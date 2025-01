Jedoch geben die Cowboys keine Freigabe - ein Recht, welches sie bis zum 14. Januar inne haben, sollten sie mit McCarthy bis dahin verlängern wollen. "Ich will niemanden hier haben, der hier nicht sein will," deutete Jerry Jones schon bei Ezekiel Elliott an, den er freigab, damit er in den Playoff bei den Los Angeles Chargers spielen kann.

Daher liegt es jetzt nahe, dass McCarthy weiter macht oder es zumindest darüber verhandelt wird. Er selbst sagte bereits öffentlich, dass er "absolut" in Dallas bleiben möchte. Seit 2020 ist er der Trainer der Cowboys. Zum zweiten Mal seitdem verpasst er mit dem Team die Playoffs. Seine Bilanz in der Regular Season liest mit 49-35 sich positiv, doch in den Playoffs steht er bei 1-3.