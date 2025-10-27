Gegen die New England Patriots hat Browns-Superstar Myles Garrett erneut gezeigt, dass er zu den besten Spielern der NFL gehört. Trotzdem verlor Cleveland klar mit 19 Punkten, er zeigte sich sehr frustriert nach dem Spiel. Beschweren darf sich Garrett darüber jedoch nicht. von Julian Erbs Myles Garrett nahm kein Blatt vor den Mund. "Ich bin frustriert", sagte der NFL-Superstar der Cleveland Browns "The Athletic". "Ich will gewinnen. Es ist mir egal, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. Ihre Starter stehen noch auf dem Feld, also gibt es eine Chance, dass wir gewinnen können. Ich will ein Teil davon sein." Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Head Coach zählt eigene Mannschaft an Damit nicht genug, denn der Defensive End war frustriert. "Es ist mir egal, wie aussichtslos die Situation aussieht – ich will versuchen, etwas zu bewirken. Deshalb hasse ich es, in solchen Momenten ausgewechselt zu werden. Ich hasse dieses Gefühl der Unvermeidlichkeit und dass ich nichts dagegen tun kann. Ich will gewinnen, und ich werde alles dafür tun." Die Emotionen waren verständlich nach einem Spiel, in dem Garrett mit fünf Sacks einen neuen Teamrekord aufstellte und damit seine eigene Bestmarke von 4,5 Sacks aus einem Duell mit den Chicago Bears aus dem Jahr 2021 übertraf.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Dennoch verloren die Browns klar mit 13:32 gegen die New England Patriots. Aus Frust warf Garrett seinen Helm zu Boden, nachdem er in der Schlussphase der deutlichen Niederlage ausgewechselt worden war. Garrett wurde 2017 von den Browns als First-Overall-Pick im Draft ausgewählt. In seiner ersten Saison blieb er komplett sieglos. In den Jahren 2018, 2019, 2021, 2022 und 2024 beendeten die Browns die Saison mit einer negativen Bilanz, also mehr Niederlagen als Siegen.

Anzeige

Myles Garrett: Zu gut für die Browns? Nur 2020 und 2023 erreichte Garrett mit Cleveland die Playoffs. 2020 war in der Divisional Round gegen die Kansas City Chiefs Endstation, und 2023 setzte es bereits in der Wild Card Round gegen die Houston Texans eine deutliche Niederlage. Besonders die Saison 2024 brachte Garrett stark zum Nachdenken. Seine persönlichen Statistiken zeigen deutlich, warum Garrett immer weniger Lust auf Cleveland hat. In acht Spielzeiten mit den Browns gehörte er in sechs davon zu den Top 7 der Sack Leader. 2023 wurde er zudem zum Defensive Player of the Year gewählt, und auch in der aktuellen Saison führt er die Liga erneut an – mit bereits zehn Sacks nach acht Spielen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

2017 unterschrieb Garrett wie üblich für Erstrunden-Rookies einen Vierjahresvertrag bei den Cleveland Browns, der ihm rund 30,5 Millionen Dollar einbrachte. Für seine herausragenden Leistungen wurde der Pro-Bowl-Pass-Rusher dann mit einer Vertragsverlängerung über fünf Jahre belohnt, die bis zur Saison 2026 laufen und ihm insgesamt 125 Millionen Dollar einbringen sollte.

Geld wichtiger als Erfolg? Im Februar 2025 sorgte Garrett dann mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen: Er wolle Cleveland verlassen. Der Grund: "Obwohl ich es geliebt habe, diese Stadt mein Zuhause zu nennen, lässt mich mein Wunsch zu gewinnen und auf den größten Bühnen zu konkurrieren nicht selbstzufrieden werden." Sein Vertrag wäre regulär noch bis einschließlich 2026 gelaufen. Danach hätten die Browns theoretisch die Möglichkeit gehabt, ihn für die Saison 2027 mit dem Franchise Tag zu belegen. Da Garrett jedoch betonte, dass er gewinnen und auf den größten Bühnen des Footballs konkurrieren wolle – was in Cleveland aus seiner Sicht nicht möglich war –, forderte er einen Trade. Doch nur rund einen Monat später folgte die überraschende Wende: Garrett verlängerte seinen Vertrag in Cleveland doch noch – und das mit einem historisch hoch dotierten neuen Deal. NFL Playoff Picture - So würde die Postseason nach Week 8 aussehen: Ein Division-Duell, 49ers fallen ab

