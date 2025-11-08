NFL - Die NFC im Check: Seattle Seahawks im Aufwind, Green Bay Packers stürzen Detroit Lions

Die erste Saisonhälfte der NFL ist absolviert. Wie in jedem Jahr gibt es dabei in einigen Divisions Überraschungsteams. Doch können diese Mannschaften ihre Leistung in der zweiten Saisonhälfte bestätigen? ran macht den Check und wagt für jede NFC-Division eine Prognose. Von Raman Rooprail In der NFC sind vor allem zwei Divisions zur NFL-Halbzeit extrem ausgeglichen, in denen nahezu alle Teams noch um die Krone spielen. In der NFC North gibt es sogar kein Team mit einer negativen Bilanz, die NFC West hat gleich drei Teams mit sechs Siegen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Marshawn Kneeland verstirbt im Alter von 24 Jahren: Schock um NFL-Profi der Dallas Cowboys ran macht den Division-Check und wagt einen Blick in die Zukunft der NFC.

NFC East 1. Philadelphia Eagles (6-2)

2. Dallas Cowboys (3-5-1)

3. Washington Commanders (3-6)

4. New York Giants (2-7) Die Philadelphia Eagles marschieren als Super-Bowl-Sieger in der NFC East der Konkurrenz davon. Dabei überzeugen die Eagles nicht mal mit dominanten Auftritten - sie erlauben sich schlichtweg wenig Fehler. Wirklich Gefahr von hinten droht nicht. Sowohl die Dallas Cowboys, die Washington Commanders als auch die New York Giants haben mehr mit sich selbst zu kämpfen, als noch ernsthaft die Eagles angreifen zu können. Dallas hat sich zur Trade Deadline zwar mit Quinnen Williams verstärkt, es bleibt aber fraglich, ob Williams die schwache Defense wirklich stabilisieren kann. Die Commanders haben Star-Quarterback Jayden Daniels auf unbestimmte Zeit verletzungsbedingt verloren und den New York Giants fehlt spätestens mit den Verletzungen von Malik Nabers und Cam Skattebo die individuelle Qualität. Der Spielplan der Eagles wird u.a. mit Duellen gegen die Green Bay Packers, die Detroit Lions und den Buffalo Bills zwar hart, im Rennen um den Division-Titel ist das aber wohl zweitrangig. Division-Sieger: Philadelphia Eagles

NFC North 1. Green Bay Packers (5-2-1)

2. Detroit Lions (5-3)

3. Chicago Bears (5-3)

4. Minnesota Vikings (4-4) Das Rennen in der NFC North könnte enger nicht sein. In keiner anderen Division hat der Tabellenletzte nur einen Sieg weniger als der Spitzenreiter. Dementsprechend schwer fällt es hier, eine Prognose zu treffen. Die Minnesota Vikings haben als eigentlicher Außenseiter gerade erst die Lions im Ford Field bezwungen. Dabei zeigte sich J.J. McCarthy nach einem wackligen Saisonstart und Verletzungspause deutlich stabilisiert. Auch die Packers verloren überraschend zu Hause gegen die Carolina Panthers und wirkten dabei extrem harmlos.

NFL 2025 - Quarterback Ranking vor Week 10: Patrick Mahomes fällt, Josh Allen verpasst die Spitze 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network NFL: Quarterback-Ranking vor Week 10

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Während manche Quarterbacks überzeugen, tun sich andere - teilweise auch erfahrene - Spielmacher schwer. Die 32 Starting Quarterbacks vor dem 10. Spieltag im Power Ranking. © ZUMA Press Wire Platz 32: Tyler Shough (New Orleans Saints)

In seinem ersten Start stellte sich Shough nicht schlecht an, gegen sehr starke Rams war er aber teilweise überfordert - wer mag's ihm verdenken? Immerhin gelang ihm sein erster Touchdown-Pass, seine Interception bei 4th Down war durchaus zu verschmerzen. Das Wichtigste für Shough ist jetzt Spielpraxis, dann können auch die Saints evaluieren, ob sie im Draft einen neuen Quarterback brauchen. © Imagn Images Platz 31: Dillon Gabriel (Cleveland Browns)

Wie lange darf Dillon Gabriel noch starten? Gegen die New England Patriots legte er den nächsten sehr diskreten Auftritt hin, wieder gelangen nur 13 mickrige Punkte. Die Rufe nach Shedeur Sanders in lokalen Medien werden lauter. Nach der Bye Week ist er aber erstmal gesetzt. © Getty Images Platz 30: Cam Ward (Tennessee Titans)

