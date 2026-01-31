NFL: Pro Bowl Games 2026  So lief das All-Star-Game der NFL im TV und Stream

In der Super-Bowl-Woche steht mit dem Pro Bowl das All-Star-Game der NFL vor der Tür. Die besten Stars spielen gegeneinander - AFC gegen NFC! ran verrät euch, wo ihr das Spektakel live im TV, im Livestream und im Ticker verfolgen könnt.

Update, 04.02., 08:45 Uhr: Pro Bowl 2026: NFC gewinnt Punktespektakel gegen AFC

Der Pro Bowl findet traditionell vor dem Super Bowl statt und zeigt vor dem Duell der beiden besten Teams der Saison die besten NFL-Spieler auf ihrer jeweiligen Position.

In diesem Jahr wird das Spiel zwischen der AFC und der NFC nicht eine Woche vorher stattfinden, sondern ist Teil der Super-Bowl-Woche in der San Francisco Bay Area.

Die jährlichen Skill-Spiele werden in den Tagen vor dem 7-vs.-7-Game ohne Live-Publikum abgehalten. Dort können die Spieler für ihre Conference bereits Punkte sammeln.

ran.de hat für euch alle Informationen zum Pro-Bowl-Game hier zusammengefasst.