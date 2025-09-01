American Football
NFL - Dallas Cowboys: Dak Prescott froh über Ende der Parsons-Saga
- Veröffentlicht: 01.09.2025
- 08:18 Uhr
- Malte Ahrens
Der Mega-Trade von Micah Parsons hat in Texas große Wellen geschlagen. Quarterback Dak Prescott hat zu dem Deal eine klare Meinung.
Nach monatelanger Ungewissheit hat sich Micah Parsons endgültig von den Dallas Cowboys verabschiedet und einen Rekord-Vertrag bei den Green Bay Packers unterschrieben. Sein ehemaliger Quarterback Dak Prescott ist froh, dass "eine Lösung gefunden wurde und Micah dafür gut bezahlt wird".
"Für ihn und seine Familie ist das großartig. Und wir sehen ihn in einem Monat schon wieder hier", fügt er an. Am 28. September werden die Green Bay Packers im AT&T-Stadion zu Gast sein und Parsons wird an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.
- "Egozentrisch und egoistisch": Parsons war in Dallas wohl extrem unbeliebt
- Nach Parsons-Abgang: Cowboys verlängern mit Defense-Star
Ohne den Trade hat Prescott potenzielle Ablenkungen befürchtet, die auch den Saisonstart am Donnerstag beim Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles beeinflusst hätten: "Der Fokus liegt jetzt voll auf Philly. Wir hatten genug Neuigkeiten und Medien um uns herum."
Prescott lobt Neuzugang Kenny Clark
Weiter sagte er: "Ich sage nicht, dass wir besser sind. Wir müssen spielen und es beweisen. Selbst mit ihm [Parsons] hätten wir das noch beweisen müssen. Mit Kenny Clark haben wir einen wahren Anführer dazugeholt. Er war Pro Bowler und will hier sein und sich erneut beweisen." Neben defensive Tackle Kenny Clark gaben die Packers zwei Erstrunden-Picks für die Jahre 2026 und 2027 nach Dallas, um den Parsons-Abgang zu kompensieren.
Cowboys-Coach Brian Schottenheimer hatte kurz mit dem gesamten Team am Freitag über den Abgang des Defensive Ends gesprochen. Anschließend lag der Fokus voll auf den Eagles und QB Prescott unterstrich, dass jeder Spieler im Team wisse, "wie dieses Business funktioniert."
"Vielleicht war es ja wie ein Aufwachen für einige der Jungs", die den Abgang nun auffangen müssen, blickte Prescott voraus.