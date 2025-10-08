NFL Playoff Picture 2026: Patriots und Seahawks treffen im Super Bowl aufeinander

Nachdem in der AFC mit den New England Patriots der Teilnehmer für Super Bowl LX in San Francisco gefunden wurde, haben sich auch die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams im NFC Championship Game durchgesetzt.

Die NFL -Playoffs stehen vor dem großen Höhepunkt.

Die Super-Bowl-Teilnehmer stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3)

Die New England Patriots setzen sich bei den Denver Broncos bei wildem Schneetreiben mit 10:7 durch. In der von den Defensiven geprägten Partien entscheidet ein Field Goal von Patriots-Kicker Borregales die Partie.

Damit steht New England erstmals seit der Brady-Ära wieder im Super Bowl.