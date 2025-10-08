ALLE NFL-Highlights auf Joyn
NFL Playoff Picture 2026: Patriots und Seahawks treffen im Super Bowl aufeinander
- Aktualisiert: 27.01.2026
Die Super-Bowl-Teilnehmer stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.
Die NFL-Playoffs stehen vor dem großen Höhepunkt.
Nachdem in der AFC mit den New England Patriots der Teilnehmer für Super Bowl LX in San Francisco gefunden wurde, haben sich auch die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams im NFC Championship Game durchgesetzt.
AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3)
Die New England Patriots setzen sich bei den Denver Broncos bei wildem Schneetreiben mit 10:7 durch. In der von den Defensiven geprägten Partien entscheidet ein Field Goal von Patriots-Kicker Borregales die Partie.
Damit steht New England erstmals seit der Brady-Ära wieder im Super Bowl.
NFC Championship Game: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3)
Die Seattle Seahawks haben die Neuauflage des Super Bowls aus dem Jahr 2015 perfekt gemacht. Die Truppe von Head Coach Mike Macdonald setzte sich gegen die Los Angeles Rams mit 31:27 durch.
Super Bowl LX in San Francisco: New England Patriots (14-3) vs Seattle Seahawks (14-3)
Super Bowl LX steigt in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar um 0:30 Uhr deutscher Zeit. Die Patriots haben auf dem Papier als AFC-Team Heimrecht.