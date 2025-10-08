Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die zwölfte Woche der NFL-Saison ist vorüber. Inzwischen wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen In der AFC springen die New England Patriots an die Spitze des Rankings, die Chiefs hingegen sind in den Playoffs trotz des Overtime-Siegs gegen die Colts weiterhin nicht vertreten. Auch in der NFC gibt es derweil einen neuen Spitzenreiter - aber auch bereits bekannte Duelle. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche 12.

NFC Wild Card Round: #7 San Francisco 49ers (8-4) at #2 Philadelphia Eagles (8-3) Die San Francisco 49ers haben zum Abschluss des zwölften NFL-Spieltags im Monday Night Game gegen die Carolina Panthers einen 20:9-Sieg gefeiert und damit ihren Platz im Playoff Picture gefestigt. Stand jetzt würden in den Playoffs die Philadelphia Eagles warten, die aktuell klar einen Abwärtstrend verzeichnen, am Wochenende eine 21:0-Führung gegen die Dallas Cowboys verspielten und schließlich ihren Nummer-1-Seed abgeben mussten.

NFC Wild Card Round: #6 Packers (7-3-1) at #3 Bears (8-3) Genauso hätte das Playoff-Duell auch in der vergangenen Woche ausgesehen. Ein besseres Matchup könnte sich der NFL-Fan in der Wild Card Round wohl nicht wünschen. Stand heute würden die beiden Division-Rivalen aufeinandertreffen. Die Chicago Bears gehören zu den Überraschungsteams der Saison, verloren zwar die ersten beiden Saisonspiele, legten dann allerdings eine Erfolgsserie mit acht Siegen aus neun Spielen hin. In der Regular Season treffen die Bears und Green Bay Packers demnächst in Woche 14 und 16 aufeinander. Am vergangenen Wochenende wiederum gewannen beide ihre Duelle: Die Bears gegen die Steelers und die Packers gegen die Vikings.

NFC Wild Card Round: #5 Seahawks (8-3) at #4 Buccaneers (6-5) Und auch dieses Duell hätte es in der Vorwoche genauso gegeben. Die Seahawks verharren trotz ihres 30:24-Sieges gegen die Tennessee Titans im Playoff Picture auf dem fünften Rang. Die Buccaneers wiederum unterlagen zwar in Woche zwölf klar und deutlich mit 7:34 gegen die L.A. Rams, sind in der nicht allzu stark besetzen NFC South aber dennoch weiterhin Tabellenführer - und bekleiden dementsprechend einen Platz unter den Top vier.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Los Angeles Rams (9-2) Die Los Angeles Rams hatten am Wochenende gleich doppelt Grund zur Freude. Gegen die Tampa Bay Buccaneers gelang ein souveräner 34:7-Sieg - und dieser brachte gleichzeitig auch noch den Spitzenplatz in der gesamten NFC. Mit bereits neun Siegen sind sie aktuell unangefochten Spitzenreiter der Conference.

AFC Wild Card Round: #7 Bills (7-4) at #2 Broncos (9-2) Die Denver Broncos mussten in Woche zwölf zuschauen und konnten an ihrer Bilanz nichts verbessern. Stand jetzt würde in der Postseason Buffalo warten. Die Bills kassierten zum Auftakt des Spieltags eine unerwartete 19:23-Niederlage gegen die Houston Texans und mussten zuletzt zwei Pleiten in drei Spielen hinnehmen.

AFC Wild Card Round: #6 Jaguars (7-4) at #3 Colts (8-3) Unglückliche Pleite für die Indianapolis Colts. Das Team um Running Back Jonathan Taylor musste sich in Woche zwölf gegen die Kansas City Chiefs geschlagen geben - und das erst in der Overtime. In den Playoffs wären sie als führendes Team der AFC South aber natürlich weiterhin vertreten. Ihr Gegner wären aktuell die Jacksonville Jaguars, die sich - ebenfalls in Overtime - knapp mit 27:24 gegen die Arizona Cardinals durchsetzen konnten.

AFC Wild Card Round: #5 Chargers (7-4) at #4 Ravens (6-5) Die Baltimore Ravens arbeiten mit ihrem 23:10-Sieg gegen die New York Jets weiter an ihrem Playoff-Traum - und das nach einem schwierigen Saisonstart. Aktuell ginge es gegen die Los Angeles Chargers, die in ihrer Bye Week nicht in das Geschehen eingreifen konnten. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Patriots (10-2) Die New England Patriots schnappen sich in der AFC den Platz an der Sonne. Dem Team um Quarterback Drake Maye gelang in Woche zwölf ein 26:20-Sieg gegen die Cincinnati Bengals. Weil gleichzeitig auch noch die Denver Broncos in ihrer Bye Week nichts aussrichten konnten, wandert der erste Seed nach Foxborough. Auch interessant: NFL-Spiele an Thanksgiving 2025: Warum haben die Detroit Lions und Dallas Cowboys immer Heimrecht?