Man möchte Cam Ward als Außenstehender am liebsten aus dieser schlechten Entschuldigung von Offense rausholen. Der Rookie macht noch immer dumme Fehler, ja, aber das muss man einem Rookie nun einmal zugestehen. Immerhin: Gegen die Chargers unterlief ihm mal kein Turnover. © IPS Platz 29: Justin Fields (New York Jets)

Teambesitzer Woody Johnson hatte Quarterback Justin Fields harsch kritisiert - das nahm er sich offenbar zu Herzen. Beim Comeback-Sieg gegen die Cincinnati Bengals glänzte Fields weniger mit Statistiken, vielmehr aber mit seiner Einstellung. Ob er das nach der Bye Week bestätigen kann? © Imagn Images Platz 28: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)

Auf das starke Falcons-Spiel folgte eine enttäuschende Partie gegen die Baltimore Ravens, in der er einmal mehr gezeigt hat, dass sein Arm eigentlich keine Daseinsberechtigung in der NFL hat. Auch seine Performance außerhalb der Pocket ist schlicht und ergreifend zu schlecht. Tua kann im Kurzpasspiel noch akkurat spielen, doch bei dem kleinsten Problem wackelt er sofort. Das zeigen auch seine elf Interceptions, die der ligaweite geteilte Top-Wert sind mit ... © Imagn Images Platz 27: Geno Smith (Las Vegas Raiders)

... Geno Smith, der nach wie vor eine enttäuschende Saison spielt. Gegen die Jaguars zeigte er Licht und Schatten, Brock Bowers Rückkehr hilft ihm definitiv. Bei der entscheidenden Two-Point-Conversion ist er aber zu zögerlich - und lässt so den Sieg liegen. © ZUMA Press Wire Platz 26: Marcus Mariota (Washington Commanders)

Marcus Mariota ist zum wiederholten Mal zurück als Commanders-Starter, nachdem sich Jayden Daniels schwer am Ellbogen verletzte. Mariota hat jetzt schon das ein ums andere Mal gezeigt, dass er Daniels durchaus zufriedenstellend ersetzen kann, allerdings fehlt ihm natürlich Daniels' Explosivität. Auch Mariotas Arm ist natürlich deutlich schwächer. Nichtsdestotrotz kann Mariota mit Washington Spiele gewinnen. © Imagn Images Platz 25: Bryce Young (Carolina Panthers)

Bryce Young verbuchte gegen die Packers gerade so über 100 Passing Yards - dennoch holten die Panthers den Sieg in Green Bay. Das lag vor allem am Laufspiel und einer starken Defense. Young ist nach wie vor zu inkonstant und taucht gegen starke Teams noch deutlich zu oft komplett ab. © Imagn Images Platz 24: Mac Jones (San Francisco 49ers)

Nach einer schwachen Partie gegen eine starke Texans-Defense zeigte Mac Jones, dass er nach wie vor einer der besten Backup-Quarterbacks der Liga ist. Jones verteilte den Ball effizient, 19 von 24 Pässen brachte er an den Mann. Der Backup zeigt aktuell, dass er gegen schwache Defenses definitiv bestehen kann - gegen stärkere Mannschaften tut er sich aber nach wie vor schwer. © ZUMA Press Wire Platz 23: J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

J.J. McCarthy überzeugte bei seinem Comeback und führte die Vikings zu einem Upset-Sieg bei den Detroit Lions. Dabei sahen seine Statistiken zwar dürftig aus, in den wichtigen Momenten lieferte er aber mit Big Plays. Neben seinen Touchdown-Pässen und seinem erlaufenen Touchdown bleibt vor allem sein starker Pass auf Jalen Nailor in Erinnerung, mit dem er kurz vor Schluss den Sieg besiegelte. © ZUMA Press Wire Platz 22: Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Die Jaguars und Trevor Lawrence gewinnen ein dramatisches Spiel bei den Las Vegas Raiders - auch weil Lawrence zwei Touchdowns als Läufer erzielt. Insgesamt bleibt Lawrence aber ein extrem inkonstanter Quarterback, der von genialen Zuspielen bis haarsträubenden Interceptions alles in petto hat. © www.imago-images.de/SID/IMAGO/Rich von Biberstein/Icon Sportswire Platz 21: Michael Penix (Atlanta Falcons)

