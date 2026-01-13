Der Super Bowl 2026 wird in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar stattfinden. Es ist das 60. Mal, dass das Liga-Finale ausgetragen wird. ran fasst für euch alle wichtigen Infos zusammen. Eines der größten und meistgeschauten Livesport-Events steht vor der Tür. Die NFL-Saison wird mit dem Super Bowl LX zwischen den Seattle Seahawks und New England Patriots ihr Ende finden. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Super Bowl 2026 auf einen Blick.

Wer trifft im Super Bowl 2026 aufeinander? Die Seattle Seahawks und New England Patriots stehen sich zum zweiten Mal nach 2016 im Super Bowl gegenüber. Damals krönten sich die Patriots um Superstar Quarterback Tom Brady zum Champion. Berühmt wurde die Endspiel-Ausgabe wegen des abgefangenen Passes von Malcolm Butler, als Seattle kurz vor der Endzone nicht mit Marshawn Lynch lief, sondern Russell Wilson den Pass versuchte. Die Seahawks setzten sich in einem Highscoring Game gegen die Los Angeles Rams mit 31:27 durch, die Patriots bezwangen im Schneetreiben von Denver die Broncos mit 10:7.

Wann findet der Super Bowl LX statt? Datum und Uhrzeit Der Super Bowl wird in der Nacht von Sonntag, dem 8. Februar, auf Montag, den 9. Februar, stattfinden. Der Kickoff wird um 18:30 Uhr in der Eastern Timezone von Amerika stattfinden.

Super Bowl 2026: Wann ist der Kickoff in Deutschland? Die deutsche Uhrzeit beim Kickoff wird 00:30 Uhr am Montagmorgen sein.

Wer überträgt den Super Bowl LX in Deutschland? Im Free-TV zeigt RTL den Super Bowl LX.

Wo gibt es einen Livestream für den Super Bowl 2026? NFL Game Pass: Super Bowl live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).

DAZN: Super Bowl live (kostenpflichtiges Abo notwendig)

ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Playoff-Partien.

Zudem gibt es auf ran.de einen Liveticker zum Super Bowl

Wo wird der Super Bowl 2026 ausgetragen? Der Super Bowl wird im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, stattfinden. Normalerweise tragen dort die San Francisco 49ers ihre Heimspiele aus.

Wer tritt in der Halftime-Show auf? In der Halbzeit des Sportevents wird der Latin-Rapper und dreifacher Grammy-Award-Gewinner Bad Bunny auftreten. Diese Auswahl sorgte in den USA für viel Aufsehen, da der Puerto-Ricaner kurz vor Bekanntwerden des Super-Bowl-Gigs noch seine eigenen Tour-Termine aufgrund politischer Maßnahmen der US-Regierung abgesagt hatte. Alle Informationen zur Halftime-Show 2026: Die bekanntesten Songs von Bad Bunny, Übertragungen im TV, Gastauftritte und Startzeit

Gut drei Wochen vor dem Großereignis hat die NFL einen offiziellen Trailer zur Halftime-Show veröffentlicht. So stimmt die Liga auf das Event ein:

Wer tritt bei der Eröffnungszeremonie auf? Eröffnet wird der Super Bowl mit einem Auftritt der Band Green Day. "Wir freuen uns riesig, den Super Bowl 60 direkt vor unserer Haustür zu eröffnen!“, sagte Sänger Billie Joe Armstrong zitiert, "es ist uns eine Ehre, die MVPs, die dieses Spiel geprägt haben, willkommen zu heißen und den Abend für Fans auf der ganzen Welt zu eröffnen. Lasst uns Spaß haben! Lasst uns richtig abfeiern!“ Beim Jubiläums-Super-Bowl werden zusammen mit Green Day zahlreiche, frühere MVP auf dem Rasen stehen. Bad Bunny im Super Bowl: Warum verteidigt die NFL ihre Entscheidung zur Halftime Show?

Super Bowl 2026: Die coolsten Werbespot "60 Jahre Super Bowl-Geschichte mit Green Day als Lokalmatadoren zu feiern und gleichzeitig die NFL-Legenden zu ehren, die diesen Sport mitgeprägt haben, ist ein unglaublich eindrucksvoller Auftakt für Super Bowl LX", sagte Tim Tubito, Senior Director für Event- und Spielpräsentation der NFL

Was kosten die Tickets für den Super Bowl 2026? Die günstigsten Tickets sollen für 700 US-Dollar zu haben sein, allerdings gibt es diese nur über eine Lotterie der NFL. Die günstigen Tickets auf dem Zweitmarkt sollen etwa bis zu 6.000 US-Dollar kosten. Für die teuersten Tickets wird wahrscheinlich sogar das Zehnfache fällig.

