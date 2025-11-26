NFL-Highlights auf Joyn
NFL - Cleveland Browns: Kendrick Perkins vergleicht Shedeur Sanders mit Barack Obama
- Veröffentlicht: 26.11.2025
- 18:49 Uhr
- ran.de
"ESPN"-Analyst Kendrick Perkins sorgt mit einer verblüffenden Einschätzung zu Shedeur Sanders von den Cleveland Browns für Aufsehen.
Quarterback Shedeur Sanders durfte zuletzt in der NFL für die Cleveland Browns beim 24:10-Sieg gegen die Las Vegas Raiders erstmals als Starter ran.
Mit 209 Passing Yards und einem Touchdown-Pass überzeugte Sanders - vor allem wohl "ESPN"-Analyst Kendrick Perkins. Zudem wurde er der erste Quarterback der Browns seit 1995, der mit der Franchise bei seinem Debüt als Starter gewinnen konnte.
Der frühere NBA-Champion Perkins äußerte daraufhin einen durchaus verblüffenden Vergleich von Sanders mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama.
Das Wichtigste zur NFL in Kürze
"Shedeur Sanders ist der mächtigste schwarze Mann seit 2009", behauptete der 41-jährige Perkins im Podcast "LGND TLK", "wisst ihr, was 2009 passiert ist? Damals wurde Präsident Obama ins Amt gewählt. Er ist der mächtigste schwarze Mann seit 2009".
"Wenn ich von Einfluss spreche, meine ich das in zweierlei Hinsicht. Da ist die schwarze Community, er bringt die gesamte schwarze Community zusammen. Ich habe noch keinen einzigen Schwarzen getroffen, der ein schlechtes Wort über Shedeur verloren hat. Denn er vereint die Balance zwischen Selbstbewusstsein und Bescheidenheit", konkretisierte Perkins seine Einschätzung.
US-Präsident Trump über Sanders: "Ich habe es euch ja gesagt!"
Obama trat sein Amt als US-Präsident im Januar 2009 an, gewann zuvor Ende 2008 die Wahlen gegen John McCain. Damit wurde Obama zum ersten schwarzen Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
Apropos Präsident: Nach dem Debüt als Browns-Starter gratulierte auch der aktuelle Amtsinhaber Donald Trump Sanders. "Shedeur Sanders war GROßARTIG. Gewinnt gleich sein erstes Spiel, seinen ersten Start als Profi (für Cleveland). Tolle Gene. ICH HABE ES EUCH JA GESAGT!“, schrieb er auf "Truth Social".