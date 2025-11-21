- Anzeige -
American Football

NFL: Schiedsrichter nach Texans vs. Bills verletzt abtransportiert - Update zum Gesundheitszustand da

  • Aktualisiert: 24.11.2025
  • 14:20 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Gute Nachrichten aus der NFL. Referee Adrian Hill, der im Thursday Night Game vom Feld gefahren wurde, ist wohl nicht schwerer verletzt.

Entwarnung in der NFL. Der Schiedsrichter, der im Thursday Night Game zwischen den Houston Texans und den Buffalo Bills (23:19) verletzt das Feld verlassen musste, hat sich wohl keine schwerwiegende Verletzung zugezogen.

Laut NFL-Insider Tom Pelissero ist die Achillessehne von Hauptschiedsrichter Adrian Hill intakt. Zwar könnte er möglicherweise einige Zeit lang ausfallen, eine Rückkehr noch in dieser Saison ist aber wohl nicht ausgeschlossen.

Mitte des dritten Viertels musste Hill vom Platz gefahren werden, nachdem er sich ohne Fremdeinwirkung am Bein verletzt hatte.

Zuvor lief er wie gewohnt einem Spielzug nach, als er plötzlich aufsprang und sich an sein Bein fasste. Anschließend konnte er kein Gewicht auf sein Bein verlagern.

NFL-Schiedsrichter Hill seit 2010 in der NFL aktiv

Nachdem Hill abtransportiert wurde, übernahm Roy Ellison die weiße Mütze als Zeichen des hauptverantwortlichen Spielleiters und führte die Partie bis zum Ende.

Hill, eigentlich Luft- und Raumfahrtingenieur, ist seit 2010 in unterschiedlichen Rollen als Schiedsrichter in der NFL tätig. Seit 2019 leitet er Spiele als "White Hat", also als Hauptschiedsrichter auf dem Feld.

