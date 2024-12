NFL: Commanders und Rams erreichen Play-offs

Der deutsch-amerikanische Rookie Brandon Coleman darf mit den Washington Commanders weiter vom Titelgewinn in der Football-Liga NFL träumen. Angeführt von Quarterback Jayden Daniels gewann das Team aus der US-Hauptstadt 30:24 nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons und sicherte sich damit das Ticket für die Play-offs. Für die Commanders, die Offensive Tackle Coleman an Position 67 im diesjährigen Draft ausgewählt hatten, ist es die erste Teilnahme an der K.o.-Phase seit 2020.

Durch den Sieg von Washington buchten auch die Los Angeles Rams ihren Platz in den Play-offs. Einen Tag nach dem eigenen 13:9 gegen die Arizona Cardinals sorgte der Erfolg der Commanders dafür, dass die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Kalifornien nicht mehr von den Seattle Seahawks vom ersten Platz der NFC West verdrängt werden kann.

In der NFC North bahnt sich derweil ein echter Showdown um den Divisionstitel an. Die Minnesota Vikings setzten sich 27:25 gegen die Green Bay Packers durch und eroberten mit dem 14. Sieg zumindest vorübergehend wieder den ersten Platz. Die Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown können in der Nacht zu Dienstag mit einem Sieg bei den San Francisco 49ers aber wieder vorbeiziehen, bevor sich dann am letzten Spieltag beide Rivalen im direkten Duell gegenüberstehen. Der Sieger erhält auf jeden Fall ein Freilos in der ersten Play-off-Runde.