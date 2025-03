Im NFL Draft 2024 wählten die Denver Broncos mit dem 12. Pick Quarterback Bo Nix. Trotz des Rookies darf der ehemalige Jets-Spielmacher Zach Wilson angeblich auf den Starting Job hoffen.

Der Kampf um die Rolle als Starting Quarterback der Denver Broncos ist laut "ESPN" relativ offen.

Demnach sei Zach Wilson, der erst vor wenigen Monaten per Trade von den New York Jets gekommen war, in einem "positiven mentalen Zustand" und habe durchaus Chancen, in Woche 1 von Beginn an auflaufen zu dürfen. Aktuell werde daran gearbeitet, "sein Selbstvertrauen wiederherzustellen".

Neben Wilson, der enttäuschende Spielzeiten im "Big Apple" erlebte, stehen auch noch Jarrett Stidham und 2024er Erstrundenpick Bo Nix im Roster. Head Coach Sean Payton verteilte schon vor rund drei Wochen Lob an alle drei Spielmacher.

"Sie sind alle verwaiste Hunde. Sie sind von irgendwoher gekommen, aber sie machen sich gut. Es ist ein guter Raum. Sie sind alle in einem Rennen, um dieses System zu lernen. Ich würde sagen, sie machen sich gut. Wir gehen nach dem, was wir sehen. Wir versuchen, ihnen so viele Reps wie möglich zu geben. Wir rotieren", so der 60-Jährige.

Ein wenig Zeit bleibt Payton noch, um sich zu entscheiden. Das erste Preseason-Spiel bestreiten die Broncos am 11. August bei den Indianapolis Colts (ab 19 Uhr im Liveticker auf ran.de), ehe am 8. September die Regular Season bei den Seattle Seahawks beginnt (ab 22:05 Uhr im Liveticker auf ran.de).