Michael Penix ist nach überstandener Verletzung zurück und zeigt gegen die Patriots eine gute Leistung. Vor allem seine Connection mit Drake London funktioniert. Penix muss sein Talent häufiger zeigen, um in diesem Ranking die Top 20 zu knacken. © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/SAM HODDE Platz 20: Jacoby Brissett (Arizona Cardinals)

Jacoby Brissett überzeugt, seitdem er Kyler Murray ersetzen darf. Die Offense wirkt deutlich runder als mit Murray, Trey McBride und Marvin Harrison Jr. werden besser eingesetzt und Arizona kann den Ball konstant bewegen. Wie Jonathon Gannon bestätigt, würde Brissett mittlerweile auch starten, wenn Murray fit wäre. Brissett hat nicht mehr die Explosivität als Rusher, ist als Passer aber definitiv ein würdiger Starter. © Imagn Images Platz 19: Joe Flacco (Cincinnati Bengals)

Dass die Bengals die Spiele gegen die Jets und Bears verloren, lag herzlich wenig an der Offense um Joe Flacco. Es war mal wieder die Defense, die versagte. Deshalb bleibt Flacco - irgendwie komisch, das im Jahr 2025 zu schreiben - in der Top 20 im Quarterback Ranking. © 2025 Getty Images Platz 18: Jaxson Dart (New York Giants)

Dart spielt auch ohne Cam Skattebo weiterhin mit viel Herz und kann den Ball konstant bewegen. Mit seiner Spielweise ist er immer für ein explosives Play gut. Noch fehlt ihm aber die Konstanz. Gegen die San Francisco 49ers zeigte er aber wieder, dass er auch als Läufer gefährlich sein kann. © Imagn Images Platz 17: C.J. Stroud (Houston Texans)

C.J. Stroud stabilisierte sich zuletzt, gegen die Broncos zog er sich dann aber eine bittere Gehirnerschütterung zu. Stroud tut in einem schwierigen Offensiv-System, was er kann - stößt aber mit einer schwachen Offensive Line schnell an seine Grenzen. © ZUMA Press Wire Platz 16: Caleb Williams (Chicago Bears)

Immer, wenn man bei Caleb Williams denkt, dass der Schalter bei ihm umgelegt ist, dann folgen auf ein überragendes Spiel wieder zwei mittelgute bis schlechte. Gegen die Bengals war wieder das überragende Spiel dran. Bei Cincys Defense allerdings auch kein Wunder. Kann Williams endlich konstanter werden? © ZUMA Press Wire Platz 15: Dak Prescott (Dallas Cowboys)

Dass die Defense der Cowboys in fast allen Metriken auf Platz 30 oder schlechter ist, ist eine Sache - bisher konnte das Dak Prescott durch starke Leistungen zumindest oft ausgleichen. Gegen die Broncos und Cardinals gelang das aber zuletzt nicht mehr. Prescott wirkte unsicher, verpasste machbare Würfe und hatte vor allem in der Redzone Schwierigkeiten. © UPI Photo Platz 14: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)

Aaron Rodgers spielt beileibe nicht schlecht, aber auch nicht herausragend gut. Gegen die Indianapolis Colts brillierte die Steelers-Defense, so tat Rodgers nur das Nötigste. Der Oldie hat nach wie vor einen Mega-Arm und verteilt den Ball solide. Seine Pocket-Präsenz hat allerdings merklich nachgelassen, so bekommt er Probleme, wenn er den Ball länger halten muss. © ZUMA Press Wire Platz 13: Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)

Ein Mal ist kein Mal, aber zwei Mal ist ein Mal zu viel. Nach der zweiten schwachen Leistung in Folge gegen ein schwaches Saints-Team müssen wir Baker Mayfield abstrafen - nachdem er zuvor im MVP-Rennen mittendrin war, muss er die anderen Kandidaten jetzt mit dem Fernglas beobachten. Mayfield kommt ohne zahlreiche offensive Stützen aktuell an seine Grenzen - vielleicht hat die Bye Week geholfen. © Getty Images Platz 12: Bo Nix (Denver Broncos)

Bei Bo Nix bleibt die Saison ein großes Auf und Ab. Gegen eine starke Texans-Defense tut er sich lange schwer, entscheidet aber kurz vor Schluss mit einem tollen Lauf das Spiel. Nix kann schwachen Defenses den Stecker ziehen, gegen bessere Teams übernimmt er sich aber noch zu oft. © ZUMA Press Wire Platz 11: Daniel Jones (Indianapolis Colts)