NFL: Jonathan Taylor spielt bei den Colts eine vergebliche MVP-Saison - ein Kommentar Böse Zungen würden behaupten, dass letztlich die enorme Summe an Geld ausschlaggebend war, damit Garrett seine Talente weiterhin in Cleveland einsetzt. Ein Blick auf die Vertragsdetails unterstreicht diese Vermutung: Der neue Deal läuft über vier Jahre und hat ein Gesamtvolumen von 160 Millionen Dollar. Hinzu kommen ein Signing Bonus von knapp 22 Millionen Dollar sowie eine No-Trade-Klausel, die bis 2030 gilt. Zudem macht der Vertrag Garrett zum bestbezahlten Nicht-Quarterback der NFL-Geschichte – gemessen am durchschnittlichen Jahresgehalt zum Zeitpunkt der Unterzeichnung.

Anzeige

Selbst gewähltes Schicksal? Natürlich können Gespräche eine Meinungsänderung auslösen, doch abgesehen von den Playoff-Saisons 2020 und 2023 war in Garretts acht Jahren nur selten die echte Wettbewerbsfähigkeit eines Contenders zu spüren. Das ganze Drama um die Verpflichtung von Deshaun Watson, die Entscheidung, Baker Mayfield gehen zu lassen, die generellen QB-Planungen und die merkwürdige Trennung von Odell Beckham Jr. stehen unter anderem sinnbildlich dafür.

Anzeige

NFL-Transactions: Neuer Receiver für die Pittsburgh Steelers - Altbekanntes Gesicht für Quarterback Aaron Rodgers 1 / 20 © IMAGO/USA TODAY Network Marquez Valdes-Scantling (Pittsburgh Steelers)

Bei den Pittsburgh Steelers kommt es zu einer Reunion: Aaron Rodgers wirft wieder wie zu besten Green-Bay-Zeiten auf Marquez Valdes-Scantling. Der Wide Receiver spielte zuletzt bei den San Francisco 49ers, wo es für ihn jedoch überhaupt nicht rundlief. Nun möchte er mit seinem alten Quarterback wieder zu alter Stärke zurückfinden. Die Steelers können auf dieser Position neben D. K. Metcalf auf jeden Fall zusätzliche Unterstützung gebrauchen. © Imagn Images Roger McCreary (Los Angeles Rams)

Die Tennessee Titans bauen weiter ihren Kader um. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben die Titans Cornerback Roger McCreary per Trade zu den Los Angeles Rams geschickt. Die Trade-Kompensation ist dabei nicht der Rede wert: Die Rams schicken ihren frühesten Fünftrundenpick 2026 nach Nashville, die Titans trennen sich von ihrem spätesten Sechstrundenpick. McCreary ist im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags und wird in LA wohl bald zu guten Konditionen verlängern. © 2025 Getty Images Tyler Lockett (Las Vegas Raiders)

Nachdem sich Wide Receiver Tyler Lockett bei den Seattle Seahawks einen Legendenstatus erarbeitet hatte, verlief sein kurzer Aufenthalt bei den Tennessee Titans wenig erfolgreich – in sieben Spielen erzielte er nur zehn Receptions für 70 Yards. Nach seiner Entlassung in der vergangenen Woche beginnt nun ein neues Kapitel: Laut NFL-Insider Tom Pelissero kommt es zur Wiedervereinigung mit Quarterback Geno Smith – beide stehen jetzt in Las Vegas wieder unter Pete Carroll gemeinsam auf dem Feld. © 2025 Getty Images Brandon Graham (Philadelphia Eagles)

Nach seinem zweiten Super-Bowl-Triumph mit den Philadelphia Eagles beendete Brandon Graham im März seine Footballkarriere, sieben Monate später kehrt der Defensive End zurück. Graham hat sich mit dem Titelverteidiger auf einen Vertrag geeinigt und geht damit bei den Eagles in seine 16. NFL-Saison - ein weiterer Klubrekord. Denn Graham hat auch mehr Spiele für die Franchise gemacht als jeder andere (206). © Imagn Images Treylon Burks (Washington Commanders)

