Anzeige
Lions Defense als Matchwinner

NFL: Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown gewinnen Offensivspektakel gegen die Baltimore Ravens

  • Aktualisiert: 24.09.2025
  • 11:04 Uhr
  • SID

Die Detroit Lions haben den Abschluss des 3. Spieltags in einem Offensivspekatkel gewonnen. Dank einer überragenden Defense siegten die Lions mit 38:30 bei den Baltimore Ravens.

Von Kai Esser

Die Detroit Lions haben den verkorksten Saisonstart wettgemacht. Gegen die Baltimore Ravens gewannen die Lions einen Schlagabtausch am Ende mit 38:30.

Quarterback Jared Goff spielte nahezu fehlerfrei, brachte 20 von 28 Pässen an den Mann und blieb ohne Interception. Seinen einzigen Touchdown warf er auf Amon-Ra St. Brown, seinen Leading Receiver (77 Yards).

Anzeige
Anzeige
Chicago Bears v Detroit Lions

NFL Highlights un Relives auf Joyn

Alle Clips aus Woche 4 auf Abruf

Anzeige

Das Laufspiel erinnerte zudem an beste Zeiten aus 2023: David Montgomery riss 151 Yards ab, Jahmyr Gibbs immerhin 67. Beide freuten sich zudem über jeweils zwei Touchdowns.

Anzeige

Lions Defense terrorisiert Lamar Jackson

Star des Abends war jedoch die Defense: Neben satten sieben Sacks an Lamar Jackson forcierte sie zwei Fumbles, davon einen verlorenen im 4. Quarter von Derrick Henry. Der erzielte zwar einen Touchdown, wurde jedoch bei 57 Total Yards gehalten.

Statistisch machte Jackson ein überragendes Spiel: 21 von 27 Pässen kamen an, damit erzielte er 288 Yards Raumgewinn sowie drei Touchdowns. Obendrauf kommen 35 Rushing Yards. Es waren jedoch Momente, die die Ravens um den Sieg brachten.

Bester Receiver des Abends war Mark Andrews mit 91 Yards und zwei Touchdowns, auch Rashod Bateman fing einen Score (63 Yards). Am Ende war es der Turnover, der den Unterschied machte.

Die Lions bekommen es in Woche vier mit den Cleveland Browns zu tun, die Baltimore Ravens reisen zu den Kansas City Chiefs ins Arrowhead Stadium.

imago images 1058105855
News

Deutsche in Week 3: Einmal Tribüne, einmal Matchwinner

  • 24.09.2025
  • 14:14 Uhr
imago images 1064133129
News

Brady erzürnt mit Hunde-Aussagen: PETA reagiert schockiert

  • 24.09.2025
  • 12:11 Uhr
imago images 1065352173
News

Bucs holen schwersten NFL-Spieler zurück!

  • 24.09.2025
  • 12:10 Uhr

NFL: Bengals-Spielerfrau im Bodysuit! Jede Woche ein neuer Game-Look

  • Video
  • 01:41 Min
  • Ab 0
imago images 1064903422
News

75 Mio. für Flag Football in Saudi-Arabien? Brady reagiert

  • 24.09.2025
  • 11:52 Uhr
imago images 1065429268
News

Gewinner & Verlierer: Bodenloser Head Coach und ein Deja-Vu

  • 24.09.2025
  • 10:50 Uhr

NFL: Russell Wilson - Das kostete ihn seinen Platz als Starter

  • Video
  • 07:54 Min
  • Ab 0
imago images 1066778932
News

Kommentar: Die Eagles sind die neuen Chiefs

  • 24.09.2025
  • 10:12 Uhr
New England Patriots v Miami Dolphins
News

Hill vor Trade? Steelers sollen Interesse verloren haben

  • 24.09.2025
  • 10:09 Uhr
Joe Burrow
News

Kommentar: Die Bengals haben sich verzockt

  • 24.09.2025
  • 10:08 Uhr