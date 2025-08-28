Anzeige
NFL

NFL - Dallas Cowboys und Micah Parsons: Blockbuster Move - Entscheidung über Zukunft von Superstar gefallen

  • Aktualisiert: 30.08.2025
  • 17:20 Uhr
  • Andreas Reiners

Einen Trade haben die Dallas Cowboys bei Micah Parsons bislang immer ausgeschlossen. Doch am Donnerstag ging plötzlich alles ganz schnell.

Im Vertragszoff zwischen den Dallas Cowboys und Micah Parsons gibt es endlich eine Lösung. Und was für eine. Es ist eine, die den Fans der Texaner kaum schmecken dürfte.

Denn während es in den Verhandlungen um einen neuen Kontrakt zwischen den beiden Parteien zuletzt keine Bewegung gab, kamen am Donnerstag Gerüchte auf, die Cowboys seien plötzlich offen für einen Trade.

Und während sich dieses Gerücht so langsam verbreitete, wurde hinter den Kulissen erfolgreich verhandelt: Parsons wechselt eine Woche vor dem Start der neuen NFL-Saison per Trade zu den Green Bay Packers. Das haben die Cowboys am späten Donnerstagabend MESZ offiziell bestätigt.

Der Deal ist ein Blockbuster-Move: Parsons bekommt laut NFL Media einen Vierjahresvertrag über 188 Millionen Dollar, 136 Millionen davon sind garantiert. Die Cowboys bekommen für den Linebacker im Gegenzug wiederum zwei Erstrundenpicks (2026 und 2027) und Tackle Kenny Clark.

Parsons ist mit 47 Millionen Dollar pro Jahr nun der bestbezahlte Nicht-Quarterback in der Geschichte der Liga.

Das Wichtigste in Kürze

In seinen ersten vier Jahren im Trikot der Cowboys kam Parsons auf 52,5 Sacks in 63 Einsätzen. Das ist eine Bilanz, mit der er sich in einen exklusiven Kreis einreiht: Neben Hall-of-Famer Reggie White ist er der einzige Spieler in der NFL-Geschichte, der in jeder seiner ersten vier Spielzeiten mindestens zwölf Sacks erzielt hat. Seine individuelle Ausbeute unterstreicht diesen Ausnahme-Status: Defensive Rookie of the Year 2021, dazu zweimal All-Pro und jedes Jahr Pro Bowler.

Die Cowboys bestreiten in der Nacht auf den 5. September (ab 2:20 Uhr im Liveticker) das Eröffnungsspiel gegen Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles.

