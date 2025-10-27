Anzeige
Die Highlights der NFL auf Joyn

NFL: Justin Fields wird nach erstem Sieg mit den New York Jets emotional: "Weinend auf dem Boden"

  • Veröffentlicht: 27.10.2025
  • 10:17 Uhr
  • Julian Erbs

Justin Fields hat mit den New York Jets wahrlich keinen einfachen Start gehabt. Jetzt zeigt sich der Quarterback nach dem ersten Saisonsieg sichtlich emotional.

Jets-Quarterback Justin Fields musste in der vergangenen Woche einen seiner härtesten Rückschläge der Saison verkraften: Zur Halbzeit der Niederlage gegen die Carolina Panthers wurde er, obwohl er nicht verletzt war, aus dem Spiel genommen und durch Tyrod Taylor ersetzt.

Doch offenbar konnte er aus dieser schwierigen Phase neue Motivation schöpfen.

Wie Fields am Sonntag berichtete, hätten ihn zahlreiche ermutigende Nachrichten in den Tagen nach dem Spiel emotional sehr bewegt. Mit neuer Entschlossenheit führte er die Jets anschließend zum ersten Sieg der Saison bei den Cincinnati Bengals.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

"Ich will ehrlich sein", sagte Fields. "Diese Woche lag ich weinend auf dem Boden meines Kleiderschranks. Nicht, weil mir die Herausforderungen zu viel wurden, sondern weil ich wusste, dass ich stark genug bin, sie zu meistern und dass ich genau für solche Situationen gemacht bin."

Anzeige

Justin Fields: "Gestern habe ich ununterbrochen gebetet – nur für einen Sieg"

"Aber in dem Moment, als ich mit meinem besten Freund darüber sprach, wie schwer das alles ist und wie ich versuche, meinen Glauben nicht zu verlieren, hat mich das einfach überwältigt."

"Ich bekam eine Nachricht von meiner Schwester und meiner Stiefmutter – einfach ein paar ermutigende Worte. Für mich war das ein Zeichen Gottes, dass ich weitermachen und daran glauben soll, am richtigen Ort zu sein", erzählte Fields. "Gestern habe ich ununterbrochen gebetet – nur für einen Sieg."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Am Sonntag zeigte der Quarterback dann eines seiner besten Spiele der bisherigen Saison: Er brachte 21 seiner 32 Pässe für 244 Yards und einen Touchdown an den Mann und erzielte zusätzlich bei elf Läufen 31 Yards beim 39:38-Sieg über die Bengals. Eine Woche zuvor hatte er noch nach lediglich 46 Yards und einer schwachen Vorstellung auf der Bank gesessen.

Auch interessant: NFL: Head Coach John Harbaugh von den Baltimore Ravens reagiert auf Verwirrung um Lamar Jackson

Mehr News und Videos

NFL: Die besten Plays von Tucker Kraft gegen die Pittsburgh Steelers

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0
NFL in Berlin
News

NFL Berlin Game: Noch viele Tickets ohne Warteraum verfügbar

  • 27.10.2025
  • 11:21 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals Oct 16, 2025; Cincinnati, Ohio, USA; Cincinnati Bengals head coach Zac Taylor looks at the video scoreboard and reacts a...
News

Head Coach zählt eigene Mannschaft an

  • 27.10.2025
  • 10:53 Uhr
Black-Friday-Spiel der NFL wird kostenlos übertragen
News

NFL: Amazon überträgt Black-Friday-Spiel kostenlos

  • 27.10.2025
  • 10:46 Uhr
imago images 1068319779
News

Draft Order 2026: Jets verlieren Nummer-1-Pick

  • 27.10.2025
  • 10:43 Uhr

NFL: "Schiri war Eagles-MVP!" Giants-Fans stocksauer

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at New York Giants Oct 9, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) leaves the injury tent during th...
News

NFL gibt bekannt: Heftige Geldstrafen gegen Giants-Stars

  • 27.10.2025
  • 10:21 Uhr
Baltimore Ravens v Kansas City Chiefs
News

Ermittlungen wegen Jackson: Ravens-Coach reagiert

  • 27.10.2025
  • 10:09 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at Indianapolis Colts Oct 26, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts running back Jonathan Taylor (28) celebrates after scoring a t...
News

Taylor-Show bei Colts-Gala - Broncos dominieren Cowboys

  • 27.10.2025
  • 09:51 Uhr
imago images 1037406857
News

NFL-Legende erneut festgenommen

  • 27.10.2025
  • 09:39 Uhr