NFL: Denver Broncos gewinnen Spektakel gegen Cleveland Browns

Daran hatte auch der Browns-Quarterback seinen Anteil. Zwar brachte er 34 seiner 58 Passversuche für unfassbare 497 Yards und vier Touchdowns an den Mann, leistete sich aber auch drei Interecptions. Die ersten beiden wurden direkt in die Endzone zurückgetragen, die dritte wenige Sekunden vor dem Ende besiegelte die Pleite endgültig.

Ging es im ersten Viertel noch relativ entspannt zu - beide Teams erzielten jeweils einen Touchdown -, wurde es im zweiten Viertel dann wilder. Nix erholte sich von seiner ersten Interception schnell und brachte sein Team mit 14:10 in Front, ehe Nick Bonitto einen Pass von Winston abfing und über 71 Yards in die Endzone trug - 21:10. Kurz darauf besorgte der Browns-QB mit einem Touchdown-Pass auf David Njoku über vier Yards zum 17:21 den Halbzeitstand.

Browns-Quarterback Jameis Winston wirft gegen Denver spät den möglichen Sieg weg

Knapp drei Minuten vor dem Ende brachte Wil Lutz Denver per Field Goal mit 34:32 in Front. Cleveland blieb also noch genug Zeit, um die Partie für sich zu entscheiden. Winstons Ball auf Elijah Moore (acht Catches, 111 Yards) landete aber in den Händen von Ja'Quan McMillan, der den zweiten Pick Six des Tages besorgte und die Führung auf neun Punkte erhöhte.