Das Trainer-Karussell der NFL dreht sich so schnell wie selten zuvor. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Das Trainer-Karussell der NFL dreht sich rasend schnell. Ein Drittel der Teams war und ist auf der Suche nach einem neuen Coach. Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden neu angestellt?

ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte im Ticker zusammen.

+++ 27. Januar, 23:28 Uhr: Broncos feuern OC Lombardi +++ Die Denver Broncos trennen sich laut Ian Rapoport und Tom Pelissero nach dem Aus im AFC Championship Game von Offensive Coordinator Joe Lombardi. Unter Lombardi belegte die Broncos-Offensive mit durchschnittlich 342,6 Yards pro Spiel ligaweit Platz 10 in der Saison 2025.

Durch die Trennung von Lombardi werden nun Gerüchte befeuert, wonach der bisherige Offensive Pass Game Coordinator und Quarterback-Trainer Davis Webb zum Offensive Coordinator der Broncos aufsteigen könnte.

+++ 27. Januar, 17:53 Uhr: Bills haben sich für neuen Head Coach aus eigenen Reihen entschieden +++ Die Buffalo Bills haben den Nachfolger ihres entlassenen Head Coaches Sean McDermott gefunden. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, wird Offensive Coordinator Joe Brady befördert. Nachdem man sich mit einigen Kandidaten enger befasst und sie zum Interview getroffen hat, wurde nun die Entscheidung gefällt, unter der Führung des 36-Jährigen den Neuanfang einzuleiten. Brady, der auch bei einigen anderen Teams ein Kandidat war, unterschreibt laut "The Athletic" einen Deal über fünf Jahre. In den vergangenen drei Spielzeiten war er der OC des Teams und soll nun die Weichen stellen, um Star-Quarterback Josh Allen endlich in den Super Bowl zu führen.

+++ 27. Januar, 06:18 Uhr: Commanders haben neuen Defensive Coordinator +++ Die Washington Commanders haben offenbar ihren neuen Defensive Coordinator gefunden. Daronte Jones heißt der zukünftige starke Mann in der Defense von Head Coach Dan Quinn. Der 47-Jährige war zuvor Coach für die Passverteidiger bei den Minnesota Vikings. Unter Defensive Coordinator Brian Flores waren die Vikings eine der besten Passverteidigungen der Liga. Ob Quinn selbst die Plays callt oder das zukünftig Jones übernehmen wird, ist noch offen.

+++ 25. Januar, 21:40 Uhr: Bills interviewen 30-Jährigen für Head-Coach-Posten +++ Die Buffalo Bills haben auf der Suche nach einem neuen Head Coach am Sonntag ein Gespräch mit Grant Udinski geführt. Das bestätigte die Franchise. Der 30-Jährige Udinski ist ein Senkrechtstarter in der NFL: Seit der laufenden Saison ist der der Offensive Coordinator der Jacksonville Jaguars. Seine NFL-Karriere begann er als Assistenztrainer bei den Carolina Panthers von 2020 bis 2021. Anschließend arbeitete er sich auf verschiedenen Positionen im Trainerstab der Minnesota Vikings nach oben, ehe er 2025 den Posten als OC der Jags übernahm und dort die nach Punkten sechstbeste Offensive der NFL mitverantwortete. Udinski soll laut Medienberichten auch ein Kandidat bei den Cleveland Browns sein.

+++ 25. Januar, 17:15 Uhr: Seahawks-OC Klint Kubiak wohl Favorit auf Raiders-Posten +++ Kommt nach Pete Carroll bei den Las Vegas Raiders der nächste Head Coach mit Seattle-Seahawks-Vergangenheit? Laut "ESPN"-Reporter Jeremy Fowler ist dies gar nicht so unwahrscheinlich. Denn demnach ist Klint Kubiak, derzeit Offensive Coordinator der Seahawks, nach einer überzeugenden ersten Gesprächsrunde der aussichtsreichste Kandidat. Ebenfalls im Rennen ist laut Fowler Davis Webb, Pass Game Coordinator der Denver Broncos. Außerdem habe es virtuelle Vorstellungsgespräche mit Mike LaFleur, Chris Shula, Nate Scheelhaase und Vance Joseph gegeben. Der 38-Jährige Kubiak wirkt in verschiedenen Rollen bereits seit 2013 in der NFL. Einen Posten als Head Coach hatte er bislang allerdings noch nicht inne. Als Offensive Coordinator arbeitete er 2021 für die Minnesota Vikings, 2024 für die New Orleans Saints und seit der laufenden Saison für die Seahawks. Klint Kubiak könnte in die Fußstapfen seines Vaters Gary Kubiak treten, der als Head Coach für die Houston Texans und die Denver Broncos tätig war. Die Broncos führte er zum Sieg beim Super Bowl 50. Klints jüngerer Bruder Klay Kubiak ist derzeit Offensive Coordinator der San Francisco 49ers.

+++ 24. Januar, 19:39 Uhr: Fix! Steelers entscheiden sich für Mike McCarthy +++ Die Pittsburgh Steelers haben mit Mike McCarthy mündliche Einigung über eine Verpflichtung als neuen Head Coach erzielt. Das gab die Franchise am Samstagabend bekannt. Zuvor berichtete ESPN-Insider Adam Schefter von einer Entscheidung für McCarthy als Nachfolger von Mike Tomlin.

Für McCarthy wird es der dritte Job als Head Coach in der NFL. Zuvor war er schon bei den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers. Mit den Packers gewann er im Februar 2011 den Super Bowl - zusammen mit dem heutigen Steelers-Quarterback Aaron Rodgers. NFL-Kommentar - Pittsburgh Steelers holen Mike McCarthy als Tomlin-Nachfolger: Eine vertane Chance

+++ 24. Januar, 14:25 Uhr: Etliche Entlassungen: Jets-Coach erneuert Trainerstab +++ Jets-Head-Coach Aaron Glenn nimmt erhebliche Veränderungen in seinem Trainerstab vor. Laut übereinstimmenden Medienberichten müssen gleich sieben Trainer ihre Koffer packen. Quarterbacks Coach Charles London, Pass Game Coordinator Scott Turner, Linebackers Coach Aaron Curry, Defensive Line Coach Eric Washington, Assistant Defensive Backs Coach Dre Bly, Defensive Assistant Alonso Escalante und Defensve Assistant Roosevelt Williams sind demnach ihre Jobs los. Glenn geht bei den Jets in seine zweite Saison. Sein Premierenjahr 2025 mutierte mit einer Bilanz von 3-14 zum Desaster.

+++ 22. Januar, 23:35 Uhr: Baltimore Ravens verkünden neuen Head Coach +++ Die Baltimore Ravens haben einen neuen Head Coach. Wie das Team bestätigte, tritt Jesse Minter die Nachfolge des entlassenen John Harbaugh an.