Die Colts sind eines der besten Team der Liga - gegen die Pittsburgh Steelers wurde ihnen aber auch gezeigt, wo die Grenzen von Daniel Jones legen. Am Ende standen fünf Turnovers auf Jones' Konto. Der Quarterback tat sich mit einem Rückstand im Rücken schwer und erinnerte ein wenig an den Jones aus New Yorker Zeiten. Nichtsdestotrotz war das nur ein Spiel - Jones führt die Liga mit 2.404 Passing Yards an und zeigt über die ganze Saison solide Leistungen. © ZUMA Press Wire Platz 10: Jordan Love (Green Bay Packers)

Die Konstanz bleibt das große Problem von Jordan Love. Nachdem er die Pittsburgh Steelers, vor allem in der zweiten Halbzeit, in Woche acht komplett auseinandernahm, stockte der Motor gegen die Carolina Panthers komplett. Seine Beinahe-Interception bei 4th Down im vierten Viertel war ein Wurf, bei dem man nur den Kopf schütteln konnte. © ZUMA Press Wire Platz 9: Jared Goff (Detroit Lions)

Jared Goff und die Detroit Lions verlieren überraschend zu Hause gegen die Minnesota Vikings. Das lag aber nicht an Goff, der für 284 Passing Yards warf und zwei Touchdowns erzielte. Goff hat sich als Top-10-Quarterback etabliert, 17 Touchdown-Pässe bei nur drei Interceptions sprechen für sich. Für die Elite reicht es zwar nicht, weil er außerhalb des Schemes zu wenig kreiert, nichtsdestotrotz soll das nicht seine konstanten Leistungen schmälern. © Imagn Images Platz 8: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

Auf das perfekte Passer Rating gegen die Minnesota Vikings setzte Jalen Hurts eine Top-Performance gegen eine durchaus kompetente Defense der New York Giants. 201 Total Yards, vier Touchdowns. Setzt er diese Zahlen nach der Bye Week fort, ist für Hurts noch vieles möglich. © 2025 Getty Images Platz 7: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Justin Herbert hat gegen die Tennessee Titans gezeigt, warum es aktuell nicht für die Spitze reicht. Der Pick-Six war ein ganz übler Pass, den Herbert so nie hätte werfen dürfen. Es war die achte Interception der Saison, nur Geno Smith und Tua Tagovailoa haben dieses Jahr mehr geworfen. In der Folge stabilisierte Herbert sich aber und nahm eine zugegebenermaßen schwache Titans-Defense auseinander. © ZUMA Press Wire Platz 6: Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Kollektives Aufatmen bei den Fans der Baltimore Ravens: Lamar Jackson ist zurück und lieferte gegen die Miami Dolphins mit vier Passing Touchdowns und einer gewohnt effizienten Vorstellung sofort wieder ab. Sein Passer Rating von 136,6 pro Spiel ist auch mit nur fünf Spielen herausragend, 14 Passing Touchdowns bei nur einer Interception sprechen ebenfalls für sich. Jackson hatte noch etwas Rost gegen Miami, legt er diesen in den kommenden Wochen ab, kann es hier ganz nach oben gehen. © Imago Platz 5: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Das Spiel gegen die Buffalo Bills war ein klarer Dämpfer. Nicht nur für die Chiefs, die aktuell nicht in den Playoffs stünden, sondern auch für Patrick Mahomes. Der Superstar-Quarterback brachte erstmals in seiner Karriere nicht mal 50 Prozent seiner Pässe an den Mann. Über die ganze Saison gesehen spielt Mahomes aber nach wie vor eine gute Spielzeit, ohne statistisch aber herauszustechen. © 2025 Getty Images Platz 4: Drake Maye (New England Patriots)

Drake Maye rutscht nach einer unspektakulären Performance gegen die Falcons mit ein paar Wacklern etwas ab. Nichtsdestotrotz spielt Maye eine herausragende Saison. Nur Lamar Jackson hat im Schnitt ein höheres Passer Rating als der Pats-Shooting-Star. Maye beeindruckt vor allem bei tiefen Zuspielen und ist einer der besten Scrambling-Quarterbacks, wenn er improvisieren muss. © ZUMA Press Wire Platz 3: Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Es war eine Machtdemonstration gegen die Washington Commanders. Sam Darnold beweist es aktuell all seinen Kritikern und brilliert in der Seahawks-Offense. Dabei ist er vor allem sehr effizient: Mit 9,6 Yards pro Passversuch führt er die NFL an. Die Chemie mit Jaxson Smith-Njigba ist zudem beeindruckend. © Getty Images Platz 2: Josh Allen (Buffalo Bills)

