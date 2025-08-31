NFL: "Egozentrisch" - Micah Parsons bei Cowboys-Kollegen wohl nicht beliebt

Nach dem Trade von Micah Parsons von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers wirft ein Bericht ein unschönes Licht auf den Pass Rusher.

Wenige Tage ist es her, dass die Dallas Cowboys Defensiv-Superstar Micah Parsons zu den Green Bay Packers tradeten. Nun wirft ein Bericht von "Sports Illustrated" ein alles andere als positives Licht auf den Pass Rusher.

Demnach betrachteten einige Teamkollegen den 26-Jährigen als "egoistisch und egozentrisch" und hielten zudem wenig von seinem Podcast "The Edge with Micah Parsons".

Dem Bericht zufolge gab es einen großen Unterschied im Verhandlungsprozess zwischen Parsons und den Cowboys im Vergleich zu den früheren Verhandlungen mit Spielern wie Dak Prescott, CeeDee Lamb oder Zack Martin.

"Martin, Lamb und Prescott sind beziehungsweise waren in der Kabine sehr beliebt", schreibt Reporter Albert Breer: "Das ist bei Parsons nicht der Fall. Er hat seine Teamkollegen auf verschiedene Weise verärgert und wird von einigen als egoistisch und egozentrisch angesehen. Auch sein Podcast hat Probleme verursacht, die bis hinauf zu Quarterback Dak Prescott reichen."