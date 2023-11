NFL-Commissioner Roger Goodell deutet weitere Standorte in Deutschland an

Anzeige

Der Hype um die NFL-Spiele in Deutschland bricht nicht ab. Roger Goodell lässt im Rahmen einer Interview-Runde durchblicken, dass weitere Standorte in Frage kommen.

Am Sonntag geben die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins den Startschuss für eines von zwei NFL-Spielen in Deutschland.

Eine Woche später treffen die Indianapolis Colts auf die New England Patrios, ebenfalls in Frankfurt.

Dass die NFL in Deutschland auf eine sehr aktive Fan-Szene trifft, ist spätestens seit dem München-Spiel im vergangenen Jahr bekannt. In den kommenden zwei Spielzeiten wird jeweils ein Spiel auf deutschem Boden ausgetragen (mehr dazu hier).

In einer Interview-Runde ließ NFL-Boss Roger Goodell nun durchblicken, dass neben München und Frankfurt weitere Standorte für eine Austragung in Frage kommen. Ebenfalls strebe die NFL eine Kooperation über 2025 hinaus an.