Der ehemalige First Round Pick Treylon Burks hat eine neue NFL-Heimat gefunden: Der Wide Receiver unterschreibt im Practice Squad der Washington Commanders. Der 25-Jährige spielte drei Jahre für die Tennessee Titans und sollte dort eigentlich A.J. Brown ersetzen, der seinerzeit zu den Philadelphia Eagles getradet wurde, erfüllte jedoch nicht im Ansatz die Erwartungen. © Pro Sports Images Greg Newsome (Jacksonville Jaguars)

Die Browns und die Jaguars haben sich auf einen Trade zweier Cornerbacks geeinigt. Von Cleveland wechselt der frühere Erstrundenpick Greg Newsome nach Jacksonville, außerdem gibt es für das Team aus Florida einen Sechstrundenpick im kommenden Draft obendrauf. Diesen hatten die Browns zuvor von den Jets bekommen. Im Gegenzug schicken die Jaguars .... © 2025 Getty Images Tyson Campbell (Cleveland Browns)

... den ehemaligen Zweitrundenpick Tyson Campbell nach Ohio. Zusätzlich zum Verteidiger erhalten die Browns einen Siebtrundenpick im Draft 2026, der ursprünglich den Eagles gehört hatte. Sowohl Newsome als auch Campbell spielten bei ihren bisherigen Teams in der laufenden Saison nahezu alle Defense Snaps. © Getty Images Germaine Pratt (Las Vegas Raiders)

Die Las Vegas Raiders haben Linebacker Germaine Pratt entlassen. Head Coach Pete Carroll begründete die Entscheidung mit den Worten: "Wir dachten einfach, es ist an der Zeit, eine andere Richtung einzuschlagen." Der Routinier, der mehr als 100 NFL-Spiele absolviert hat, schloss sich dem Team erst im Juni an. Am vergangenen Wochenende verzichtete er auf eine Reise zum Spiel bei den Indianapolis Colts - obwohl er nicht als verletzt gelistet wurde. © imago images/ZUMA Wire Robbie Chosen (Washington Commanders)

Die Commanders verstärken ihren Receiver-Room mit Routinier Robbie Chosen. Der 32-Jährige, der seine erfolgreichsten Jahre bei den Carolina Panthers und den New York Jets hatte, unterschreibt in Washingtons Practice Squad. Nach einem weniger erfolgreichen Abstecher zu den San Francisco 49ers wagt Chosen nun einen weiteren Anlauf in der NFL. © Getty Images C.J. Gardner-Johnson (Houston Texans)

Nach einem enttäuschenden Saisonstart ziehen die Houston Texans bei ihrem Star-Safety nun die Reißleine. Laut NFL-Insider Ian Rapoport trennt sich die Franchise überraschend von C.J. Gardner-Johnson. Der 27-Jährige, der erst im März von den Philadelphia Eagles nach Houston gewechselt war, spielte nur drei Spiele und sammelte dabei 15 Tackles. Hinter den Kulissen kam es wohl zu Spannungen: Gardner-Johnson war laut Bericht mit seiner Rolle unzufrieden und kritisierte lautstark das Team. © ZUMA Press Wire Desmond Watson (Tampa Bay Buccaneers)

Er sorgte schon vor Saisonbeginn für Schlagzeilen: Der Defensive Tackle wurde zwar nicht gedraftet, aber von den Buccaneers verpflichtet – als mit großem Abstand schwerster Spieler in der NFL-Geschichte. Weil er jedoch Probleme hatte, in eine akzeptable Form zu kommen, trennte sich Tampa Bay wieder von ihm. Nun wurde Watson zu einem Workout zurückgeholt.. © Imagn Images Younghoe Koo (Atlanta Falcons)

Nachdem Koo jahrelang als absolute Bank im Kicking Game der Falcons gegolten hatte, verlor er diesen Status im vergangenen Jahr durch mehrere verfehlte Field Goals. In der ersten Woche der neuen Saison vergab er dann kurz vor Ablauf der Zeit gegen Tampa Bay das mögliche ausgleichende Field Goal. Damit war er seinen Job als Starting Kicker endgültig los. Jetzt gaben die Falcons offiziell seine Entlassung bekannt. © Icon Sportswire Preston Smith (Washington Commanders)

