Die erste Niederlage der Kansas City Chiefs schien sicher zu sein, ehe die Special Teams dies im Spiel gegen die Denver Broncos doch noch verhinderten. Bei den New Orleans Saints zeigte der Trainerwechsel Wirkung. Die Chicago Bears hingegen stecken weiterhin in der Krise. von Oliver Jensen,

Denver Broncos @ Kansas City Chiefs 14:16 Die Kansas City Chiefs taten sich gegen die Denver Broncos schwer, gewannen aber dank ihres Special Teams auch das neunte Spiel und bleiben somit das einzige ungeschlagene Team der NFL. Die Broncos stehen bei einer 5-5-Bilanz. Die Broncos legten munter los. Im zweiten Viertel warf Quarterback Box Nix (215 YDS, 2 TD) in zwei aufeinanderfolgenden Drives Touchdown-Pässe - zunächst auf Devaughn Vele, dann auf Courtland Sutton. Dadurch gelangten die Broncos mit 14:3 in Führung, mussten im darauffolgenden Drive allerdings den ersten Touchdown-Pass von Patrick Mahomes hinnehmen, der Travis Kelce bediente. Insgesamt tat sich der Angriff von Kansas City schwer. Insbesondere Mahomes (266 YDS, 1 TD) leistete sich in der gegnerischen Redzone einige Ungenauigkeiten. Knapp sechs Minuten vor Spielende gelangten die Chiefs bis an die gegnerischen 2-Yard-Linie, bekamen jedoch lediglich ein Field Goal zum 16:14 zustande. Die Broncos marschierten daraufhin über das komplette Feld und ließen die Uhr herunterlaufen, sodass Kicker Wil Lutz mit einem Field Goal über 35 Yards den Sieg hätte perfekt machen können. Doch der Schuss wurde geblockt. Broncos - Chiefs: Die Statistiken zum Spiel

Buffalo Bills @ Indianapolis Colts 30:20 Die Buffalo Bills haben mit dem fünften Sieg in Serie ihren Erfolgslauf fortgesetzt und stehen bei einer 8:2-Bilanz. Die Indianapolis Colts hingegen stecken weiterhin im Negativstrudel, verlieren das dritte Spiel in Folge und stehen bei einer 4:6-Bilanz. Colts-Quarterback Joe Flacco (272 YDS, 2 TD, 3 INT) fand denkbar schlecht in die Partie. Sein erster Pass war direkt eine Pick Six. Taron Johnson brachte den abgefangenen Ball in die Endzone. Im darauffolgenden Drive unterlief Flacco direkt die nächste Interception. Diesmal nutzte Buffalo die gute Feldposition für ein Field Goal. Mit einem 20:13 für die Bills gingen die Teams in die Halftime.

In der zweiten Hälfte des Spiels waren die Offensiven beider Mannschaften zunächst weniger effektiv. Auch Bills-Quarterback Josh Allen hatte seine Schwierigkeiten, er kam zwar auf 280 Passing-Yards und erlief einen Touchdown, warf allerdings auch zwei Interceptions. Als James Cook drei Minuten vor Spielende den Touchdown zum 30:13 erlief, war das Spiel praktisch entschieden. Bills - Colts: Die Statistiken zum Spiel

San Francisco 49ers @ Tampa Bay Buccaneers 23:20 Die in dieser Saison schwankenden San Francisco 49ers haben einen knappen Sieg gegen Tampa Bay errungen und stehen dadurch bei einer 5:4-Bilanz. Die Buccaneers verlieren das vierte Spiel in Folge und stehen bei einer 4:6-Bilanz. Running Back Christian McCaffrey (39 Rushing-Yards, 68 Receiving-Yards) gab nach überstandener Achillessehnenverletzung sein Saison-Debüt. Für das erste Highlight sorgte allerdings Ricky Pearsall, der einen 46-Yard-Touchdown-Pass von Brock Purdy (353 YDS, 2 TD) fing. Mit 10:3 für San Francisco ging es in die Pause.

