Für die Jets bedeutet die Ankunft des Starspielers nach dem rumpeligen 2-4-Start in die Saison aber auch: Auf dem Papier ist das fehlende Puzzlestück nun da. Die Zeit der Ausreden für Rodgers und Co. ist damit endgültig vorbei.

Für einen Conditional Third Round Pick, der zu einem Zweitrundenpick werden könnte , ist der Deal allemal ein No Brainer.

Dazu verfügt "Gang Green" mit Breece Hall auch noch über einen Dual-Threat-Running-Back, der dem Team in Summe noch mehr Optionen verleiht. Viel mehr geht an der offensiven Seite des Spielfeldes auf dem Papier fast nicht.

New Yorks Offense Depth Chart liest sich nach dem Trade fast schon wie eine Fantasy Team und strotzt nur so vor Big-Play-Potenzial: Denn da wären neben Adams ja auch noch der junge aufstrebende Star Wilson sowie der ebenfalls ehemalige Packer Allen Lazard. Und den bisher enttäuschenden Offseason-Neuzugang Mike Williams sollte man auch nicht außen vor lassen.

Die Jets haben mit Adams die Kirsche auf dem Eisbecher bekommen. Rodgers hat endlich die Verstärkung erhalten, die er in den bisherigen Spielen so schmerzlich vermisst hat: Eine klare Nummer-eins-Anspielstation mit seinem langjährigen Liebling. Garrett Wilson konnte diese Rolle bis dato nur sporadisch erfüllen.

Adams-Trade: Druck auf Rodgers und Co. gewaltig

So viel ist klar: Adams ist auch mit 31 Jahren weiterhin einer der besten Receiver der Liga. Der Edelpassempfänger durchbrach in fünf der letzten sechs Spielzeiten die Schallmauer von 1000 Receiving Yards. Besonders beeindruckend dabei: Sowohl in seiner letzten Spielzeit für die Packers als auch in seiner ersten für die Raiders gelangen Adams jeweils sogar über 1500 Yards.

Auch wenn er zuletzt verletzt fehlte: Wenn Adams im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wird auch die Gewöhnung an das neue Umfeld keine große Sache sein, denn der Star-Receiver steht nach wie vor mit für die sichersten Hände der Liga und garantiert starke Catching-Zahlen.

Trotz der herausragenden Statistiken darf man aber nicht Vergessen: Vor gerade einmal zwei Jahren hatte es bereits eine Wiedervereinigung für den Receiver mit einem seiner ehemaligen QB-Lieblinge gegeben.

Nämlich mit College-Buddy Derek Carr bei den Raiders. Die Erwartungen an die Erneuerung der Bromance von der Fresno State University waren auch damals sehr groß. Vom erhofften Titel-Push durch die Verpflichtung Adams konnte jedoch nicht mal im Ansatz die Rede sein und das jehe Ende ist bekannt.