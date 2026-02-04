NFL - Cleveland Browns mit Shedeur Sanders als Starter in 2026? "Mochten, was wir sahen"

Todd Monken hat seine erste Pressekonferenz als Head Coach der Cleveland Browns gegeben. Angesprochen auf Shedeur Sanders hielt er sich jedoch bedeckt. Todd Monken, der frisch gebackene Head Coach der Cleveland Browns, hat sich in seiner ersten Pressekonferenz positiv über Quarterback Shedeur Sanders geäußert, ohne jedoch eine klare Entscheidung über die Startposition zu treffen. Monken, der zuvor als Offensive Coordinator bei den Baltimore Ravens tätig war, betonte Sanders' hohes Potenzial, hielt sich aber mit detaillierten Plänen zurück. Pro Bowl: NFC schlägt AFC - Sanders kann glänzen

Shedeur Sanders Starter bei den Browns? Monken weicht aus Auf die Frage, ob Sanders als Starter in die Offseason starten werde, wich Monken aus. "Offensichtlich waren wir damals bei den Ravens - wie viele Teams - begeistert von Shedeurs Fähigkeiten und dem, was wir dachten, dass er werden könnte", sagte Monken und bezog sich auf den letztjährigen Draft-Prozess bei den Ravens. "Aber ich möchte wirklich nicht ins Detail gehen, was den Prozess eines anderen Teams angeht."

