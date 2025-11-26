Thanksgiving-Spiele 2025: Welche Spiele werden im Free-TV und im Livestream übertragen?

In der NFL stehen die Thanksgiving-Spiele an. ran hat alle Informationen zu den Partien und zur Übertragung zusammengefasst.

Während Thanksgiving in Deutschland keine große Beachtung findet, gehört der Feiertag in den USA zu den wichtigsten des Jahres.

Traditionell finden an diesem Tag in der NFL drei Spiele statt. Immer mit dabei sind die Detroit Lions und die Dallas Cowboys.