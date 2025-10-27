Die Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Justin Fields wird nach erstem Sieg mit den New York Jets emotional: "Weinend auf dem Boden"
- Veröffentlicht: 27.10.2025
- 10:17 Uhr
- Julian Erbs
Justin Fields hat mit den New York Jets wahrlich keinen einfachen Start gehabt. Jetzt zeigt sich der Quarterback nach dem ersten Saisonsieg sichtlich emotional.
Jets-Quarterback Justin Fields musste in der vergangenen Woche einen seiner härtesten Rückschläge der Saison verkraften: Zur Halbzeit der Niederlage gegen die Carolina Panthers wurde er, obwohl er nicht verletzt war, aus dem Spiel genommen und durch Tyrod Taylor ersetzt.
Doch offenbar konnte er aus dieser schwierigen Phase neue Motivation schöpfen.
Wie Fields am Sonntag berichtete, hätten ihn zahlreiche ermutigende Nachrichten in den Tagen nach dem Spiel emotional sehr bewegt. Mit neuer Entschlossenheit führte er die Jets anschließend zum ersten Sieg der Saison bei den Cincinnati Bengals.
Externer Inhalt
"Ich will ehrlich sein", sagte Fields. "Diese Woche lag ich weinend auf dem Boden meines Kleiderschranks. Nicht, weil mir die Herausforderungen zu viel wurden, sondern weil ich wusste, dass ich stark genug bin, sie zu meistern und dass ich genau für solche Situationen gemacht bin."
Justin Fields: "Gestern habe ich ununterbrochen gebetet – nur für einen Sieg"
"Aber in dem Moment, als ich mit meinem besten Freund darüber sprach, wie schwer das alles ist und wie ich versuche, meinen Glauben nicht zu verlieren, hat mich das einfach überwältigt."
"Ich bekam eine Nachricht von meiner Schwester und meiner Stiefmutter – einfach ein paar ermutigende Worte. Für mich war das ein Zeichen Gottes, dass ich weitermachen und daran glauben soll, am richtigen Ort zu sein", erzählte Fields. "Gestern habe ich ununterbrochen gebetet – nur für einen Sieg."
Externer Inhalt
Am Sonntag zeigte der Quarterback dann eines seiner besten Spiele der bisherigen Saison: Er brachte 21 seiner 32 Pässe für 244 Yards und einen Touchdown an den Mann und erzielte zusätzlich bei elf Läufen 31 Yards beim 39:38-Sieg über die Bengals. Eine Woche zuvor hatte er noch nach lediglich 46 Yards und einer schwachen Vorstellung auf der Bank gesessen.
