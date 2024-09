Anzeige

Die Washington Commanders schlagen die Cincinnati Bengals mit 38:33. Seinen Platz in der NFL-Historie hat das Spiel sicher.

Jayden Daniels hat geliefert, Joe Burrow hatte nur das Nachsehen.

Im zweiten Monday Night Game von Woche 3 setzten sich die Washington Commanders durchaus unerwartet mit 38:33 gegen die Cincinnati Bengals durch.

Und den beiden Teams gelang, was zuvor in keinem Spiel der NFL-Historie in der Super-Bowl-Ära geschah: Weder die Bengals noch die Commanders mussten punten oder hatten einen Turnover. Erstmals seit 1940 war dies der Fall, wie die "ESPN"-Crew am Ende der Übertragung mitteilte.

Darüber hinaus ist Cincinnati das erste Team, das in diesem Zeitraum vier oder mehr Touchdowns erzielte, nicht punten musste sowie keinen Turnover hatte und die Partie trotzdem verlor. Zuvor war die Bilanz dieser Mannschaften 26-0, nun steht sie bei 26-1.