Der Mega-Trade von Micah Parsons hat in Texas große Wellen geschlagen. Quarterback Dak Prescott hat zu dem Deal eine klare Meinung.

Nach monatelanger Ungewissheit hat sich Micah Parsons endgültig von den Dallas Cowboys verabschiedet und einen Rekord-Vertrag bei den Green Bay Packers unterschrieben. Sein ehemaliger Quarterback Dak Prescott ist froh, dass "eine Lösung gefunden wurde und Micah dafür gut bezahlt wird".

"Für ihn und seine Familie ist das großartig. Und wir sehen ihn in einem Monat schon wieder hier", fügt er an. Am 28. September werden die Green Bay Packers im AT&T-Stadion zu Gast sein und Parsons wird an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Ohne den Trade hat Prescott potenzielle Ablenkungen befürchtet, die auch den Saisonstart am Donnerstag beim Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles beeinflusst hätten: "Der Fokus liegt jetzt voll auf Philly. Wir hatten genug Neuigkeiten und Medien um uns herum."