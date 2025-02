NFL: Die Positionen der Spieler im American Football

Als ehemaliger NFL-Trainer und Ex-Coach der französischen Nationalmannschaft weiß Patrick Esume genau, was die Spieler zu tun haben. Ein Überblick der Positionen im American Football - ohne Special-Teams.

In der NFL spielen elf gegen elf - mit einem Ball. Aber wer macht beim American Football eigentlich was? Welche Aufgaben haben die Spieler auf ihren Positionen in Offense und Defense? Patrick Esume erklärt, was die einzelnen Spieler zu tun haben.

OFFENSE

Quarterback (QB): Der Spielmacher des Angriffs, der bei jedem Spielzug den Ball entweder zu seinen Wide Receivern (WR) werfen oder zu seinem Running Back (RB) übergeben kann. Der Quarterback kann wie der Running Back auch selbst laufen.

Wide Receiver (WR): In der Regel die schnellsten Spielern auf dem Feld. Sie müssen die Pässe des Quarterbacks fangen, um im Anschluss daran möglichst weit in Richtung Endzone zu sprinten.

Running Back (RB): Der Ballträger, der sich nach der Ball-Übergabe durch den Quarterback den Weg durch die Verteidigung bahnt, um in die Endzone zu kommen. Running Backs können (ähnlich wie Wide Receiver) auch Bälle fangen und so in die Endzone laufen.

Fullback (FB): Einer der Ballträger, der selten dem Ball bekommt, sondern dem Running Back den Weg durch die Verteidigung freiräumt.

Halfback (HB): Ebenfalls eine Form des Running Backs.

Tailback (TB): Ebenfalls eine Form des Running Backs. Je nach Spielsystem steht er - z.B. in der i-Formation am Ende der "Back-Kette", also hinter Quarterback und Fullback.

Tight End (TE): Eine sogenannte Hybrid-Position mit unterschiedlichsten Aufgaben. Kann sowohl Bälle wie ein Wide Receiver fangen, als auch große Verteidiger an der Line of Scrimmage (LOS) blocken.

Offensive Line (OL - Guard und Tackle): Spieler der Angriffslinie, die entweder den Verteidiger aufhalten müssen, um dem Quarterback Zeit zu verschaffen oder dem Ballträger beim Laufspiel Lücken freiblocken.

Center (C): Der mittlere Spieler in der Angriffslinie, der bei jedem Spielzug den Ball zwischen seinen Beinen hindurch zum Quarterback ins Spiel bringt (Snap). Er hat ansonsten die gleichen Aufgaben wie der Rest der OL.