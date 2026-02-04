NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL - New-England-Patriots-Coach Mike Vrabel: "Bill Belichick ist ein Hall of Famer"
- Veröffentlicht: 04.02.2026
- 08:07 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Mike Vrabel steht mit den New England Patriots im Super Bowl. Als Spieler lernte er unter Bill Belichick. Diesen preist er nach den öffentlichen Diskussionen hoch an.
Bill Belichick wird kein First Ballot Hall of Famer.
Eine Entscheidung der Pro Football Hall of Fame-Kommission, die international mit Kopfschütteln quittiert wurde.
Mike Vrabel ist der erste Head Coach seit Bill Belichick, der die New England Patriots in den Super Bowl (in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0.30 Uhr im Liveticker) führte. Noch mehr. Vrabel spielte von 2001 bis 2008 unter Belichick und gewann mit ihm drei Mal den Super Bowl.
Für Vrabel ist die Antwort auf die Frage also eindeutig, ob sein Mentor ein Hall of Famer sei.
Vrabel-Support für Belichick lässt nicht nach
Vrabel hält den Belichick-Fall für einen Fehler, der noch korrigiert wird: "Ich bin zuversichtlich, dass Bill aufgenommen wird. Ich kenne den Prozess nicht. Ich weiß, dass gerade alle über den Prozess sprechen. Wie auch immer die Abstimmung ausgehen muss. Ich weiß, dass Bill ein Hall-of-Fame-Coach ist. Ob er dieses Jahr, nächstes Jahr oder im Jahr darauf aufgenommen wird: Er ist ein Hall-of-Fame-Football-Coach."
In Vrabels aktiven Zeit tradete Belichick ihn 2009 zu den Kansas City Chiefs, wo der Linebacker seine letzten beiden Spielzeiten verbrachte. Dennoch bleibt Vrabel ein großer Unterstützer Belichicks:
"Ich habe meine Zeit mit Bill sehr geschätzt, habe sie genossen. Jede einzelne Sekunde, acht Jahre lang mit Bill."
2002, 2004 und 2005 gewann das Spieler-Trainer-Duo einen Super Bowl.