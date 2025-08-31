Anzeige
NFL

NFL: "Egozentrisch" - Micah Parsons bei Cowboys-Kollegen wohl nicht beliebt

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 08:41 Uhr
  • ran.de

Nach dem Trade von Micah Parsons von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers wirft ein Bericht ein unschönes Licht auf den Pass Rusher.

Wenige Tage ist es her, dass die Dallas Cowboys Defensiv-Superstar Micah Parsons zu den Green Bay Packers tradeten. Nun wirft ein Bericht von "Sports Illustrated" ein alles andere als positives Licht auf den Pass Rusher.

Demnach betrachteten einige Teamkollegen den 26-Jährigen als "egoistisch und egozentrisch" und hielten zudem wenig von seinem Podcast "The Edge with Micah Parsons".

Dem Bericht zufolge gab es einen großen Unterschied im Verhandlungsprozess zwischen Parsons und den Cowboys im Vergleich zu den früheren Verhandlungen mit Spielern wie Dak Prescott, CeeDee Lamb oder Zack Martin.

"Martin, Lamb und Prescott sind beziehungsweise waren in der Kabine sehr beliebt", schreibt Reporter Albert Breer: "Das ist bei Parsons nicht der Fall. Er hat seine Teamkollegen auf verschiedene Weise verärgert und wird von einigen als egoistisch und egozentrisch angesehen. Auch sein Podcast hat Probleme verursacht, die bis hinauf zu Quarterback Dak Prescott reichen."

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zur NFL

  • Spielplan der NFL

  • Parsons vorne: Die Nicht-QB-Topverdiener jedes Teams

Anzeige
Anzeige

Prescott hoffte auf Parsons-Verbleib

Noch am vergangenen Montag hatte sich der Spielmacher nach dem Training zuversichtlich gezeigt, dass Owner Jerry Jones mit Parsons vor dem Saisonauftakt gegen die Philadelphia Eagles eine Einigung erzielt. Er verwies dabei auf seine eigenen Verhandlungen während der Preseason im vergangenen Jahr.

"Ich bin zuversichtlich, dass er in Woche eins auf dem Feld stehen wird. Ich spreche hier nur aus Erfahrung. Ich hoffe nur – und ich weiß, dass er es ist –, dass er bereit ist zu spielen", so der Quarterback.

Am Ende erfüllten sich die Hoffnungen von Prescott nicht. Parsons unterzeichnete bei den Packers einen Vierjahresvertrag über 188 Millionen US-Dollar. Den größten Vertrag für einen Nicht-Quarterback in der NFL-Geschichte.

Mehr News und Videos zur NFL

NFL: Neuer Spieler-Bereich für Patrick Mahomes - mit Racing-Simulator!

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0
imago images 1065220841
News

Parsons: Cowboys-Star weist Anschuldigungen von Owner Jones zurück

  • 02.09.2025
  • 10:24 Uhr

NFL: Kansas City Chiefs - Patrick Mahomes scherzt auf Kosten von Travis Kelce

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0

NFL: Nanu?! Micah Parsons überrascht Cowboys-Fan

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0
imago images 1064903422
News

Brady lobt Rivalen: "Bester Passgeber der NFL-Geschichte"

  • 02.09.2025
  • 08:44 Uhr
Tyreek Hill
News

Team-Kapitäne: Mitspieler entmachten Tyreek Hill

  • 01.09.2025
  • 18:35 Uhr
TAYLOR SWIFT and TRAVIS KELCE are engaged, they announced Tuesday. In a five-photo joint post on Instagram, the superstar singer and football player revealed their engagement, the fairytale culmina...
News

Wegen Kelce und Swift: Vance mit bizarrer Forderung an NFL

  • 01.09.2025
  • 17:03 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Green Bay Packers Aug 9, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers head coach Matt LaFleur looks to the sideline as Green Bay Packers co...
News

Nach Parsons-Trade - Super Bowl or Bust für Packers!

  • 01.09.2025
  • 17:02 Uhr
1452384149
News

Clark Teil des Parsons-Deals: "Ich war geschockt"

  • 01.09.2025
  • 17:01 Uhr
2232776876
News

Parsons tritt in riesige Fußstapfen

  • 01.09.2025
  • 17:01 Uhr