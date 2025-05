Shedeur Sanders: Dieses NFL-Team wünschte sich Deion für seinen Sohn beim Draft

Deion Sanders hat sich im Vorfeld des NFL Drafts reichlich zu seinem Sohn Shedeur geäußert. Nicht alles davon hätte er im Nachhinein wohl so noch einmal gesagt.

Rund eine Woche ist der NFL Draft 2025 mittlerweile her. Bestimmendes Thema war vor allem Shedeur Sanders und die Frage, welches Team den Quarterback wann draftet.

Am Ende wurden es die Cleveland Browns, die den 23-Jährigen in Runde fünf an 144. Stelle pickten. Wenn es nach Shedeurs Vater Deion Sanders gegangen wäre, hätte aber lieber ein anderes Team seinen Sohn draften sollen.

Schon damals - auf einer Pressekonferenz im März - sprach Sanders von großer Vorfreude auf der einen, sowie leichter Nervösität auf der anderen Seite.

"Wir haben bislang alles im Leben unter Kontrolle, aber den Draft kann ich nicht manipulieren", sagte Deion Sanders: "Das ist das erste Mal, dass wir keine Kontrolle haben, ernsthaft. Wir können nicht sagen, was wir tun wollen. In der Junior High geht man auf die Schule, auf die man will, in der High School geht man auf die Schule, auf die man will, im College geht man auf die Schule, die man will. Jetzt, bei den Profis, sagen sie dir, wo du hingehst, und das ist hart."

Wenn er sich jedoch ein Team für seinen Sohn hätte aussuchen dürfen, dann hätte es wohl einen klaren Favoriten gegeben.