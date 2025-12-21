- Anzeige -
NFL: D.K. Metcalf schlägt Fan ins Gesicht - Sperre kostet Steelers-Star wohl Mega-Summe

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 23:33 Uhr
  • ran

Die NFL reagiert auf D.K. Metcalfs Aussetzer und spricht eine Strafe aus. Der Wide Receiver hatte einen Detroit-Fan auf der Tribüne geschlagen, was ihn wohl teuer zu stehen kommt.

D.K. Metcalf kommt sein Ausraster gegenüber einem Fan im Spiel bei den Detroit Lions teuer zu stehen.

Die NFL belegte den Wide Receiver der Pittsburgh Steelers für seinen Schlag gegen einen Anhänger der Gastgeber mit einer Sperre von zwei Spielen. Er verpasst damit die beiden verbleibenden Partien gegen die Cleveland Browns und Baltimore Ravens.

Wie die Liga in einem Statement bekannt gab, habe Metcalfs Auftreten gegen den Verhaltenskodex verstoßen, demnach "ein Spieler sich nicht auf die Tribüne begeben oder Fans anderweitig konfrontieren dürfe zu jeder Zeit am Spieltag". Metcalf kann gegen die Sperre noch Einspruch einlegen.

Doch damit nicht genug. Der Eklat wird für den Star-Receiver offenbar weitreichende finanzielle Folgen haben.

NFL: D.K. Metcalf kommt Sperre wohl teuer zu stehen

Durch die Sperre wird Metcalf den Rest der Regular Season verpassen und mehr als 555.000 Dollar an Gehalt einbüßen.

Der finanzielle Schaden für zukünftige Vertragsjahre ist aber wohl um ein Vielfaches höher. Laut "CBS" kostet die Bestrafung wegen "ligaschädigenden Verhaltens", wie es die NFL nennt, den Spieler mindestens 45 Millionen Dollar an garantierten zukünftigen Einnahmen.

Diese Summe könnte der 28-Jährige in den nächsten zwei Jahren verdienen. In seinem Vierjahresvertrag über 132 Millionen Dollar, den er im März unterzeichnet hat, ist demnach verankert, dass seine Garantien "null und nichtig" werden, wenn er "aus irgendeinem Grund nicht mit dem Club trainiert oder spielt", was auch "eine Sperre des Spielers durch die NFL oder den Club wegen schädigendem Verhaltens" einschließt.

NFL: D.K. Metcalf schlägt Detroit-Fan ins Gesicht

Wie die Fernsehbilder zeigten, ging Metcalf zunächst auf den Anhänger der Lions zu, der allerdings auch ein markantes gelbes Trikot oder Handtuch der Steelers in der Hand hielt.

Es folgte eine kurze Konversation, in deren Verlauf der Fan offensichtlich etwas in Richtung Metcalf sagte. Daraufhin verlor der 28-Jährige die Beherrschung und schlug ihm einmal kräftig ins Gesicht.

Kurz darauf ist zu sehen, wie der Detroit-Fan jubelnd die Arme nach oben reißt - womöglich, weil er sich darüber freute, mit seiner potenziellen Provokation Erfolg gehabt zu haben.

Wie am Montag bekannt wurde, haben die beiden Streithähne offenbar eine gemeinsame Geschichte. Metcalf soll den Fan in der vergangenen Saison der Security der Seahawks gemeldet haben, als er noch in Seattle spielte. Das berichtete NFL-Insider Tom Pelissero.

