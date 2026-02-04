NFL - New-England-Patriots-Coach Mike Vrabel: "Bill Belichick ist ein Hall of Famer"

Mike Vrabel steht mit den New England Patriots im Super Bowl. Als Spieler lernte er unter Bill Belichick. Diesen preist er nach den öffentlichen Diskussionen hoch an.

Von Mike Stiefelhagen

Bill Belichick wird kein First Ballot Hall of Famer.

Eine Entscheidung der Pro Football Hall of Fame-Kommission, die international mit Kopfschütteln quittiert wurde.

Mike Vrabel ist der erste Head Coach seit Bill Belichick, der die New England Patriots in den Super Bowl (in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0.30 Uhr im Liveticker) führte. Noch mehr. Vrabel spielte von 2001 bis 2008 unter Belichick und gewann mit ihm drei Mal den Super Bowl.

Für Vrabel ist die Antwort auf die Frage also eindeutig, ob sein Mentor ein Hall of Famer sei.