Früh im dritten Viertel unterlief den 49ers bei einem Punt Return ein Ballverlust. Tampa Bay nutzte die gute Feldposition zum Touchdown: Rachaad White fing einen Touchdown-Pass von Baker Mayfield (116 YDS, 1 TD) und sorgte für das 10:10. San Francisco musste oftmals auf Kicker Jake Moody setzen, der allerdings drei seiner sechs Field-Goal-Versuche ungenutzt ließ. Gut drei Minuten vor Spielende kamen die Buccaneers noch einmal in Ballbesitz, als sie lediglich 17:20 zurücklagen. Kicker Chase McLaughlin glich 41 Sekunden vor Spielende aus. Im letzten Play der Partie schoss allerdings Moody die 49ers zum Sieg. 49ers - Buccaneers: Die Statistiken zum Spiel

Pittsburgh Steelers @ Washington Commanders 28:27 Das Top-Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Washington Commanders wurde ausgerechnet durch ein Regelverstoß entschieden. Die Steelers entschieden sich gut eine Minute vor Spielende dazu, den vierten Versuch bei noch einem zu gehenden Yard auszuspielen. Hätten die Commanders sie gestoppt, hätten sie das Spiel noch einmal drehen können. Doch dazu kam es nicht: Defensive Tackle Johnny Newton, der diesjährige Zweitrunden-Pick von Washington, startete zu früh, sodass Pittsburgh durch das Penalty einen First Down bekam und die Uhr herunterlaufen lassen konnte. Steelers-Quarterback Russell Wilson warf für 195 Yards, drei Touchdowns und eine Interception. Commanders-Passgeber Jaydien Daniels kam auf 202 Passing-Yards. Pittsburgh steht bei einer 7:2-Bilanz, Washington bei 7:3. Steelers - Commanders: Die Statistiken zum Spiel

Minnesota Vikings @ Jacksonville Jaguars 12:7 Die Minnesota Vikings siegten glanzlos gegen die Jacksonville Jaguars und verbesserten ihre Bilanz auf 7:2. Die Jaguars gehören mit einer 2:8-Bilanz weiterhin zu den großen Enttäuschungen der Saison. Vikings-Quarterback Sam Darnold unterliefen in zwei aufeinanderfolgenden Drives jeweils eine Interception. Besonders bitter: Seine zweite Interception wurde in der gegnerischen Endzone abgefangen. Allerdings konnten die Jaguars aus keinem der beiden Ballgewinne Kapital schlagen. Zur Halftime stand es nur 7:3 für Jacksonville.

Im ersten Angriffszug der zweiten Hälfte unterlief Darnold (241 YDS, 0 TD) die dritte Interception. Auch dieser Pass wurde direkt an der Endzone abgefangen. Allerdings waren auch die Jaguars fehlerhaft. Quarterback Mac Jones, der den verletzten Trevor Lawrence vertrat, verursachte zwei Turnover - einmal per Interception, einmal per Fumble. Er bekam lediglich 111 Passing-Yards zustande, zudem war auch das Laufspiel mit 56 Yards kein Faktor. Vikings - Jaguars: Die Statistiken zum Spiel

Atlanta Falcons @ New Orleans Saints 17:20 Neuer Trainer, neues Glück? Die New Orleans Saints hatten sich nach sieben Niederlagen in Serie von Head Coach Dennis Allen getrennt. Der vorherige Assistant Head Coach und Special Teams Koordinator Darren Rizzi übernimmt interimsweise seinen Part und feiert direkt seinen ersten Sieg.

Von Spielbeginn an war eine Verbesserung festzustellen. Quarterback Derek Carr (269 YDS, 2 TD) und Wide Receiver Marquez Valdes-Scantling erwiesen sich als gutes Gespann, denn sie sorgten mit zwei Touchdown-Pässen für eine Halftime-Führung von 17:7. Bitter für die Falcons: Drei der vier Field-Goal-Versuche von Kicker Younghoe Koo misslangen. Quarterback Kirk Cousins warf für 306 Yards, blieb aber ohne Touchdown-Pass und warf eine Interception. Atlanta steht bei einer 6:4-Bilanz, New Orleans bei 3:7. Falcons - Saints: Die Statistiken zum Spiel

New England Patriots @ Chicago Bears 19:3 Die Negativtrend der Chicago Bears setzt sich fort. Im Heimspiel gegen die New England Patriots kassierten sie die dritte Niederlage in Folge und stehen bei einer 4:5-Bilanz. Quarterback Caleb Williams brachte nur 16 seiner 30 Pässe für 120 Yards an den Mann. Kurios: Die Bears haben seit 22 Drives keinen Touchdown mehr hinbekommen.

