprung zum unumstrittenen Starter. Bereits im zweiten Jahr übernahm er den Platz auf der linken Seite der Offensive Line und gab ihn nicht mehr her.

- Anzeige -

VIDEO: Bills-Fans bekommen Schnee-Bier im Stadion

- Anzeige -

Marcus Mariota (Quarterback, Washington Commanders) Vom eigentlichen Backup zum Aushilfs-Starter mit guten Momenten - hin zum neuen Vollzeit-Starter im Herbst seiner Karriere? Marcus Mariota winkt genau das. Denn als Vertreter des in dieser Saison fast ausnahmslos verletzten Jayden Daniels machte der inzwischen 32-Jährige bei den Commanders eine ordentliche Figur. Und somit könnte Mariota ein umworbenes Objekt auf dem Free-Agent-Markt sein für Teams, die eine Übergangslösung suchen. Die Draft-Klasse 2026 gilt auf der Quarterback-Position nicht als sonderlich stark besetzt, was Mariotas Chancen auf einen Vertrag und eine sportlich relevante Rolle erhöhen dürfte.

- Anzeige -

Aaron Rodgers (Quarterback, Pittsburgh Steelers) Wohl keine realistische Option für irgendein Team ist Aaron Rodgers. Stattdessen deutet vieles darauf hin, dass der 42-Jährige nach der Saison seine eindrucksvolle Karriere beenden wird. Aber man weiß ja nie, vielleicht findet sich doch noch eine Kombination, die Rodgers gefällt. Auf dem Markt wäre er jedenfalls.

Devin Lloyd (Linebacker, Jacksonville Jaguars) Vor der laufenden Saison entschieden sich die Jaguars dagegen, die Fifth-Year-Option bei Linebacker Devin Lloyd zu ziehen - eine Entscheidung, die man inzwischen womöglich bereuen dürfte. Denn somit wird er nach der Saison Free Agent und dürfte das Interesse zahlreicher Teams auf sich ziehen. Starke 21 Quarterback Pressures verbuchte Lloyd bereits, "PFF" listet ihn bei der Gesamtbewertung auf Rang zwei aller Linebacker ligaweit. Mit seinen 27 Jahren befindet sich Lloyd am Beginn seiner absoluten Prime. Die Jaguars werden sich strecken müssen, wenn sie den Vertrag mit ihm verlängern wollen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Joey Bosa (Edge, Buffalo Bills) Nach seiner Entlassung bei den Los Angeles Chargers im vergangenen Jahr heuerte Joey Bosa bei den Bills an, dort spielt der 30 Jahre alte Routinier eine mehr als solide Saison. Bereits fünf Ballverluste forcierte er im Saisonverlauf - ein ganz starker Wert. Auch seine 41 Quarterback Pressures können sich mehr als sehen lassen. Da Buffalo ihm aber nur einen Einjahresvertrag gab, wird Bosa nach der Saison wieder Free Agent und kann sich sein neues Team aussuchen. Gute Pass Rusher werden immer gesucht, neben Trey Hendrickson dürfte er die wohl spannendste Option auf dem Markt sein.

Romeo Doubs (Wide Receiver, Green Bay Packers) Ein weiterer Spieler, den die Packers selbst gedraftet haben und der sich als Treffer erwiesen hat. Romeo Doubs gehört in der NFL nicht zu den absoluten Star-Receivern, ist aber ein wichtiger Faktor in der vielseitig aufgestellten Offense von Green Bay. In seiner NFL-Karriere kommt Doubs, der sich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrages befindet, auf bislang 20 Touchdowns. Gut vorstellbar, dass die Packers selbst mit Doubs verlängern. Falls nicht, dürfte es mit Sicherheit einige Teams geben, die ihn als gute Ergänzung für ihr Team erachten.