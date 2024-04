NFL: Dalvin Cook ist noch immer von seinen Qualitäten überzeugt

Anzeige

Die vergangene NFL-Saison lief für Dalvin Cook alles andere als zufriedenstellend. Trotzdem ist der Free Agent davon überzeugt, noch einiges im Tank zu haben.

Während seiner persönlich erfolgreichsten NFL-Jahre, die Dalvin Cook bei den Minnesota Vikings erlebte, gehörte der Running Back zu den besten Akteuren auf seiner Position.

Mittlerweile zählt der 28-Jährige aber nicht mehr zur Elite, die vergangene Saison war die schwächste seiner Karriere.

Für die New York Jets verbuchte er bei 67 Laufversuchen 214 Yards, ehe er entlassen wurde. Im Anschluss kam er im Practice Squad der Baltimore Ravens unter, die ihn in in der Divisional Round gegen die Houston Texans auch aufs Feld ließen (acht Versuche für 23 Yards).

Mittlerweile steht Cook, der sich in Houston fit hält, ohne Team da - und trotz seines schwachen Jahres ist er weiterhin davon überzeugt, einer Mannschaft Mehrwert bieten zu können.

"Ich habe alles. Die Tools sind immer noch da. Letztes Jahr habe ich nicht wirklich viel Spielzeit bekommen. Die Beine sind also frisch und der Lebenslauf spricht für sich. Ich bin immer noch Dalvin Cook", sagte der Zweitrundenpick von 2017 beim texanischen TV-Sender "KPRC".