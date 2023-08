An den Absperrgittern warteten die Fans, als Damar Hamlin in kompletter Montur auf das Spielfeld der St. John Fisher University in Rochester lief.

Wegen des Schicksalsschlags am 2. Januar, als Hamlin im Duell bei den Cincinnati Bengals nach einem Hit zusammenbrach und auf dem Feld reanimiert werden musste, spielt nun immer ein wenig Angst mit. "Meine Stärke wurzelt in meinem Glauben", betonte Hamlin zum Umgang mit den unvermeidlichen Gedanken, "und mein Glaube ist stärker als jede Angst."

Mitte April hatte Hamlin Grünes Licht für jegliche Trainingsaktivitäten erhalten, mehrere Spezialisten stimmten nach ausführlichen Checks bedenkenlos zu. Hamlin arbeitete seither an sich, doch richtig zur Sache ging es eben erst jetzt. Zwölf Tage vor dem ersten Testspiel gegen die Indianapolis Colts und 43 Tage vor dem Saisonauftakt bei den New York Jets.

Damar Hamlin: Nach Herzstillstand zurück auf dem Footballfeld

Hamlin fühlt sich bereit, er befürchtet nicht, dass er zurückweichen oder zögern könnte. "Ich werde Tackles setzen wie immer, unabhängig davon, was mir passiert ist."

Unangenehm sei, dass alle Augen auf ihn gerichtet sind. "Ich wünschte, ich könnte diesen Prozess unter einem Felsen durchmachen. Ich wollte immer für etwas stehen, das größer ist als ich selbst", so Hamlin. Er sei aber in erster Linie einfach dankbar und "gesegnet, nach einer so traumatischen Situation wieder das tun zu können, was ich als Kind tun wollte".