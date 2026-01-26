NFL: Sam Darnold im Super Bowl - Seattle Seahawks sollten sich bei NFC-Rivalen bedanken - Kommentar

Sam Darnold führt die Seattle Seahawks erstmals seit elf Jahren wieder in den Super Bowl. Dank gebührt auch den Minnesota Vikings. Ein Kommentar.

von Kevin Obermaier

Haben sich die Seattle Seahawks eigentlich schon bei den Minnesota Vikings bedankt?

Der erste Anruf von Besitzerin Jody Allen nach dem 31:27 gegen die Los Angeles Rams im NFC Championship Game dürfte nach Minneapolis gegangen sein.

Schließlich ist es quasi den Vikings anzurechnen, das ein gewisser Sam Darnold nun in Seattle spielt - und die Seahawks in ihren ersten Super Bowl seit elf Jahren geführt hat.

In Minnesota wurde der 28-Jährige nach der vergangenen Saison vom Hof gejagt. Nach über 4.300 Yards und 35 Touchdowns bei nur zwölf Interceptions. Nach 14 Siegen und Playoff-Teilnahme.

Schon damals: eine fragwürdige Entscheidung. Mit dem Wissen aus dieser Spielzeit: ein fataler Fehler.