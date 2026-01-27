Die New England Patriots stehen im Super Bowl. Ein Triumph wäre mit Blick auf die üble Vorsaison eine historische Sensation. Alles begann mit der Anstellung des Head Coaches: Mike Vrabel. von Mike Stiefelhagen Vier Siege. 13 Niederlagen. Letzter Platz in der AFC East. So lautete die Bilanz der New England Patriots in der Saison 2024. Mit Drake Maye. Mit Kayshon Boutte. Mit Christian Gonzalez. Mit Hunter Henry. Mit Rhamondre Stevenson. Aber: ohne Mike Vrabel. Der damalige Head Coach, Jerod Mayo, trat in die Fußstapfen von Legende Bill Belichick, welcher seit dem Abgang von Tom Brady selbst gestrauchelt war. Und so wurde der ehemalige Linebacker-Coach nach der Saison bereits wieder entlassen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Für viele verfrüht, immerhin waren die Erwartungen bei der hohen Roster-Qualität groß. Aber Vrabel war eben auf dem Markt, nachdem er bei den Tennessee Titans seinen Hut nehmen musste. Eine Chance, bei der Owner Robert Kraft wusste, jetzt oder nie. Mayo ging, Vrabel kam. Dieser Schritt sollte innerhalb einer Saison alles verändern und brachte die Patriots-Mentalität als ehemaliger Spieler unter Belichick wieder zurück. Wenig überraschend ist Vrabel nach dem Erreichen des Super Bowl der Favorit auf den Titel "Coach des Jahres".

New England Patriots: "Magic" Mike Vrabel Vor der Saison hatten die Buchmacher eine Quote von +8000 auf einen Super-Bowl-Sieg der Patriots ausgegeben. Immerhin waren sie das viertschlechteste Team der Vorsaison. Sollten die Pats wirklich gewinnen, wäre das in Sachen Wettquoten die zweitgrößte Super Bowl-Überraschung der Geschichte. Auf Platz eins stehen die 1999er St. Louis Rams (+15000). Aktuell auf Platz zwei sind die Patriots aus 2001 (+6000). Allein das zeigt, welche Ausmaße die Magie des Head Coaches haben muss. Vrabel fand einen talentierten, aber rohen Haufen in Foxborough vor. Gemeinsam mit dem Front Office schraubte er in Windeseile an den richtigen Stellen. Die erste, wichtige Änderung: ein neuer Offensive Coordinator. Vrabel ist ein Mann der Defensive. Die Offensive lief nicht, Maye war wie Vorgänger-Quarterback Mac Jones auf sich gestellt. Es brauchte neue Ideen. Und einen Mann, der sich auskennt. Niemand war besser geeignet als Josh McDaniels, der sich bei den Las Vegas Raiders als Head Coach die Finger verbrannte. Die McDaniels-Rückkehr war ein Segen für das Team. Der einstige Brady-Förderer hob Maye in seiner Entwicklung auf ein neues Level und schliff sein wahnsinniges Talent. Zudem holte Vrabel, welcher in seinem Jahr Trainerpause als Berater bei den Cleveland Browns fungierte, Ashton Grant. Der junge QB-Coach folgte dem Vrabel-Ruf und war der neue Ausbilder des aufstrebenden Maye.

New England Patriots unter Mike Vrabel: Mix aus Talenten und Veteranen Schritt Nummer zwei, da die Defense an sich schon solide daherkam, war es, die Offense aufzupolstern. Tackle Will Campbell und weitere Spieler wurden für eine stabilere Offensive Line verpflichtet, die zuvor katastrophal war. Mit Mack Hollins und Stefon Diggs wurden zwei erfahrene Wide Receiver geholt, die auch jungen Talenten wie Kayshon Boutte als Mentoren zu dienten. Obwohl Stevenson ein guter Running Back war, holte man in der zweiten Draft-Runde, nachdem der erste Pick für die O-Line genutzt wurde, TreVeyon Henderson. Die Maßnahme erwies sich als einer der größten Steals des Jahres. Er startete richtig durch, entschied teils Spiele.

All das entlastete Maye, sodass dieser die nächsten Schritte machen konnte in einem neuen Offense-Konzept mit einem guten Mix aus Veteranen und Rohdiamanten. Defensiv war die Rückkehr von Cornerback Gonzalez wichtig, der als Rookie lange ausfiel, denn Vrabel brauchte Brecher für die Arbeit gegen den Ball. Und dafür investierte der neue Coach auch ordentlich in der Free Agency. Defensive Tackle Milton Williams und auch Edge Rusher Harold Landry III waren bahnbrechende Transactions. Landry ist Sack Leader, Williams ein Gamechanger trotz diverser Verletzungen.

Die New England Patriots sind mehr als nur Drake Maye Defensive Coordinator Terrell Williams fiel in der Saison größtenteils aus, da dieser an Krebs erkrankte. Die Hiobsbotschaft bedeutete noch mehr Druck für Vrabel und den Staff, welcher das jedoch bravourös meisterte. Inside Linebackers Coach Zak Kuhr sprang ein und übernahm als Defensive Play-Caller. Diese Leistung kann man nicht genug würdigen. Immerhin ist die Defense fast noch wichtiger für das Team als der mögliche MVP Maye. Dessen Hype ist verständlich, aber auch zu glorifizierend. Mit 14 Fumbles stellt er den Negativ-Rekord der Liga auf. Ohne den Rücken der Defense, täte dies deutlich mehr weh. Was man einem QB im zweiten Jahr aber auch verzeihen muss, da dieser auch zahlreiche Highlights-Plays liefert. Der einfache Spielplan half außerdem dabei, in die Spur zu kommen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Dennoch ging man in eine schwierige Postseason, in der das Team hervorragend die Hürden meisterte. Sodass der Vorwurf des reinen schwachen Spielplans daneben ist. Die Los Angeles Chargers, Houston Texans und Denver Broncos hatten wie die "Pats" ihre Verletzungen und Ausfälle, aber auch mit die stärksten Defensiven der Liga - und wurden allesamr geschlagen. Die Patriots haben dabei jedes Auswärtsspiel der Saison gewonnen (9-0) - sowas gab es noch nie!

Mike Vrabel: "Do Your Job", aber nicht ohne Empathie "Do Your Job" war das Mantra unter Belichick. Nicht reden, machen. Vrabel ist davon geprägt, aber empathischer. Er will auch, dass der Job getan wird. Aber ihn interessieren die Menschen dahinter. Er ist ein "Players Coach". Sein Führungsstil veränderte nach trostlosen Jahren die gesamte Mentalität im Gebäude. Er hat zu jedem einzelnen eine eigene Beziehung. Der 50-Jährige hat beispielsweise ein Meeting abgehalten, in dem Spieler persönliche Geschichten über Heimat, Helden, Herzschmerz und Hoffnung teilten. Ein Konzept, das das Teamgefühl vertiefte.

Vrabel ist bei den Partien am Spielfeldrand aktiv. Feiert. Kritisiert. Emotionalisiert. Holt sich dadurch auch mal eine blutige Nase ab. Man merkt, im Herzen ist er noch ein Spieler. Ein Linebacker. Er ist einer von ihnen. Und doch der Chef. Das kommt bei den Stars immens gut an. Tight End Henry bestätigte bei "ESPN": "Unser Coach steht hinter uns. Egal, was passiert". Receiver Diggs erklärte nach dem Sieg über die Broncos: "Er ist vielleicht der beste Coach, den ich je hatte. Sein Vertrauen in uns ist riesig. Ich verdanke ihm viel".

