Seit Mittwoch steht fest: 2026 und 2028 findet das Deutschland-Spiel der NFL in München statt. Im Interview mit ran spricht NFL Deutschland General Manager Alexander Steinforth über einen möglichen Zeitpunkt, gehandelte Heimteams, die Münchner Konkurrenz und die Expansion der NFL. Das Interview führte Rainer Nachtwey, ran: Herr Steinforth, schwingt bei Ihnen ein bisschen Erleichterung mit nach der Bekanntgabe von München? Alexander Steinforth: Ja, ich weiß nicht, ob es Erleichterung ist, aber auf jeden Fall Freude, weil wir in den letzten Wochen und Monaten mit Hochdruck daran gearbeitet haben. Und tatsächlich auch die letzten Verträge erst in der Nacht vor der Bekanntgabe unterschrieben worden sind. Jetzt haben wir Klarheit, können voll in die Planung einsteigen.

ran: Beim Super Bowl in New Orleans sagten Sie noch, die Verträge sind noch nicht unterzeichnet, aber in den nächsten Monaten. Können Sie erklären, warum es sich bis Dezember hingezogen hat? Steinforth: Wir wollten einfach sicher gehen, dass das genau das richtige Setup ist. Wir haben mit der Stadt München vereinbart, dass wir uns deutlich breiter aufstellen, was die Förderung des Sports insgesamt anbelangt. Das ist unsere Ambition: Ja, wir veranstalten die Spiele, aber wir wollen vor allen Dingen auch Football als Ganzes wachsen lassen. Das ist abhängig von Ratsbeschlüssen, von politischen Entscheidungen. Das hat alles gut geklappt, aber das dauert einfach seine Zeit.

"Gute Partnerschaft mit München und dem FC Bayern" ran: Gab es zu München andere konkrete Optionen? Steinforth: Ja, wir haben sehr viel Interessenten, die die Hand gehoben haben, auch einige, die weiterhin ihre Hand heben. Wir sind von vornherein auf eine gewisse Anzahl an Städten begrenzt, die infrastrukturell dafür überhaupt in Frage kämen. Aber die Gespräche haben in der frühen Phase stattgefunden. Wir hatten von vornherein eigentlich das geteilte Interesse, das wir diese gute Partnerschaft mit der Stadt München und dem FC Bayern fortführen. Wir haben aus den ersten Jahren, gerade was das Stadion und die Stadt anbelangt, sehr, sehr emotionale Erinnerungen, die bis hoch zum Commissioner gehen. Insofern glauben wir, dass wir jetzt mit der Rotation Berlin und München bis 2029 sehr gut aufgestellt sind. NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise? ran: Jetzt ist natürlich die Frage: Wer wird denn spielen in München? Wann wird denn mit der Bekanntgabe der Heimmannschaft zu rechnen sein? Steinforth: Das ist ein Prozess, der gerade in vollem Gange ist. Die Falcons haben unlängst verkündet, dass sie international spielen werden. In unserem Fall ist es jetzt noch nicht so, dass wir schon genau wissen, wer es sein wird. Wir wissen, dass wir viel Nachfrage haben, gerade aus dem Pool der GMP-Teams, aber selbst darüber hinaus. Und insofern rechnen wir mal mit einer ähnlichen Timeline, wie es jetzt in den letzten Jahren auch der Fall gewesen ist.

ran: Gibt es für Sie persönlich ein Wunschteam? In letzter Zeit macht Amon-Ra St. Brown mit Werbung auf dem deutschen Markt auf sich aufmerksam. Steinforth: Wir freuen uns vor allen Dingen, wenn es Teams werden, die voll dahinterstehen und voll motiviert sind. Wir haben es bei den Colts dieses Jahr gesehen. Als sie in Berlin gespielt haben, war das eine absolute klasse Partie, nicht nur sportlich. Das ist für uns immer das Schönste, wenn man sieht, wie breit die Colts, aber auch die Falcons alles hier aktiviert haben. Das ist das, was dem Sport hier vor Ort weiterhilft. Aber das Gute ist, dass wir eben sehr viele Teams haben, die genau den Ansatz fahren wollen.

NFL-Spiel während des Oktoberfestes? ran: Der andere Punkt ist natürlich der Zeitpunkt des Spiels. Wann wird damit ungefähr zu rechnen sein? Welche Rollte spielt die Veränderung der Nationalmannschaftsphasen, die jetzt nur noch im September und November sind und nicht mehr zusätzlich noch im Oktober? Steinforth: Das spielt insgesamt natürlich eine Rolle – mit insgesamt meine ich innerhalb von NFL International. Wir müssen Übereinkünfte mit den nationalen Fußballligen finden. Je mehr Städte, je mehr Länder, desto komplexer wird das Konstrukt. Wir haben schon eine relativ gute Idee. Wir wissen, dass wir gewisse Einschränkungen haben, gewisse Dinge berücksichtigen müssen wie das Oktoberfest oder der Berlin-Marathon. Aber mit dem Datum werden wir das dann auch wie in den letzten Jahren handhaben, dass wir dann im Frühjahr damit rausgehen und wahrscheinlich in dem Zuge dann auch verkünden, wer das Heimteam sein wird.

ran: Sie haben gerade das Oktoberfest erwähnt. Hat denn die Stadt München durchblicken lassen, dass es möglich wäre, ein Spiel während der Wiesn überhaupt stattfinden zu lassen? Steinforth: Wir haben mit der Stadt München auch darüber diskutiert. Das ist eine riesige Herausforderung. Das größte Volksfest der Welt. Wir wissen natürlich, dass das ein Slot ist, der ganz besonders schwierig darzustellen wäre. Aber ja, die ganzen anderen Details, folgen im Frühjahr. ran: Sie haben Berlin schon angesprochen. Was kann München von Berlin lernen aus dem Spiel Anfang November? Steinforth: Berlin war ein Best Case Szenario aus unserer Sicht, wie man eine Stadt aktivieren kann, die mit Sicherheit nochmal dezentraler ist als München. Berlin ist nicht arm an Entertainment, an Veranstaltungen, aber wie es uns gemeinsam mit den Teams, mit unseren Partnern gelungen ist, diese Stadt zum NFL-Leben zu erwecken … Da haben die Teams gezeigt, was alles möglich ist und man muss ganz, ganz positiv herausheben, dass die Stadt bzw. Land Berlin um das Spiel herum veranstaltet haben. Ob Sportentwicklung oder der Spielplatz, den die Colts mit einer Berliner Schule gebaut haben. Das war auf einem noch höheren Level, als wir es in der Vergangenheit schon gesehen haben. Und diesen Spirit und den Anspruch nehmen wir mit in jede neue Partnerschaft.