Routinier Preston Smith ist wieder dort, wo für ihn alles begann: Die Commanders haben den 32-Jährigen als Ersatz für Defensive End Deatrich Wise verpflichtet, der den Rest der Saison verletzungsbedingt ausfällt. Smith wurde 2015 vom Team aus Washington gedraftet und stand dort in seinen ersten vier NFL-Jahren unter Vertrag. Der Pass Rusher spielte zuletzt in der vergangenen Saison bei den Pittsburgh Steelers, zuvor war er sechs Jahre lang Teil der Packers-Defense. In seiner Karriere kommt Smith in bislang 163 NFL-Spielen auf 70,5 Sacks, 11 Forced Fumbles und 5 Interceptions. © Imagn Images Cam Akers (Minnesota Vikings)

Die Minnesota Vikings haben auf den wochenlangen Ausfall von Aaron Jones reagiert und mit Cam Akers einen alten Bekannten zurückgeholt. Der Running Back stand bereits 2024 im Kader der Vikings. Vorerst startet Akers auf dem Practice Squad, doch sollte schon am kommenden Wochenende als Backup von Jordan Mason in den Spieltagskader berufen werden. Zuletzt war Akers bei den New Orleans Saints, dort wurde er aber nach der Saisonvorbereitung infolge der Roster Cuts entlassen. © 2024 Getty Images Jadeveon Clowney (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys haben nach Angaben von Owner Jerry Jones Linebacker Jadeveon Clowney verpflichtet. Der 32-Jährige (Nummer-1-Pick des NFL Draft 2014) war zuletzt Free Agent und verbrachte die Saison 2024 bei den Carolina Panthers und verzeichnete in 14 Spielen 46 Tackles, 5,5 Sacks, 11 QB-Hits und neun Tackles for Loss. © IMAGO/ZUMA Press Wire Ja'Lynn Polk (New England Patriots)

Laut "The Athletic" und "ESPN" traden die New England Patriots Wide Receiver Ja'Lynn Polk zu den New Orleans Saints. Neben Polk erhalten die Saints demnach einen Siebtrundenpick 2028, New England bekommt dafür einen Sechstrundenpick 2027. Der Passempfänger, der 2024 in der zweiten Runde gepickt wurde, steht aufgrund einer Schulterverletzung aktuell auf der Injured-Reserve-Liste. © IMAGO/Imagn Images Christian Watson (Green Bay Packers)

Neuer Kontrakt für Christian Watson. Die Green Bay Packers verlängern den Kontrakt des Wide Receivers für ein Jahr und 13,25 Millionen US-Dollar, das berichtet "ESPN". Der Passempfänger befindet sich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags, ihm steht dabei ein Grundgehalt von 1,96 Millionen zu. Aktuell befindet sich Watson nach einem Kreuzbandriss weiterhin auf der Reserve/PUP-Liste. © 2023 Getty Images Jabrill Peppers (Pittsburgh Steelers)

Jabrill Peppers hat offenbar ein neues Team gefunden. Nach seiner Entlassung bei den New England Patriots nach drei Saisons soll der Safety bei den Pittsburgh Steelers einen Vertrag bekommen. Beide Seiten hätten sich bereits geeinigt, erklärte NFL-Insider Ian Rapoport. Nur die Unterschrift des Erstrundenpicks von 2017 fehlt noch. © Imagn Images Tank Bigsby (Philadelphia Eagles)

Überraschender Trade zum Abschluss von Woche 1! Die Jacksonville Jaguars schicken Running Back Tank Bigsby zu den Philadelphia Eagles. Der Drittrundenpick von 2023 kostet die Eagles einen Fünft- und einen Sechstrundenpick des kommenden Drafts, das berichtet Insider Adam Schefter. Als Ballträger haben die Eagles zwar schon Saquon Barkley, A.J. Dillon und Will Shipley, vor allem soll Bigsby aber als Kick Returner für Gefahr sorgen. © Getty Images Colton McKivitz (San Francisco 49ers)

Die San Francisco 49ers haben Right Tackle Colton McKivitz bis 2028 für 45 Millionen US-Dollar, davon 27 Millionen garantiert, gebunden. Die Verlängerung kommt kurz nachdem McKivitz signalisiert hatte, dass er langfristig bleiben möchte, und bringt ihm eine deutliche Gehaltserhöhung gegenüber seinem Einjahresvertrag von sieben Millionen US-Dollar aus 2024. Seit 2023 hat McKivitz keine der 35 möglichen Partien verpasst und sich als verlässlicher Starter etabliert.