Was kostet Werbung beim Super Bowl? "NBC" als in den USA übertragender Sender, ruft Berichten zufolge über 7 Millionen US-Dollar für einen 30-sekündigen Spot auf. Umgerechnet sind das knapp 6,7 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr war "Fox" erstmals in solche Sphären vorgedrungen.

Wer singt die Nationalhymne der USA beim Super Bowl 2026? Die Nationalhymne wird in diesem Jahr von Charlie Puth gesungen. Der US-Amerikaner wurde vor allem für seine Songs "See you again" und "Attention" bekannt.

Super Bowl 2026: Wer singt "America the Beautiful"? Der Song "America the Beautiful" wird 2026 von Brandi Carlile gesungen. Im vergangenen Jahr sangen diese Trombone Shorty und Lauren Daigle.

Wer hat beim Super Bowl 2026 Heimrecht? 2026 genießt der AFC-Champion Heimrecht, also die New England Patriots. Dieses wechselt Jahr für Jahr.

Wer sind die Schiedsrichter beim Super Bowl 2026? Das Schiedsrichter-Gespann für den Super Bowl 2026 wird von Shawn Smith angeleitet. Er wird von Eugene Hall, Roy Ellison, Julian Mapp, Jason Ledet und Andrew Lambert unterstützt werden. Alle wichtigen Informationen zu den Schiedsrichtern findet ihr hier.

Wie verläuft der Weg in den Super Bowl? Aus jeder der beiden Conferences qualifizieren sich sieben Teams nach der Regular Season für die Playoffs - jeweils die vier Division-Sieger und drei weitere Teams mit den besten Bilanzen. Dann folgen drei K.o.-Runden, die im Super Bowl münden, wobei die jeweilige Nummer eins jeder Conference in Runde eins pausiert.

Wer ist Titelverteidiger? Die Philadelphia Eagles gewannen 2025 ihren zweiten Super Bowl nach dem Triumph über die New England Patriots 2018. Vergangene Saison konnten sie im Finale die Kansas City Chiefs mit 40:22 schlagen.

NFL: Patriots-Sieg unverdient? Fans reagieren auf Schnee-Chaos in Denver

Wie lange dauert der Super Bowl? Das Spiel dauert 4 mal 15 Minuten zuzüglich Unterbrechungen und sollte etwa bis 4:30 Uhr gehen. Es ist mit einer Bruttospielzeit von circa vier Stunden zu rechnen.

Wann ist ungefähr Halbzeit beim Super Bowl? Je nach Verlauf der ersten Hälfte sollte die Halbzeit wahrscheinlich etwa gegen 2 Uhr beginnen. Statt der üblichen zwölf dauert diese Halbzeit 30 Minuten - wegen der Halftime-Show.

Wie sind die Regeln beim American Football? Wir haben die Regeln zum American Football bereits im Überblick zusammengefasst.

Welchen Wert hat die Vince-Lombardi-Trophy? Die Vince-Lombardi-Trophy soll 25.000 US-Dollar wert sein, was knapp 23.800 Euro entspricht. Der begehrte Pokal ist 3,5 Kilogramm schwer, 55 Zentimeter hoch und aus Sterlingsilber.

Welches Team stand am häufigsten im Super Bowl? Die New England Patriots sind mit bislang elf Teilnahmen am Super Bowl Rekordhalter. Davon konnten sie sechs gewinnen (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) - alle mit Tom Brady.

Welche Teams haben die meisten Super Bowls gewonnen? Mit den Pittsburgh Steelers und den New England Patriots haben zwei Klubs schon jeweils sechs Super Bowls gewonnen. NFL-Rekordchampion sind die Green Bay Packers, doch die gewannen neun ihrer 13 Titel vor der Super-Bowl-Ära.

Welcher Spieler hat die meisten Super Bowls gewonnen? Tom Brady triumphierte in sieben Super Bowls zwischen 2002 und 2021. Sechsmal siegte der "GOAT" mit den New England Patriots, seinen letzten Titel holte er mit den Tampa Bay Buccaneers.

Was ist ein Super-Bowl-Ring wert? Da die siegreiche Franchise selbst über das Design des Ringes entscheiden kann, lässt sich das nicht pauschal sagen. An sich wird der Wert eines Schmuckstücks auf mehrere Zehntausend US-Dollar geschätzt, doch dieser steigt mit der Zeit natürlich enorm an. So gingen auch schon Ringe für sechsstellige Summen über den Ladentisch.