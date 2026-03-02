Beim NFL Combine präsentierte sich auch eine deutsche Football-Hoffnung den Scouts. Tight End Marlin Klein wusste dabei zu überzeugen.

Der NFL Combine bot die große Gelegenheit für die vielversprechendsten Football-Talente aus dem College, sich vor dem NFL Draft Ende April den Scouts der 32 Teams zu zeigen.

Mittendrin war auch der deutsche Tight End Marlin Klein, der bei den Michigan Wolverines ein Schlüsselspieler gewesen war.

Und Klein wusste mit seinen athletischen Leistungen zu überzeugen. Der 23-Jährige kam auf einen RAS-Wert von 9,00 von maximal 10,00 - seit 1987 belegt er damit den 136. Platz unter insgesamt 1.356 getesteten Tight Ends. Der RAS-Wert, kurz für Relative Athletic Score, bündelt die verschiedenen athletischen Disziplinen.

Im 40-Yard-Dash lief Klein eine Zeit von 4,61 Sekunden, die siebtschnellste aller Tight Ends in diesem Jahr. Zum Vergleich: Klein war damit schneller als sein früherer Teamkollege Colston Loveland, den die Chicago Bears im vergangenen Jahr in der ersten Runde gedraftet hatten.

Auch in den anderen Disziplinen legte Klein ordentliche Zahlen auf. Für 10 Yards benötigte er 1,64 Sekunden, beim Vertikalsprung aus dem Stand erreichte er 91,44 Zentimeter. Im Standweitsprung verpasste er nur knapp die Marke von drei Metern. Einzig beim 3-Cone Drill fiel er mit 7,42 Sekunden etwas ab.