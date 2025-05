Die Cleveland Browns haben die Trikotnummern der Rookies bekanntgegeben. Damit steht auch fest, welche Nummer Shedeur Sanders erhält.

Für Shedeur Sanders rückt der NFL-Alltag mit großen Schritten näher. Am Dienstag haben die Cleveland Browns die Trikotnummern der Rookies bekanntgegeben.

Sieben Neulinge haben damit ihre vorläufigen Nummern erhalten - in der Regel bleibt es dann auch erst einmal dabei.

Sanders, der von den Browns in der fünften Runde gedraftet wurde, hat ausgerechnet eine Nummer einer NFL-Legende erhalten.

Es ist die Nummer zwölf. Damit trägt der junge Spielmacher dieselbe Zahl auf dem Rücken wie Quarterback-Ikone Tom Brady.

Brady spielte in der NFL jahrelang für die New England Patriots und die Tampa Bay Buccaneers. 2022 beendete der "G.O.A.T." seine Karriere endgültig. Sanders hingegen steht gerade erst am Anfang seiner Laufbahn.