NFL - Cleveland Browns-QB Shedeur Sanders: "Viele Leute wollen mich scheitern sehen, aber das wird nicht passieren!"

  • Veröffentlicht: 24.11.2025
  • 13:30 Uhr
  • Julian Erbs

Erster Karrierestart für Shedeur Sanders, erster Sieg seiner noch jungen NFL-Karriere. Nach dem Spiel gegen die Raiders äußerte er sich zu seiner Leistung und seiner Person.

Shedeur Sanders rückte in Woche 12 in die Startaufstellung der Cleveland Browns und führte das Team zu einem 24:10-Sieg über die Las Vegas Raiders.

Sanders brachte 11 von 20 Pässen für 209 Yards an den Mann, warf einen Touchdown und eine Interception. Sein erster Karriere-Touchdown war ein Pass im vierten Viertel auf den nächsten Browns-Rookie Dylan Sampson, der 66 Yards für den Touchdown lief.

Myles Garrett und die Browns-Defense waren aber der Hauptgrund für den dritten Saisonsieg der Browns. Sie erzielten 10 Sacks in einem NFL-Spiel - zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte seit 1984. Dennoch leitete Sanders das Spiel souverän und verließ Sin City mit einem Sieg.

Im Gespräch mit "CBS Sports" nach dem Spiel zeigte sich Sanders verständlicherweise begeistert.

"Ich glaube, ich habe ein paar großartige Dinge gezeigt, und es gibt einige Sachen, die ich gerne zurückholen würde. Aber Mann, ein Sieg ist verrückt. Es ist unglaublich. Weißt du? Nach nur einer Woche Training. Das ist nur eine Woche Training! Stell dir vor, wie es nach einer kompletten Offseason aussieht! Das wird gefährlich!"

Shedeur Sanders: "Viele Leute wollen mich scheitern sehen!"

In der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Sanders, er sei "sehr entspannt". Das liege daran, dass er sich bestmöglich vorbereitet habe und wisse, dass Gott auf seiner Seite sei.

Sanders wirkte dabei nicht nur entspannt, sondern auch selbstbewusst. Er erklärte den Reportern, dass ihm die große Zahl an Kritikern bewusst sei, da er zu den polarisierendsten Spielern der NFL gehöre. Doch scheitern würde er nicht.

"Viele Leute wollen mich scheitern sehen, aber das wird nicht passieren." sagte Sanders.

Obwohl Sanders in seinem ersten Karriere-Start solide spielte, ist unklar, ob er genug geleistet hat, um Dillon Gabriel den Startplatz streitig zu machen, der sich derzeit im Concussion-Protocol befindet.

Als Browns-Coach Kevin Stefanski gefragt wurde, ob Sanders nächste Woche gegen die San Francisco 49ers starten werde, sagte er, dass er sich dazu "nicht äußern werde".

