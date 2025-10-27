Justin Fields hat mit den New York Jets wahrlich keinen einfachen Start gehabt. Jetzt zeigt sich der Quarterback nach dem ersten Saisonsieg sichtlich emotional. Jets-Quarterback Justin Fields musste in der vergangenen Woche einen seiner härtesten Rückschläge der Saison verkraften: Zur Halbzeit der Niederlage gegen die Carolina Panthers wurde er, obwohl er nicht verletzt war, aus dem Spiel genommen und durch Tyrod Taylor ersetzt. Doch offenbar konnte er aus dieser schwierigen Phase neue Motivation schöpfen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Wie Fields am Sonntag berichtete, hätten ihn zahlreiche ermutigende Nachrichten in den Tagen nach dem Spiel emotional sehr bewegt. Mit neuer Entschlossenheit führte er die Jets anschließend zum ersten Sieg der Saison bei den Cincinnati Bengals.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

"Ich will ehrlich sein", sagte Fields. "Diese Woche lag ich weinend auf dem Boden meines Kleiderschranks. Nicht, weil mir die Herausforderungen zu viel wurden, sondern weil ich wusste, dass ich stark genug bin, sie zu meistern und dass ich genau für solche Situationen gemacht bin."

Anzeige

Justin Fields: "Gestern habe ich ununterbrochen gebetet – nur für einen Sieg" "Aber in dem Moment, als ich mit meinem besten Freund darüber sprach, wie schwer das alles ist und wie ich versuche, meinen Glauben nicht zu verlieren, hat mich das einfach überwältigt." "Ich bekam eine Nachricht von meiner Schwester und meiner Stiefmutter – einfach ein paar ermutigende Worte. Für mich war das ein Zeichen Gottes, dass ich weitermachen und daran glauben soll, am richtigen Ort zu sein", erzählte Fields. "Gestern habe ich ununterbrochen gebetet – nur für einen Sieg."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen