NFL - Dallas Cowboys: Jerry Jones stärkt Head Coach Mike McCarthy den Rücken

Am vergangenen Sonntag gab es eine heftige 6:34-Pleite gegen die Philadelphia Eagles. Ausgerechnet gegen den großen NFC-East-Rivalen gab es zuhause eine schmerzhafte Packung.

Die Dallas Cowboys befinden sich in einer mittelschweren Krise. Weit hinter den eigenen Ansprüchen steht die NFL -Franchise aus Texas mit einer Bilanz von drei Siegen und sechs Niederlagen da.

Trotz alledem gab Cowboys-Owner Jerry Jones bekannt, dass er keinen Wechsel auf der Position des Head Coaches in Betracht zieht. Mike McCarthy sitzt also weiterhin fest im Sattel in Dallas.