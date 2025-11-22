Travis Kelce spielt bereits in seiner 13. Saison bei den Kansas City Chiefs. In Sachen Zukunft hat er einen klaren Fahrplan. Von Franziska Wendler Macht er weiter? Oder doch nicht? Travis Kelce befindet sich inzwischen in seiner 13. NFL-Saison bei den Kansas City Chiefs. Vor US-Reportern hat er nun klargestellt, dass er seine Zukunft erst nach der Saison klären wird. Wichtig dabei: Er will seine Entscheidung früh genug treffen, um seiner Franchise genügend Zeit zu geben. Das neue Ligajahr beginnt offiziell am 11. März, was auch den Beginn der Free Agency markiert. Mit potenziellen Free Agents können die Teams aber auch vorher schon sprechen. Auch die Planungen für den Draft Ende April laufen in dieser Zeit auf Hochtouren.

Kelce erklärte, er schätze, wie sein Bruder Jason Kelce nach 13 Jahren bei den Philadelphia Eagles zurückgetreten sei. Dieser hatte am 4. März 2024 erklärt, nicht mehr weiterspielen zu wollen, was seinem Team genügend Zeit gab, den Kader für die nächste Saison aufzustellen.

