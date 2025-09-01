Anzeige
American Football

NFL - Dallas Cowboys: Dak Prescott froh über Ende der Parsons-Saga

  • Veröffentlicht: 01.09.2025
  • 08:18 Uhr
  • Malte Ahrens

Der Mega-Trade von Micah Parsons hat in Texas große Wellen geschlagen. Quarterback Dak Prescott hat zu dem Deal eine klare Meinung.

Nach monatelanger Ungewissheit hat sich Micah Parsons endgültig von den Dallas Cowboys verabschiedet und einen Rekord-Vertrag bei den Green Bay Packers unterschrieben. Sein ehemaliger Quarterback Dak Prescott ist froh, dass "eine Lösung gefunden wurde und Micah dafür gut bezahlt wird".

"Für ihn und seine Familie ist das großartig. Und wir sehen ihn in einem Monat schon wieder hier", fügt er an. Am 28. September werden die Green Bay Packers im AT&T-Stadion zu Gast sein und Parsons wird an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Ohne den Trade hat Prescott potenzielle Ablenkungen befürchtet, die auch den Saisonstart am Donnerstag beim Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles beeinflusst hätten: "Der Fokus liegt jetzt voll auf Philly. Wir hatten genug Neuigkeiten und Medien um uns herum."

Anzeige
Anzeige

Prescott lobt Neuzugang Kenny Clark

Weiter sagte er: "Ich sage nicht, dass wir besser sind. Wir müssen spielen und es beweisen. Selbst mit ihm [Parsons] hätten wir das noch beweisen müssen. Mit Kenny Clark haben wir einen wahren Anführer dazugeholt. Er war Pro Bowler und will hier sein und sich erneut beweisen." Neben defensive Tackle Kenny Clark gaben die Packers zwei Erstrunden-Picks für die Jahre 2026 und 2027 nach Dallas, um den Parsons-Abgang zu kompensieren.

Cowboys-Coach Brian Schottenheimer hatte kurz mit dem gesamten Team am Freitag über den Abgang des Defensive Ends gesprochen. Anschließend lag der Fokus voll auf den Eagles und QB Prescott unterstrich, dass jeder Spieler im Team wisse, "wie dieses Business funktioniert."

"Vielleicht war es ja wie ein Aufwachen für einige der Jungs", die den Abgang nun auffangen müssen, blickte Prescott voraus.

Anzeige
Mehr News und Videos
imago images 1057030234
News

"Egoistisch": Cowboys-Kollegen mochten Parsons wohl nicht

  • 01.09.2025
  • 08:41 Uhr

NFL: Odell Beckham Jr. trifft Buddy Neymar bei Heimspiel

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0
March 10, 2023: Minnesota Vikings wide receiver Adam Thielen walks off the field after the team s loss to the New York Giants in the playoffs in January 2023. - ZUMAm67_ 20230310_zaf_m67_008 Copyri...
News

Thielen soll für Vikings-Rückkehr auf Millionen verzichten

  • 31.08.2025
  • 20:18 Uhr
1282214131
News

Super-Bowl-Champion und Ex-Patriot festgenommen

  • 31.08.2025
  • 17:53 Uhr
2232776876
News

Parsons tritt in riesige Fußstapfen

  • 31.08.2025
  • 17:52 Uhr
1452384149
News

Clark Teil des Parsons-Deals: "Ich war geschockt"

  • 31.08.2025
  • 17:51 Uhr
October 20, 2024: Indianapolis Colts offensive lineman Bernhard Raimann (79) wears Colts Mental Health is Health initiative t-shirt during pregame of NFL, American Football Herren, USA football gam...
News

Raimann exklusiv: 100 Mio. Dollar und "das Leben geht weiter"

  • 31.08.2025
  • 17:50 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Green Bay Packers Aug 9, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers head coach Matt LaFleur looks to the sideline as Green Bay Packers co...
News

Nach Parsons-Trade - Super Bowl or Bust für Packers!

  • 31.08.2025
  • 17:49 Uhr

Bayer Leverkusen: Erik ten Hag sauer nach Werder-Comeback

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
TAYLOR SWIFT and TRAVIS KELCE are engaged, they announced Tuesday. In a five-photo joint post on Instagram, the superstar singer and football player revealed their engagement, the fairytale culmina...
News

Wegen Kelce und Swift: Vance mit bizarrer Forderung an NFL

  • 30.08.2025
  • 22:50 Uhr