Im Superman-Duell mit Patrick Mahomes lieferte Allen eine fehlerfreie Vorstellung ab. Auch wenn er über die ganze Saison keine MVP-Zahlen auflegt, ist er in den entscheidenden Momenten immer zur Stelle - zur Not auch als Rusher. © ZUMA Press Wire Platz 1: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Matthew Stafford ist nach nur einer Woche wieder zurück an der Spitze. 21 Touchdowns bei nur zwei Interceptions sprechen für sich und sind klare MVP-Zahlen - dazu legt er im Schnitt mit 268 Passing Yards die meisten aller Spieler auf, die mindestens drei Spiele absolviert haben.

Alle Teams haben im weiteren Saisonverlauf einen relativen harten Spielplan vor sich, demnach hat hier niemand einen Vorteil. Interessant ist aber ein Blick auf die bisherige Division-Bilanz: Die Vikings haben zwei Siege gegen die Bears und Lions auf dem Konto, Green Bay hat das einzige Division-Duell gegen Detroit gewonnen. Die Lions hingegen stehen bei zwei Niederlagen und einem Sieg, Chicago hat sogar zwei Niederlagen. Letztlich gibt diese Bilanz für uns den Ausschlag. Detroit und Green Bay kämpfen wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag um den Titel in der NFC North, während Chicago gerade defensiv noch zu wacklig ist und McCarthy wohl noch etwas Zeit in Minnesota braucht. Die Packers haben neben dem Tie-Breaker auch die leicht bessere Bilanz, weswegen wir uns für das Team von Matt LaFleur entscheiden. Division-Sieger: Green Bay Packers

NFC South 1. Tampa Bay Buccaneers (6-2)

2. Carolina Panthers (5-4)

3. Atlanta Falcons (3-5)

4. New Orleans Saints (1-8) Vor der Saison sind viele Experten von einem Zweikampf zwischen den Atlanta Falcons und den Tampa Bay Buccaneers ausgegangen. Doch die Falcons haben große Probleme mit der Konstanz. Gelang gegen die Bills beispielsweise noch ein überraschender Achtungserfolg, verloren Michael Penix und Co. dann aber deutlich gegen die Panthers oder Dolphins. Penix kann den Ball situativ gut verteilen - sieht in anderen Momenten aber wieder wie ein Rookie aus. Auch wenn die Panthers eine positive Überraschung sind, fällt es schwer, ihnen den ganz großen Wurf in der NFC South zuzutrauen. Ähnlich wie Penix ist auch Bryce Young dafür zu unbeständig. Auch wenn Carolina bei Green Bay eine starken Defense und ein gefährliches Laufspiel zum Sieg reichte, ist nicht davon auszugehen, dass diese Formel nachhaltig zu Siegen führt. So sollte es für die Bucs kein großes Problem werden, die Division für sich zu entscheiden. Baker Mayfield schwächelte zwar in den vergangenen beiden Spielen, doch lag das vor allem an den vielen Verletzungen der Bucs-Offense. Bucky Irving und Chris Godwin könnten nach der Bye Week zurückkehren, dann sollte Tampa sich auch offensiv wieder stabilisieren. So führt letztlich kein Weg an den Bucs vorbei. Division-Sieger: Tampa Bay Buccaneers

NFC West 1. Seattle Seahawks (6-2)

2. Los Angeles Rams (6-2)

3. San Francisco 49ers (6-3)

4. Arizona Cardinals (3-5) Ähnlich wie in der NFC North geht es in der NFC West extrem eng zur Sache. Dabei sind die Leistungen der Los Angeles Rams und der San Francisco 49ers nicht überraschend, vielmehr hätten die wenigsten Experten mit den Seahawks an der Spitze der Division gerechnet. Vor allem Sam Darnold wurde trotz seiner starken Vorsaison nicht zugetraut, die Seahawks-Offense so überzeugend zu dirigieren. Darnold spielt nahezu fehlerfreien Football und hat in Jaxson Smith-Njigba den wohl besten Receiver dieser Saison. Zudem ist die Defense ebenfalls immer für ein Big Play gut.

